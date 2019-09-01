Гороскоп на сентябрь 2019 года 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







Овен



Начало месяца станет для Овнов перспективным временем. У вас появится много планов и желаний, которые удастся реализовать сполна. Важно придерживаться своей линии, не обращать внимания на преграды. Легкого пути к успеху не будет, но вы всего добьетесь. Конец месяца окажется противоречивым: настроения у вас просто не будет. Спасайтесь общением с друзьями и со второй половинкой.



Благоприятные дни в сентябре: 1, 4, 7, 9, 15, 28



Неблагоприятные дни в сентябре: 2, 11, 17, 23, 29, 30



Телец



Сентябрь для Тельцов подойдет, чтобы начать действовать и познакомиться поближе с человеком, на которого вы давно "положили глаз". Вам будет благоволить удача. Немного настойчивости позволит добиться результата, который сможет принести благополучие не только в сердечных, но и деловых отношениях. Начало месяца станет для Овнов перспективным временем. У вас появится много планов и желаний, которые удастся реализовать сполна. Важно придерживаться своей линии, не обращать внимания на преграды. Легкого пути к успеху не будет, но вы всего добьетесь. Конец месяца окажется противоречивым: настроения у вас просто не будет. Спасайтесь общением с друзьями и со второй половинкой.Сентябрь для Тельцов подойдет, чтобы начать действовать и познакомиться поближе с человеком, на которого вы давно "положили глаз". Вам будет благоволить удача. Немного настойчивости позволит добиться результата, который сможет принести благополучие не только в сердечных, но и деловых отношениях. Благоприятные дни: 2, 5, 10, 13, 19, 24



Неблагоприятные дни: 4, 8, 14, 18, 26, 30



Близнецы



Сентябрь Близнецам всех возрастов готовит новые знакомства и общение с интересными людьми. Для одиноких представителей знака есть реальный шанс встретить приятного человека, главное вовремя заметить его. Бизнес может принести много положительных результатов, если вы сможете перебороть лень и апатию.



Благоприятные дни: 7, 9, 12, 15, 21, 29



Неблагоприятные дни: 2, 4, 10, 19, 22, 30



Рак



Этот знак в сентябре ждет благосклонность судьбы. Нерешительные и сомневающиеся, но в тоже время ответственные и порядочные Раки имеют все шансы с началом осени не только обрести любовь, но и улучшить свое положение в бизнесе.



Благоприятные дни: 1, 9, 13, 17, 22, 27



Неблагоприятные дни: 3, 5, 10, 15, 24, 29



Лев



Лев с началом сентября почувствует небывалый подъем его привлекательности, поэтому осень станет благоприятным временем для поиска второй половинки. Семейных Львов ждет улучшение отношений, но при условии, что вы подготовитесь и начнете с небольших, но приятных перемен. Такие действия принесут не только положительные веяния в бизнесе, но и помогут чувствовать себя лучше.



Благоприятные дни: 4, 7, 9, 16, 21, 28



Неблагоприятные дни: 1, 3, 12, 19, 24, 30



Дева



Грядущий месяц несет Девам перемены, причем, как в личной, так и профессиональной жизни. Одинокие представители этого знака могут рассчитывать на поворот судьбы в лучшую сторону, а на работе ждут приятные сюрпризы.



Благоприятные дни: 2, 9, 15, 21, 26, 30



Неблагоприятные дни: 3, 6, 13, 19, 24, 28



Весы



Сентябрь для Весов станет месяцем приятных новостей и сюрпризов. Это касается всех сфер жизни, но особенно разговорчивы будут одинокие представители знака при общении с противоположным полом. Есть все шансы встретить настоящую любовь и достичь больших успехов в работе.



Благоприятные дни: 4, 6, 12, 18, 22, 27



Неблагоприятные дни: 2, 8, 13, 20, 24, 29



Скорпион



Сентябрь несет Скорпионам перемены, которые затронут преимущественно любовные отношения. Представители этого знака готовы идти дальше и будут готовы изменить свою жизнь, особенно, если им подвернется хороший вариант. Вас ждет денежный месяц. Возможны путешествия.



Благоприятные дни: 2, 8, 11, 13, 19, 25



Неблагоприятные дни: 1, 5, 9, 16, 21, 28



Стрелец



Сентябрь для Стрельцов начнется с периода, когда ваша энергия и привлекательность будет на высшем уровне. Представителей этого знака зодиака ожидают перемены в разных направлениях своей жизни.



