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Зеленский назначил Абромавичуса гендиректором Укроборонпрома
Президент Украины уволил с должности гендиректора "Укроборонпрома" Букина, сообщает 112.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил на пост нового генерального директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса. Соответствующий указ появился на сайте президента.
"Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в тексте указа.
112.ua
Ключевые слова: назначение, Зеленский, Абромавичюс
География: Украина
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