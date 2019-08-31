США и еще пять фаворитов чемпионата мира по баскетболу - 2019 🔊 Воспроизвести Фото: "Обзор"



Сегодня, 31 августа, в Китае стартует чемпионат мира, который ныне именуется Кубком мира и на котором выступят сразу 32 сборные. И фаворит понятен – конечно, США! Впрочем, состав американцев не обещает им легкой прогулки до золота. Портал



США



Мы ждали дрим-тим, а получили дыр-тим. Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг? Стефен Карри и Рассел Уэстбрук? Джеймс Харден и Энтони Дэвис? Кавай Леонард и Пол Джордж? Ну, все эти суперзвезды, определяющие расклад сил в НБА, получающие по 30-40 миллионов долларов в год, имена которых пугают всех соперников до дрожи? Их в Китае не будет. Ни одного! И это мы молчим о Кевине Дюранте, Клее Томпсоне, Демаркусе Казинсе – у них хотя бы объективные причины, вроде травм. Все остальные отказались от поездки в Поднебесную с разной мотивацией, в основном – ради отдыха и лучшей подготовки к сезону. Предстоящий чемпионат НБА будет жарким, и топ-звездам куда интереснее подойти к регулярке в лучшей форме, чем тратить силы ради золота ЧМ. Которое у большинства из них есть. Сегодня, 31 августа, в Китае стартует чемпионат мира, который ныне именуется Кубком мира и на котором выступят сразу 32 сборные. И фаворит понятен – конечно, США! Впрочем, состав американцев не обещает им легкой прогулки до золота. Портал #ProstoProSport назвал главных претендентов на титул.Мы ждали дрим-тим, а получили дыр-тим. Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг? Стефен Карри и Рассел Уэстбрук? Джеймс Харден и Энтони Дэвис? Кавай Леонард и Пол Джордж? Ну, все эти суперзвезды, определяющие расклад сил в НБА, получающие по 30-40 миллионов долларов в год, имена которых пугают всех соперников до дрожи? Их в Китае не будет. Ни одного! И это мы молчим о Кевине Дюранте, Клее Томпсоне, Демаркусе Казинсе – у них хотя бы объективные причины, вроде травм. Все остальные отказались от поездки в Поднебесную с разной мотивацией, в основном – ради отдыха и лучшей подготовки к сезону. Предстоящий чемпионат НБА будет жарким, и топ-звездам куда интереснее подойти к регулярке в лучшей форме, чем тратить силы ради золота ЧМ. Которое у большинства из них есть.



Ключевой игрок. Кемба Уокер



Любой в составе США на голову сильнее большинства игроков, выступающих в Евролиге. Тренерский штаб возглавляет сам Попович, в ассистентах у которого – Керр. Уже этого хватит, чтобы уверенно бороться за победу. Но и без топ-звезд, как ни крути, не обошлось.



Их просто немного. Но главный из них – Кемба Уокер.



Плеймейкер «Селтикс» – один из двух баскетболистов в этой «недодрим-тим», игравший на последнем «Матче всех звезд» (второй – Крис Миддлтон из «Милуоки»). И после того, как из обоймы выпал Кайл Лоури (опять же – из-за травмы), именно Кембе обеспечена роль первого номера. Как в плане позиции, так и вообще. Уокер – элитный разыгрывающий, который определяет игру этой сборной и должен тащить ее за собой в любой возможной критической ситуации. Как делал это раньше в «Шарлотт», только партнеры теперь посильнее. И для него этот турнир – отличный шанс (возможно, первый и последний в жизни) выиграть престижный трофей, да еще и в статусе лидера! Не удивляйтесь, если по итогу именно Кемба возьмет MVP. Так, как это делал Кайри Ирвинг – на предыдущем чемпионате мира в Испании.



ГРЕЦИЯ



Греки – последние, кто обыгрывал США на главных международных турнирах (ЧМ и Олимпийских играх). Правда, случилось это еще в 2006 году – в полуфинале чемпионата мира в Японии. И даже тот успех не помог эллинам взять золото – оно в итоге досталось Испании. Сейчас, спустя 13 лет, история гипотетически может повториться. Поскольку и состав, и уровень игры позволяет Греции рассчитывать не просто на борьбу за медали, но и на итоговый успех.



