С Днём знаний!

Дорогие ученики, уважаемые взрослые!
От всей души поздравляем всех с началом нового учебного года. Пусть он будет занимательным и познавательным, успешным и плодотворным!
Каждый год школьная семья с удовольствием принимает в свои объятья новых учеников. Дорогие первоклассники, вы отправляетесь в долгий и непростой поход за знаниями. Будьте смелыми и любознательными! Вас ждут удивительные открытия, новые друзья; с вами всегда будет рядом учитель, он никогда не устанет отвечать на ваши вопросы и придет на помощь, если она понадобится.
Отдельные пожелания будущим выпускникам. Этот учебный год будет судьбоносным для каждого из вас. Почувствуйте ответственность, решайте уже сейчас, чего вы хотите добиться в жизни, сконцентрируйтесь на подготовке к выпускным испытаниям. Пусть высокие результаты в школе помогут вам достичь поставленных целей!
Уважаемые учителя! Вы не только проводники знаний, но и воспитатели душ. Благодаря вашей увлеченности, творческому подходу Вы прививаете молодому поколению любовь к знаниям! Желаем вам, осуществления всех задумок, блестящих и благодарных учеников, мудрости и здоровья!
Уважаемые родители! Спасибо, что вы делите со своими детьми радость встречи со школой! Помните, что Вас ждут здесь не только в праздники, интересуйтесь жизнью своих детей, помогайте им. Помните, ваши дети нуждаются в вас!
Современный мир меняется слишком быстро и требует постоянного обновления знаний. Человек, который перестает учиться, отстает от жизни. Вот почему День знаний – важная календарная дата не только для школьников и студентов! Это наш общий праздник!
В добрый путь, за знаниями!
Ольга ГОРШКОВА,
председатель Координационного Совета российских соотечественников Литвы
Элла КАНАЙТЕ,
председатель Ассоциации учителей русских школ Литвы
Уважаемые родители! Спасибо, что вы делите со своими детьми радость встречи со школой! Помните, что Вас ждут здесь не только в праздники, интересуйтесь жизнью своих детей, помогайте им. Помните, ваши дети нуждаются в вас!
Современный мир меняется слишком быстро и требует постоянного обновления знаний. Человек, который перестает учиться, отстает от жизни. Вот почему День знаний – важная календарная дата не только для школьников и студентов! Это наш общий праздник!
В добрый путь, за знаниями!
Ольга ГОРШКОВА,
председатель Координационного Совета российских соотечественников Литвы
Элла КАНАЙТЕ,
председатель Ассоциации учителей русских школ Литвы