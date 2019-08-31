МИД Китая выразил протест Белому дому за сочувствие радикальным активистам в Гонконге 🔊 Воспроизвести Пекин также потребовал от Евросоюза прекратить защищать радикалов в Гонконге



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Китайское правительство выражает решительный протест Белому дому и некоторым сенаторам Конгресса США за сочувствие радикально настроенным участникам протестов в Гонконге и критику со стороны Соединенных Штатов в связи с их задержанием. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении комиссариата МИД КНР в этом специальном административном районе.



"Согласно сообщениям СМИ, некоторые сенаторы Конгресса США и сотрудники Белого дома отозвались с критикой о законно произведенных задержаниях [виновников актов насилия в ходе протестов в Гонконге]. Они высказались в оправдание нарушивших закон преступных элементов, назвав их "несогласными", и потребовали, чтобы гонконгская администрация отозвала обвинения, а также пригрозили [санкционным] законопроектом по Гонконгу, - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте ведомства. - Подобные заявления извращают действительность Китайская сторона выражает по этому поводу свое глубокое недовольство и решительный протест". Китайское правительство выражает решительный протест Белому дому и некоторым сенаторам Конгресса США за сочувствие радикально настроенным участникам протестов в Гонконге и критику со стороны Соединенных Штатов в связи с их задержанием. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении комиссариата МИД КНР в этом специальном административном районе."Согласно сообщениям СМИ, некоторые сенаторы Конгресса США и сотрудники Белого дома отозвались с критикой о законно произведенных задержаниях [виновников актов насилия в ходе протестов в Гонконге]. Они высказались в оправдание нарушивших закон преступных элементов, назвав их "несогласными", и потребовали, чтобы гонконгская администрация отозвала обвинения, а также пригрозили [санкционным] законопроектом по Гонконгу, - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте ведомства. - Подобные заявления извращают действительность Китайская сторона выражает по этому поводу свое глубокое недовольство и решительный протест".



"Это еще раз свидетельствует о ничтожности, гегемонизме и заносчивости американских политиков", - отмечается в нем. Кроме того, в документе указывается, что насилие, преступления не могут иметь себе оправдания и должны караться законом, в противном случае юридические нормы и правила будут просто бессмысленны.



В пятницу утром власти Гонконга задержали нескольких радикально настроенных активистов, двух из которых уже выпустили под залог. Это временное лишение свободы, вызвавшее критику правозащитников и некоторых представителей властей США, было произведено накануне очередной антиправительственной демонстрации, намеченной на субботу в центре города. Полиция не разрешила проведение шествия, однако многие сторонники оппозиции все же могут выйти на улицы, несмотря на запрет.



Претензии к ЕС



Китай требует от политиков Евросоюза прекратить защищать и оправдывать преступные действия радикально настроенных элементов в Гонконге, говорится в заявлении МИД.



"Некоторые дипломаты и высокопоставленные представители, курирующие вопросы политики в области безопасности Евросоюза, заявили, что ситуация, которую мы наблюдаем в Гонконге в последние несколько часов, "вызывает обеспокоенность", потребовали проявлять уважение к словоизлияниям и свободе жителей специального административного района. Такие заявления - откровенное вмешательство во внутреннюю политику Гонконга и Китая, китайская сторона выражает по этому поводу свое глубокое недовольство и решительный протест, - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. - Отдельные политики в ЕС искажают факты, не осуждают противозаконные действия и насилие радикально настроенных протестующих. В то же время они совершают ошибку, превратно трактуя усилия гонконгской администрации по восстановлению порядка, мы же требуем от европейской стороны четко осознать, что хорошо, а что плохо, перестать оказывать содействие преступным действиям".



В документе подчеркивается, что беспорядки в Гонконге не имеют никакого отношения к правам человека, свободе и демократии. "Отдельные немногочисленные элементы надругаются над законом - их "свобода" подразумевает принесение в жертву свободы большинства, людей, живущих и работающих в нормальном режиме", - подчеркивается в нем.



Апогей протестов



В МИД КНР добавили, что крайне сложная и напряженная ситуация в Гонконге достигла исторического апогея в плане эскалации конфликта, однако власти Китая уверены в поддержке широких масс и победе справедливости на фоне противозаконных действий радикальных активистов.