Ключевой игрок. Яннис Адетокунбо



Яннисов много не бывает. И в сборной Греции их аж четыре штуки! Но Яннис Яннису рознь, и конкретный Яннис стоит пятерых других. А Адетокунбо – это Яннис, что надо Яннис!



Ладно, шутки в сторону.



Сам факт, что на чемпионате мира впервые в истории сыграет действующий MVP НБА, уже стоит многого. То, что он при этом не входит в сборную США – еще интереснее. Адетокунбо мог бы расслабиться летом, спокойно подготовиться к сезону, в котором его «Милуоки» снова будет бороться за титул. Но выбрал пахоту на сборах, выступление под родным флагом и сражение за золото ЧМ. Другие Яннисы – Буруссис, Папапетру и, в меньше степени, Ларенцакис – тоже ребята серьезные. Как и почти весь состав греков, собранный из опытных, добротных, мощных игроков. Но все они выступают в Европе. Тогда как Адетокунбо рвет на части Америку! Он раньше никогда не играл на подобных турнирах, и будет интересно посмотреть, как самый атлетичный баскетболист планеты (и самый перспективный из топ-звезд с учетом его юного возраста – всего 24 года!) проявит себя на площадках в Китае. Справится ли с непривычным давлением, вытащит ли роль лидера в окружении бородатых и заслуженных «дядек», которым, по большому счету, наплевать на все его достижения в «Бакс»? Есть ощущение – все сложится нормально. И если Адетокунбо будет таким, каким мы наблюдали его на протяжении всей последней регулярки, а главное – чуть лучшим, чем мы видели Янниса в плей-офф НБА, у Греции появится отличный шанс и американцев обыграть (если сетка сведет), и золото выиграть.



ЛИТВА



Литва – теневой фаворит любого крупного турнира. У них за плечами и бронза ЧМ-2010, и два серебра Евробаскетов (2013, 2015). И это не считая более ранних успехов, среди которых есть и золото чемпионата Европы, и победа над США на Олимпийских играх (в Афинах), и, собственно, медали Олимпиад. Понятно, что в Китай прибалты едут с одной целью – бороться за место в топ-3.



Ключевой игрок. Домантас Сабонис



Собственно, сейчас Литва – команда двух центровых НБА, Йонаса Валанчюнаса и Домантаса Сабониса. У обоих – 211 см и свыше 100 кг чистых мышц, амбиций, безмерного природного таланта. И уже солидного опыта (особенно – в случае с пятым номером «Мемфиса»). Как они будут делить мяч и время на площадке – пока сказать сложно. Но Валанчюнас ранее уже имел возможность проявить себя лидером. И, если честно, справился посредственно. Теперь свой шанс будет использовать более молодой Сабонис-младший. Возможно, до высот и статуса отца ему не дотянуться. Но парень явно прогрессирует. Что доказал в последнем сезоне за «Индиану». А теперь будет доказывать и в сборной Литвы.



ИСПАНИЯ



Испанцы на стыке десятилетий утвердились в статусе «команды номер два» после «дрим-тим». Они царили в Европе, взяв три золота в 2009, 2011 и 2015 годах. Выиграли чемпионат мира в 2006-м. Брали серебро Олимпиады в 2008 и 2012 годах. И только в последние пару лет сбавили обороты, провалившись на домашнем ЧМ (в 2014-м – лишь 5-е место), а на Играх в Рио пропустив в финал Сербию. Евробаскет-2017 тоже закончился для них не так, как планировалось – «всего» бронзой (и то, пришлось попотеть, чтобы обыграть Россию в матче за 3-е место). Сейчас их главная цель – вернуть себе статус лучшей команды планеты. И в идеале – без каких-либо уточнений вроде «после сборной США».



Ключевой игрок. Рикки Рубио



По сути, в Китай отправились все сильнейшие. За исключением Серхио Родригеса. Не поехал еще По Газоль, но будем честны – он далеко не в той форме, чтобы считаться одним из лучших центровых, как было еще три-четыре года назад. Да и его младший брат Марк, хоть и стал чемпионом НБА, тоже заметно «подсел» в физическом плане в концовке прошлого сезона в «Торонто». Так что фактическим лидером теперь должен стать Рубио. Это, с одной стороны, немного страшно – за годы в НБА Рикки так и не смог проявить себя в этом качестве, хотя была возможность и в «Миннесоте», и в «Юте». С другой, при всех своих минусах, вроде отсутствия броска, Рубио – все-таки элитный плеймейкер, с невероятным видением площадки и фантастическим умением разыгрывать мяч. При этом – все еще молодой (28 лет) и уже очень опытный. Во многом именно от действий Рикки будет зависеть, как далеко пройдет Испания и сможет ли выиграть золото. Хотя на подстраховке у него и хватает серьезных парней – от Серхио Льюлля до «вечного» Руди Фернандеса.



