Необычное культурное событие в Юодкранте 🔊 Воспроизвести







Историк моды Александр Васильев подарил Литве ещё одну возможность прикоснуться к прекрасному: его выставка «Курортная мода эпохи межвоенья» имела большой успех в литовском курортном посёлке Юодкранте и завершила свою работу 31 августа в этом особом, уникальном месте Куршской косы.



Море и залив, дюны, сосны, солнце – это всё составляет особое очарование местечка.



Посетителям, которых за месяц работы выставки было очень много, 51 шикарный экспонат из личной коллекции и несколько стеллажей уникальных аксессуаров рассказали о моде 20-30 годов прошлого века.



А ведь все вещи коллекции - подлинные, в единственном экземпляре, часто они принадлежали мировым знаменитостям. Это обеспечивает особый трепет.



Удивительные повседневные и вечерние платья из Италии и Франции, Парижа, Лондона и других мест поведали о многом. Ведь всё выставленное было подписано, со всем самостоятельно можно было ознакомиться, а я так ещё и аккуратненько пощупала. Так сказать - для полноты восприятия. Море и залив, дюны, сосны, солнце – это всё составляет особое очарование местечка.Посетителям, которых за месяц работы выставки было очень много, 51 шикарный экспонат из личной коллекции и несколько стеллажей уникальных аксессуаров рассказали о моде 20-30 годов прошлого века.А ведь все вещи коллекции - подлинные, в единственном экземпляре, часто они принадлежали мировым знаменитостям. Это обеспечивает особый трепет.Удивительные повседневные и вечерние платья из Италии и Франции, Парижа, Лондона и других мест поведали о многом. Ведь всё выставленное было подписано, со всем самостоятельно можно было ознакомиться, а я так ещё и аккуратненько пощупала. Так сказать - для полноты восприятия.







Не все знают, но до Первой мировой войны Юодкранте входил в десятку лучших курортов Европы. Многочисленных европейских отдыхающих привозили 14 пароходных линий. Состоятельных привлекал чудный воздух, горячая вода и всевозможные лечебные процедуры. А Нида была просто небольшой рыбацкой деревней.



После двух войн инфраструктура богатого места была разрушена, всё пришло в упадок.



А.Васильев, открывая выставку в Юодкранте, в своём выступлении показал, что хорошо знаком не только с историей моды. Он поведал, что во времена его детства Паланга была практически единственным курортом Литвы.



И будущий всемирно известный историк моды часто на всё лето приезжал в Палангу. С удовольствием посещал косу – Ниду и Юодкранте. Любил эти места.



Александр Васильев и Аушра Микелене







И когда директор художественного музея Литвы Арунас Гелунас пригласил приехать А.Васильева с выставкой в музей Юодкранте «Pamario galerija», то естественно согласие было получено.



Очень верно отметил А.Васильев в своём выступлении на открытии выставки, что мы все вместе сохраняем историю моды, которая неотделима от мировой истории. Зрители вносят свой вклад интересуясь и посещая выставки, ведь экспонаты являются материальными документами заявленной эпохи.



Кстати, на открытии выставки «Курортная мода эпохи межвоенья» было порядка 200 человек. Притом, что в посёлке постоянно проживают около 400 жителей.



Сейчас действует выставка А.Васильева в Шилуте - «Городская мода межвоенья», в Лиепае – «Военная мода 40-х годов», а выставка в Вентспилсе посвящена железной дороге.



Фото автора и Аушры Микелене



Как знаю со слов гида местного музея имени Л.Резы Арунаса Балны, посёлок Юодкранте сохранился благодаря окружавшим его дремучим лесам: деревья были очень высокие и толстые, их было сложно пилить и транспортировать. А там, где леса были вырублены, посёлки косы засыпало песком – ведь дюна за год движется со скоростью 5-30 метров, уничтожая все на своём пути. Кстати, вырубаемые сейчас в Литве леса будут иметь тяжёлые последствия для потомков…Не все знают, но до Первой мировой войны Юодкранте входил в десятку лучших курортов Европы. Многочисленных европейских отдыхающих привозили 14 пароходных линий. Состоятельных привлекал чудный воздух, горячая вода и всевозможные лечебные процедуры. А Нида была просто небольшой рыбацкой деревней.После двух войн инфраструктура богатого места была разрушена, всё пришло в упадок.А.Васильев, открывая выставку в Юодкранте, в своём выступлении показал, что хорошо знаком не только с историей моды. Он поведал, что во времена его детства Паланга была практически единственным курортом Литвы.И будущий всемирно известный историк моды часто на всё лето приезжал в Палангу. С удовольствием посещал косу – Ниду и Юодкранте. Любил эти места.И когда директор художественного музея Литвы Арунас Гелунас пригласил приехать А.Васильева с выставкой в музей Юодкранте «Pamario galerija», то естественно согласие было получено.Очень верно отметил А.Васильев в своём выступлении на открытии выставки, что мы все вместе сохраняем историю моды, которая неотделима от мировой истории. Зрители вносят свой вклад интересуясь и посещая выставки, ведь экспонаты являются материальными документами заявленной эпохи.Кстати, на открытии выставки «Курортная мода эпохи межвоенья» было порядка 200 человек. Притом, что в посёлке постоянно проживают около 400 жителей.Сейчас действует выставка А.Васильева в Шилуте - «Городская мода межвоенья», в Лиепае – «Военная мода 40-х годов», а выставка в Вентспилсе посвящена железной дороге. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Юодкранте — статья прочитана 147 раз Комментарии