"Ситуация в Гонконге сейчас носит самый сложный характер с момента его воссоединения с материковым Китаем (в 1997 году - прим. ТАСС), - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. - Однако все люди, выступающие за справедливость, за исключением крайне немногочисленных элементов, заинтересованных [в эскалации], выступят в поддержку действий гонконгской администрации по пресечению насилия и хаоса, восстановлению порядка в Гонконге".



В документе подчеркивается, что судьба специального административного района находится в руках самих 7,5 млн гонконгцев и всего китайского народа. "Мы защищаем национальный суверенитет, безопасность и интересы развития Китая, выступаем за процветание Гонконга. Наша твердая позиция и решимость не изменятся, никакие угрозы и меры устрашения не испугают китайский народ", - подчеркивается в заявлении. Как подчеркивается в заявлении, американские власти "содействуют преступникам, откровенно вмешиваясь во внутренние дела Гонконга и всего Китая"."Это еще раз свидетельствует о ничтожности, гегемонизме и заносчивости американских политиков", - отмечается в нем. Кроме того, в документе указывается, что насилие, преступления не могут иметь себе оправдания и должны караться законом, в противном случае юридические нормы и правила будут просто бессмысленны.В пятницу утром власти Гонконга задержали нескольких радикально настроенных активистов, двух из которых уже выпустили под залог. Это временное лишение свободы, вызвавшее критику правозащитников и некоторых представителей властей США, было произведено накануне очередной антиправительственной демонстрации, намеченной на субботу в центре города. Полиция не разрешила проведение шествия, однако многие сторонники оппозиции все же могут выйти на улицы, несмотря на запрет.Китай требует от политиков Евросоюза прекратить защищать и оправдывать преступные действия радикально настроенных элементов в Гонконге, говорится в заявлении МИД."Некоторые дипломаты и высокопоставленные представители, курирующие вопросы политики в области безопасности Евросоюза, заявили, что ситуация, которую мы наблюдаем в Гонконге в последние несколько часов, "вызывает обеспокоенность", потребовали проявлять уважение к словоизлияниям и свободе жителей специального административного района. Такие заявления - откровенное вмешательство во внутреннюю политику Гонконга и Китая, китайская сторона выражает по этому поводу свое глубокое недовольство и решительный протест, - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. - Отдельные политики в ЕС искажают факты, не осуждают противозаконные действия и насилие радикально настроенных протестующих. В то же время они совершают ошибку, превратно трактуя усилия гонконгской администрации по восстановлению порядка, мы же требуем от европейской стороны четко осознать, что хорошо, а что плохо, перестать оказывать содействие преступным действиям".В документе подчеркивается, что беспорядки в Гонконге не имеют никакого отношения к правам человека, свободе и демократии. "Отдельные немногочисленные элементы надругаются над законом - их "свобода" подразумевает принесение в жертву свободы большинства, людей, живущих и работающих в нормальном режиме", - подчеркивается в нем.В МИД КНР добавили, что крайне сложная и напряженная ситуация в Гонконге достигла исторического апогея в плане эскалации конфликта, однако власти Китая уверены в поддержке широких масс и победе справедливости на фоне противозаконных действий радикальных активистов."Ситуация в Гонконге сейчас носит самый сложный характер с момента его воссоединения с материковым Китаем (в 1997 году - прим. ТАСС), - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. - Однако все люди, выступающие за справедливость, за исключением крайне немногочисленных элементов, заинтересованных [в эскалации], выступят в поддержку действий гонконгской администрации по пресечению насилия и хаоса, восстановлению порядка в Гонконге".В документе подчеркивается, что судьба специального административного района находится в руках самих 7,5 млн гонконгцев и всего китайского народа. "Мы защищаем национальный суверенитет, безопасность и интересы развития Китая, выступаем за процветание Гонконга. Наша твердая позиция и решимость не изменятся, никакие угрозы и меры устрашения не испугают китайский народ", - подчеркивается в заявлении. ТАСС Категории: в мире Ключевые слова: Китай, Гонконг — статья прочитана 154 раза Комментарии