СЕРБИЯ



Сербы взяли серебро в Рио, а также серебро Евробаскета. И, если честно, им надоело второе место. Парни стремятся к золоту! А команда, собранная сплошь из игроков Евролиги и НБА (лишь двое в составе выступают за клубы, не участвующие в двух сильнейших турнирах планеты), и списком имен, и глубиной ротации способна повергнуть соперников в ужас. Фактически именно Сербия сейчас выглядит основным претендентом на то, чтобы потеснить не самый крепкий состав США и забрать в Китае вожделенный Кубок.



Другой вопрос – удастся ли им это сделать?



Ключевой игрок: Никола Йокич



Йокич выдал суперсезон в «Денвере», поехав на «Матч звезд» и попав в первую сборную всей НБА. Его прогресс впечатлял даже видевших всякое экспертов и зрителей. Сейчас Никола – один из лучших «больших» в мире, при том, что парню всего 24 года. Понятно, от кого будет во многом зависеть результат сборной Сербии. Передняя линия балканцев и так впечатляет – тут и Никола Милютинов, и Мирослав Радулица, и Неманья Бьелица, и сам Бобан Марьянович (с Джоном Уиком он, допустим, не справился, но здесь – не Голливуд, а на баскетбольной площадке этот гигант даже опаснее своего кинозлодея). А с Йокичем в составе почти невозможно представить, кто сможет продавить сербов под щитом.



ФРАНЦИЯ



В 2013-м французы взяли Евробаскет. В 2014-м – добились бронзы ЧМ. У них достаточно звезд, чтобы рассчитывать на нечто большее сейчас, в Китае. И это нормально, когда в составе есть лучший защитный игрок НБА последних двух лет! Сборная Франции в отличие от многих команд обошлась без потерь, собрав всех сильнейших – от Нандо Де Коло до Руди Гобера. Никто не сомневается, что ей удастся без проблем пробиться на Игры в Токио. Но главная задача, конечно, другая – побороться за золото. Которого в истории этой команды на чемпионатах мира еще не было.



