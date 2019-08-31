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В Вильнюсе - Дни столицы





30 августа 2019 года в литовской столице прошла церемония открытия праздничной программы традиционных Дней столицы.

Как уже сообщал "Обзор", трёхдневный праздник музыки и развлечений – фестиваль «Дни столицы 2019» (Sostinės dienos 2019) ежегодно в самом центре Вильнюса собирает множество участников и зрителей, заливая атмосферой веселья улицы и главные площади, а также набережную и сквер у памятника королю Миндаугасу.

«Вильнюс – мультикультурный город, открытый каждому, кто создаёт его. Это быстро модернизирующийся, открытый для современных новинок и вызовов, и в то же время сохраняющий традиции город.

Фестиваль «Дни столицы» объединяет всех нас, вильнюсцев и гостей столицы, позволяя почувствовать биение общего сердца», - так охарактеризовала настроение праздника заместитель мэра Вильнюса Эдита Тамошюнайте.


Фото Владимира Клоповского, "Обзор"

Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: фестиваль, «Дни столицы 2019», Sostinės dienos 2019
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 31 августа, 12:00

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