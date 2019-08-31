В Вильнюсе - Дни столицы

30 августа 2019 года в литовской столице прошла церемония открытия праздничной программы традиционных Дней столицы.
Как уже сообщал "Обзор", трёхдневный праздник музыки и развлечений – фестиваль «Дни столицы 2019» (Sostinės dienos 2019) ежегодно в самом центре Вильнюса собирает множество участников и зрителей, заливая атмосферой веселья улицы и главные площади, а также набережную и сквер у памятника королю Миндаугасу.
«Вильнюс – мультикультурный город, открытый каждому, кто создаёт его. Это быстро модернизирующийся, открытый для современных новинок и вызовов, и в то же время сохраняющий традиции город.
Фестиваль «Дни столицы» объединяет всех нас, вильнюсцев и гостей столицы, позволяя почувствовать биение общего сердца», - так охарактеризовала настроение праздника заместитель мэра Вильнюса Эдита Тамошюнайте.
Инф. «Обзора»
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