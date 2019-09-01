С Днём знаний! 🔊 Воспроизвести







Дорогие ученики, уважаемые взрослые!



От всей души поздравляем всех с началом нового учебного года. Пусть он будет занимательным и познавательным, успешным и плодотворным!



Каждый год школьная семья с удовольствием принимает в свои объятья новых учеников. Дорогие первоклассники, вы отправляетесь в долгий и непростой поход за знаниями. Будьте смелыми и любознательными! Вас ждут удивительные открытия, новые друзья; с вами всегда будет рядом учитель, он никогда не устанет отвечать на ваши вопросы и придет на помощь, если она понадобится.



Отдельные пожелания будущим выпускникам. Этот учебный год будет судьбоносным для каждого из вас. Почувствуйте ответственность, решайте уже сейчас, чего вы хотите добиться в жизни, сконцентрируйтесь на подготовке к выпускным испытаниям. Пусть высокие результаты в школе помогут вам достичь поставленных целей! Дорогие ученики, уважаемые взрослые!От всей души поздравляем всех с началом нового учебного года. Пусть он будет занимательным и познавательным, успешным и плодотворным!Каждый год школьная семья с удовольствием принимает в свои объятья новых учеников. Дорогие первоклассники, вы отправляетесь в долгий и непростой поход за знаниями. Будьте смелыми и любознательными! Вас ждут удивительные открытия, новые друзья; с вами всегда будет рядом учитель, он никогда не устанет отвечать на ваши вопросы и придет на помощь, если она понадобится.Отдельные пожелания будущим выпускникам. Этот учебный год будет судьбоносным для каждого из вас. Почувствуйте ответственность, решайте уже сейчас, чего вы хотите добиться в жизни, сконцентрируйтесь на подготовке к выпускным испытаниям. Пусть высокие результаты в школе помогут вам достичь поставленных целей! Уважаемые учителя! Вы не только проводники знаний, но и воспитатели душ. Благодаря вашей увлеченности, творческому подходу Вы прививаете молодому поколению любовь к знаниям! Желаем вам, осуществления всех задумок, блестящих и благодарных учеников, мудрости и здоровья!



Уважаемые родители! Спасибо, что вы делите со своими детьми радость встречи со школой! Помните, что Вас ждут здесь не только в праздники, интересуйтесь жизнью своих детей, помогайте им. Помните, ваши дети нуждаются в вас!



Современный мир меняется слишком быстро и требует постоянного обновления знаний. Человек, который перестает учиться, отстает от жизни. Вот почему День знаний – важная календарная дата не только для школьников и студентов! Это наш общий праздник!



В добрый путь, за знаниями!



Ольга ГОРШКОВА,



председатель Координационного Совета российских соотечественников Литвы



Элла КАНАЙТЕ,



председатель Ассоциации учителей русских школ Литвы Категории: в странах Балтии, образование Ключевые слова: день знаний, Первое сентября — статья прочитана 169 раз Комментарии