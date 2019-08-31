Главная >> Новости >> экономика, политика >> Зеленский назначил Абромавичуса гендиректором "Укроборонпрома"

Зеленский назначил Абромавичуса гендиректором Укроборонпрома

Айворас Абромавичюс


Президент Украины уволил с должности гендиректора "Укроборонпрома" Букина, сообщает 112.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на пост нового генерального директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса. Соответствующий указ появился на сайте президента.

"Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в тексте указа.
112.ua
Категории: экономика, политика
Ключевые слова: назначение, Зеленский, Абромавичюс
География: Украина
статья прочитана 189 раз
добавлена сегодня, 31 августа, 11:19

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка