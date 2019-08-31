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Необычное культурное событие в Юодкранте





Историк моды Александр Васильев подарил Литве ещё одну возможность прикоснуться к прекрасному: его выставка «Курортная мода эпохи межвоенья» имела большой успех в литовском курортном посёлке Юодкранте и завершила свою работу 31 августа в этом особом, уникальном месте Куршской косы.

Море и залив, дюны, сосны, солнце – это всё составляет особое очарование местечка.

Посетителям, которых за месяц работы выставки было очень много, 51 шикарный экспонат из личной коллекции и несколько стеллажей уникальных аксессуаров рассказали о моде 20-30 годов прошлого века.

А ведь все вещи коллекции - подлинные, в единственном экземпляре, часто они принадлежали мировым знаменитостям. Это обеспечивает особый трепет.

Удивительные повседневные и вечерние платья из Италии и Франции, Парижа, Лондона и других мест поведали о многом. Ведь всё выставленное было подписано, со всем самостоятельно можно было ознакомиться, а я так ещё и аккуратненько пощупала. Так сказать - для полноты восприятия.
Как знаю со слов гида местного музея имени Л.Резы Арунаса Балны, посёлок Юодкранте сохранился благодаря окружавшим его дремучим лесам: деревья были очень высокие и толстые, их было сложно пилить и транспортировать. А там, где леса были вырублены, посёлки косы засыпало песком – ведь дюна за год движется со скоростью 5-30 метров, уничтожая все на своём пути. Кстати, вырубаемые сейчас в Литве леса будут иметь тяжёлые последствия для потомков…



Не все знают, но до Первой мировой войны Юодкранте входил в десятку лучших курортов Европы. Многочисленных европейских отдыхающих привозили 14 пароходных линий. Состоятельных привлекал чудный воздух, горячая вода и всевозможные лечебные процедуры. А Нида была просто небольшой рыбацкой деревней.

После двух войн инфраструктура богатого места была разрушена, всё пришло в упадок.

А.Васильев, открывая выставку в Юодкранте, в своём выступлении показал, что хорошо знаком не только с историей моды. Он поведал, что во времена его детства Паланга была практически единственным курортом Литвы.

И будущий всемирно известный историк моды часто на всё лето приезжал в Палангу. С удовольствием посещал косу – Ниду и Юодкранте. Любил эти места.

Александр Васильев и Аушра Микелене




И когда директор художественного музея Литвы Арунас Гелунас пригласил приехать А.Васильева с выставкой в музей Юодкранте «Pamario galerija», то естественно согласие было получено.

Очень верно отметил А.Васильев в своём выступлении на открытии выставки, что мы все вместе сохраняем историю моды, которая неотделима от мировой истории. Зрители вносят свой вклад интересуясь и посещая выставки, ведь экспонаты являются материальными документами заявленной эпохи.

Кстати, на открытии выставки «Курортная мода эпохи межвоенья» было порядка 200 человек. Притом, что в посёлке постоянно проживают около 400 жителей.

Сейчас действует выставка А.Васильева в Шилуте - «Городская мода межвоенья», в Лиепае – «Военная мода 40-х годов», а выставка в Вентспилсе посвящена железной дороге.

Фото автора и Аушры Микелене

Ирина БЕЛЯЕВА, "Обзор"
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Юодкранте
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добавлена сегодня, 31 августа, 12:40

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