Ключевой игрок: Руди Гобер



Главный «Мистер замок» НБА – одна из ключевых фигур не только в собственной команде, но и на всем турнире. Как на Адетокунбо, Вучевича, Йокича и всю сборную США, на него будут приходить смотреть специально. Пытаясь понять, как этот худощавый долговязый француз за счет своего атлетизма и нереального вингспана закрывает самых опасных атакующих игроков? Нельзя сказать, что результат сборной Франции будет зависеть только от него. Влияние Нандо Де Коло и Эвана Фурнье, наверное, точно не будет меньшим. Но именно Гобер, как ни крути, – главная звезда «трехцветных». В итоге Грегг Попович привез в Китай таких парней, как Майлз Тернер, Мэйсон Пламли, Джо Харрис и Джейлен Браун. Даже Трей Янг и Кайл Кузма «отвалились» в последний момент из-за проблем со здоровьем. Имена Деррика Уайта и Маркуса Смарта мало что скажут неискушенным болельщикам, но они тоже вошли в финальную заявку США. Фактически, американцы приехали не первым, не вторым, даже не третьим, а где-то пятым или шестым из всех возможных составом! Но знаете, в чем парадокс? Даже так они – фавориты! Пусть и не столь очевидные, как бывает на Олимпиадах.Ключевой игрок. Кемба УокерЛюбой в составе США на голову сильнее большинства игроков, выступающих в Евролиге. Тренерский штаб возглавляет сам Попович, в ассистентах у которого – Керр. Уже этого хватит, чтобы уверенно бороться за победу. Но и без топ-звезд, как ни крути, не обошлось.Их просто немного. Но главный из них – Кемба Уокер.Плеймейкер «Селтикс» – один из двух баскетболистов в этой «недодрим-тим», игравший на последнем «Матче всех звезд» (второй – Крис Миддлтон из «Милуоки»). И после того, как из обоймы выпал Кайл Лоури (опять же – из-за травмы), именно Кембе обеспечена роль первого номера. Как в плане позиции, так и вообще. Уокер – элитный разыгрывающий, который определяет игру этой сборной и должен тащить ее за собой в любой возможной критической ситуации. Как делал это раньше в «Шарлотт», только партнеры теперь посильнее. И для него этот турнир – отличный шанс (возможно, первый и последний в жизни) выиграть престижный трофей, да еще и в статусе лидера! Не удивляйтесь, если по итогу именно Кемба возьмет MVP. Так, как это делал Кайри Ирвинг – на предыдущем чемпионате мира в Испании.Греки – последние, кто обыгрывал США на главных международных турнирах (ЧМ и Олимпийских играх). Правда, случилось это еще в 2006 году – в полуфинале чемпионата мира в Японии. И даже тот успех не помог эллинам взять золото – оно в итоге досталось Испании. Сейчас, спустя 13 лет, история гипотетически может повториться. Поскольку и состав, и уровень игры позволяет Греции рассчитывать не просто на борьбу за медали, но и на итоговый успех.Ключевой игрок. Яннис АдетокунбоЯннисов много не бывает. И в сборной Греции их аж четыре штуки! Но Яннис Яннису рознь, и конкретный Яннис стоит пятерых других. А Адетокунбо – это Яннис, что надо Яннис!Ладно, шутки в сторону.Сам факт, что на чемпионате мира впервые в истории сыграет действующий MVP НБА, уже стоит многого. То, что он при этом не входит в сборную США – еще интереснее. Адетокунбо мог бы расслабиться летом, спокойно подготовиться к сезону, в котором его «Милуоки» снова будет бороться за титул. Но выбрал пахоту на сборах, выступление под родным флагом и сражение за золото ЧМ. Другие Яннисы – Буруссис, Папапетру и, в меньше степени, Ларенцакис – тоже ребята серьезные. Как и почти весь состав греков, собранный из опытных, добротных, мощных игроков. Но все они выступают в Европе. Тогда как Адетокунбо рвет на части Америку! Он раньше никогда не играл на подобных турнирах, и будет интересно посмотреть, как самый атлетичный баскетболист планеты (и самый перспективный из топ-звезд с учетом его юного возраста – всего 24 года!) проявит себя на площадках в Китае. Справится ли с непривычным давлением, вытащит ли роль лидера в окружении бородатых и заслуженных «дядек», которым, по большому счету, наплевать на все его достижения в «Бакс»? Есть ощущение – все сложится нормально. И если Адетокунбо будет таким, каким мы наблюдали его на протяжении всей последней регулярки, а главное – чуть лучшим, чем мы видели Янниса в плей-офф НБА, у Греции появится отличный шанс и американцев обыграть (если сетка сведет), и золото выиграть.Литва – теневой фаворит любого крупного турнира. У них за плечами и бронза ЧМ-2010, и два серебра Евробаскетов (2013, 2015). И это не считая более ранних успехов, среди которых есть и золото чемпионата Европы, и победа над США на Олимпийских играх (в Афинах), и, собственно, медали Олимпиад. Понятно, что в Китай прибалты едут с одной целью – бороться за место в топ-3.