Благоприятные дни: 2, 4, 8, 15, 19, 22



Неблагоприятные дни в августе: 3, 9, 11, 17, 21, 27



Козерог



Козерог не любитель ждать подарков судьбы и полагаться на кого-то кроме себя. Представители этого знака привыкли брать жизнь в свои руки и действовать. Сентябрь отлично подойдет для этого, особенно, если вы уже настроились на движение вперед. Работа с коллективом принесет больше успехов в бизнесе, чем индивидуально, а любовь одиноких Козерогов уже ждет, однако не стоит идти напролом - результат не заставит себя ждать.



Благоприятные дни: 1, 3, 5, 14, 18, 24



Неблагоприятные дни: 2, 7, 9, 13, 15, 22



Водолей



Начало осени и сентября для Водолеев станет временем не только надеж и мечтаний, но грез и фантазий. Что-то ждет в далеком будущем, а что-то уже ждет вас за углом, главное не бездельничать и смело идти вперед. В бизнесе и любви представителей этого знака ждут новые возможности, если вовремя их заметить и успеть воспользоваться. Звезды советуют: смотрите в оба.



Благоприятные дни: 1, 4, 8, 17, 25, 30



Неблагоприятные дни: 5, 13, 18, 21, 24, 28



Рыбы



Звезды говорят, что Рыб в сентябре ждет новая встреча, которая может кардинально изменить их жизнь. В делах стоит действовать самостоятельно и не надеяться на помощь со стороны. Ваше упорство и профессионализм позволят достигнуть успеха.



Благоприятные дни: 3, 6, 9, 12, 16, 22



Неблагоприятные дни: 1, 5, 7, 15, 24, 28



Источник: belta.by Сентябрь Близнецам всех возрастов готовит новые знакомства и общение с интересными людьми. Для одиноких представителей знака есть реальный шанс встретить приятного человека, главное вовремя заметить его. Бизнес может принести много положительных результатов, если вы сможете перебороть лень и апатию.Этот знак в сентябре ждет благосклонность судьбы. Нерешительные и сомневающиеся, но в тоже время ответственные и порядочные Раки имеют все шансы с началом осени не только обрести любовь, но и улучшить свое положение в бизнесе.Лев с началом сентября почувствует небывалый подъем его привлекательности, поэтому осень станет благоприятным временем для поиска второй половинки. Семейных Львов ждет улучшение отношений, но при условии, что вы подготовитесь и начнете с небольших, но приятных перемен. Такие действия принесут не только положительные веяния в бизнесе, но и помогут чувствовать себя лучше.Грядущий месяц несет Девам перемены, причем, как в личной, так и профессиональной жизни. Одинокие представители этого знака могут рассчитывать на поворот судьбы в лучшую сторону, а на работе ждут приятные сюрпризы.Сентябрь для Весов станет месяцем приятных новостей и сюрпризов. Это касается всех сфер жизни, но особенно разговорчивы будут одинокие представители знака при общении с противоположным полом. Есть все шансы встретить настоящую любовь и достичь больших успехов в работе.Сентябрь несет Скорпионам перемены, которые затронут преимущественно любовные отношения. Представители этого знака готовы идти дальше и будут готовы изменить свою жизнь, особенно, если им подвернется хороший вариант. Вас ждет денежный месяц. Возможны путешествия.Сентябрь для Стрельцов начнется с периода, когда ваша энергия и привлекательность будет на высшем уровне. Представителей этого знака зодиака ожидают перемены в разных направлениях своей жизни.Козерог не любитель ждать подарков судьбы и полагаться на кого-то кроме себя. Представители этого знака привыкли брать жизнь в свои руки и действовать. Сентябрь отлично подойдет для этого, особенно, если вы уже настроились на движение вперед. Работа с коллективом принесет больше успехов в бизнесе, чем индивидуально, а любовь одиноких Козерогов уже ждет, однако не стоит идти напролом - результат не заставит себя ждать.Начало осени и сентября для Водолеев станет временем не только надеж и мечтаний, но грез и фантазий. Что-то ждет в далеком будущем, а что-то уже ждет вас за углом, главное не бездельничать и смело идти вперед. В бизнесе и любви представителей этого знака ждут новые возможности, если вовремя их заметить и успеть воспользоваться. Звезды советуют: смотрите в оба.Звезды говорят, что Рыб в сентябре ждет новая встреча, которая может кардинально изменить их жизнь. В делах стоит действовать самостоятельно и не надеяться на помощь со стороны. Ваше упорство и профессионализм позволят достигнуть успеха. Категории: общество Ключевые слова: Гороскоп на сентябрь — статья прочитана 185 раз Комментарии