Ключевой игрок. Домантас СабонисСобственно, сейчас Литва – команда двух центровых НБА, Йонаса Валанчюнаса и Домантаса Сабониса. У обоих – 211 см и свыше 100 кг чистых мышц, амбиций, безмерного природного таланта. И уже солидного опыта (особенно – в случае с пятым номером «Мемфиса»). Как они будут делить мяч и время на площадке – пока сказать сложно. Но Валанчюнас ранее уже имел возможность проявить себя лидером. И, если честно, справился посредственно. Теперь свой шанс будет использовать более молодой Сабонис-младший. Возможно, до высот и статуса отца ему не дотянуться. Но парень явно прогрессирует. Что доказал в последнем сезоне за «Индиану». А теперь будет доказывать и в сборной Литвы.Испанцы на стыке десятилетий утвердились в статусе «команды номер два» после «дрим-тим». Они царили в Европе, взяв три золота в 2009, 2011 и 2015 годах. Выиграли чемпионат мира в 2006-м. Брали серебро Олимпиады в 2008 и 2012 годах. И только в последние пару лет сбавили обороты, провалившись на домашнем ЧМ (в 2014-м – лишь 5-е место), а на Играх в Рио пропустив в финал Сербию. Евробаскет-2017 тоже закончился для них не так, как планировалось – «всего» бронзой (и то, пришлось попотеть, чтобы обыграть Россию в матче за 3-е место). Сейчас их главная цель – вернуть себе статус лучшей команды планеты. И в идеале – без каких-либо уточнений вроде «после сборной США».Ключевой игрок. Рикки РубиоПо сути, в Китай отправились все сильнейшие. За исключением Серхио Родригеса. Не поехал еще По Газоль, но будем честны – он далеко не в той форме, чтобы считаться одним из лучших центровых, как было еще три-четыре года назад. Да и его младший брат Марк, хоть и стал чемпионом НБА, тоже заметно «подсел» в физическом плане в концовке прошлого сезона в «Торонто». Так что фактическим лидером теперь должен стать Рубио. Это, с одной стороны, немного страшно – за годы в НБА Рикки так и не смог проявить себя в этом качестве, хотя была возможность и в «Миннесоте», и в «Юте». С другой, при всех своих минусах, вроде отсутствия броска, Рубио – все-таки элитный плеймейкер, с невероятным видением площадки и фантастическим умением разыгрывать мяч. При этом – все еще молодой (28 лет) и уже очень опытный. Во многом именно от действий Рикки будет зависеть, как далеко пройдет Испания и сможет ли выиграть золото. Хотя на подстраховке у него и хватает серьезных парней – от Серхио Льюлля до «вечного» Руди Фернандеса.Сербы взяли серебро в Рио, а также серебро Евробаскета. И, если честно, им надоело второе место. Парни стремятся к золоту! А команда, собранная сплошь из игроков Евролиги и НБА (лишь двое в составе выступают за клубы, не участвующие в двух сильнейших турнирах планеты), и списком имен, и глубиной ротации способна повергнуть соперников в ужас. Фактически именно Сербия сейчас выглядит основным претендентом на то, чтобы потеснить не самый крепкий состав США и забрать в Китае вожделенный Кубок.Другой вопрос – удастся ли им это сделать?Ключевой игрок: Никола ЙокичЙокич выдал суперсезон в «Денвере», поехав на «Матч звезд» и попав в первую сборную всей НБА. Его прогресс впечатлял даже видевших всякое экспертов и зрителей. Сейчас Никола – один из лучших «больших» в мире, при том, что парню всего 24 года. Понятно, от кого будет во многом зависеть результат сборной Сербии. Передняя линия балканцев и так впечатляет – тут и Никола Милютинов, и Мирослав Радулица, и Неманья Бьелица, и сам Бобан Марьянович (с Джоном Уиком он, допустим, не справился, но здесь – не Голливуд, а на баскетбольной площадке этот гигант даже опаснее своего кинозлодея). А с Йокичем в составе почти невозможно представить, кто сможет продавить сербов под щитом.В 2013-м французы взяли Евробаскет. В 2014-м – добились бронзы ЧМ. У них достаточно звезд, чтобы рассчитывать на нечто большее сейчас, в Китае. И это нормально, когда в составе есть лучший защитный игрок НБА последних двух лет! Сборная Франции в отличие от многих команд обошлась без потерь, собрав всех сильнейших – от Нандо Де Коло до Руди Гобера. Никто не сомневается, что ей удастся без проблем пробиться на Игры в Токио. Но главная задача, конечно, другая – побороться за золото. Которого в истории этой команды на чемпионатах мира еще не было.Ключевой игрок: Руди ГоберГлавный «Мистер замок» НБА – одна из ключевых фигур не только в собственной команде, но и на всем турнире. Как на Адетокунбо, Вучевича, Йокича и всю сборную США, на него будут приходить смотреть специально. Пытаясь понять, как этот худощавый долговязый француз за счет своего атлетизма и нереального вингспана закрывает самых опасных атакующих игроков? Нельзя сказать, что результат сборной Франции будет зависеть только от него. Влияние Нандо Де Коло и Эвана Фурнье, наверное, точно не будет меньшим. Но именно Гобер, как ни крути, – главная звезда «трехцветных». Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, Китай, чемпионат мира, Кубок мира — статья прочитана 78 раз Комментарии