Лиепая – город контрастов 🔊 Воспроизвести







Лиепая – приморский город в Латвии, в котором я была лет 25 назад. И вот появилось желание вновь туда поехать в надежде увидеть что-то новое и интересное.



Погода выдалась чудесная, дорога, несмотря на пробку возле Паланги, тоже пролетела незаметно. За окном мелькали сосновый лес, синее небо и яркие лучики летнего солнышка.



О том, что я уже переехала границу и нахожусь в Латвии, было понятно по пришедшему на мобильный телефон сообщению.



Города я совсем не знала, но меня это не смущало. На автовокзале была карта и все, к кому я обращалась, даже к молодым людям, отвечали мне на русском языке. Конечно, первым желанием было посещение пляжа, который славился своей протяжённостью. Второе желание – это познакомиться с достопримечательностями города у Балтийского моря. Погода выдалась чудесная, дорога, несмотря на пробку возле Паланги, тоже пролетела незаметно. За окном мелькали сосновый лес, синее небо и яркие лучики летнего солнышка.О том, что я уже переехала границу и нахожусь в Латвии, было понятно по пришедшему на мобильный телефон сообщению.Города я совсем не знала, но меня это не смущало. На автовокзале была карта и все, к кому я обращалась, даже к молодым людям, отвечали мне на русском языке. Конечно, первым желанием было посещение пляжа, который славился своей протяжённостью. Второе желание – это познакомиться с достопримечательностями города у Балтийского моря.



К морскому пляжу мне пришлось добираться на шумном трамвае за 80 евроцентов, и из окна простенького транспортного средства рассматривать улицы и дома.



Дома – это отдельная тема, так как практически все постройки внешне выглядели обшарпанно и жалко. Многие деревянные дома стояли с облупленными стенами и дверями, хотя некоторые украсились пластиковыми белыми окнами. Как-то стало грустно от того, что, кроме нового автовокзала, который соединён со зданием железнодорожного вокзала, я пока ничего не увидела.



Переехав мост через водный канал, я заметила несколько новостроек и знакомые всем магазины «RIMI» и «MAXIMA»



Везде стояли указатели на латышском языке, поэтому проблем куда и как пройти, не было.











И вот я иду по дороге к Приморскому пляжу. Деревьев и цветников мало, а те же неухоженные дома сопровождали меня вплоть до парка отдыха, за которым начинался пляж.



А вот сам парк отдыха возле моря меня порадовал своей чистотой и красотой, где я стала замечать много интересного.



Проходя через дюны к морю, я уже ощутила свежее дыхание моря, прохладный ветерок и услышала гул отдыхающих.



Перед взором открылся шикарный пейзаж широкого пляжа, белый чистый песок и много отдыхающих. Чистое, мелкое и тёплое в тот день море завораживало своей красотой и спокойствием.



А ещё я заметила, что временные туалетные кабинки стояли у самого моря, и их было очень много вдоль всей пляжной зоны. Недалеко были и мини-кафе у берега. Много ящиков для мусора. Может, поэтому, здесь и была такая чистота!



Вдали виднелся памятник рыбакам и морякам, погибшим в море. Это смотрелось масштабно как со стороны пляжа, так и со стороны парка.











По пути я увидела музыкальное дерево, вокруг которого стояли скамеечки и висели лампочки. Играли классические прекрасные музыкальные композиции, а вечером дерево ещё и светилось огоньками. «Дерево призраков» – памятник известной латвийской рок-группе Līvi.



На аллее творческих знаменитостей можно увидеть отпечатки ладоней известных деятелей культуры Латвии.



Идя по улице старинных домов, я вышла прямо к Музею истории и искусства. Здание сохранилось после военных действий, и, отреставрированный, он сохранял многие вещи и интерьер того времени.



В Лиепае есть красивейший Православный собор Святого Николая, Собор Святой Троицы, Дом Петра I.



А ещё можно осмотреть современный концертный зал «Большой янтарь», форма которого очень масштабна и причудлива. Как внутри, так и снаружи. А цвет этого здания - красно-оранжевый.



Есть ещё одна историческая достопримечательность - это форты, оборонительные сооружения царской России. Уходящие под воду развалины, по которым ещё можно полазить.



Город контрастов, и этим всё сказано.



Фото автора



Времени у меня было немного, вечером надо было возвращаться домой. Поэтому, как и предполагалось, всё осмотреть в Лиепае было бы невозможным.К морскому пляжу мне пришлось добираться на шумном трамвае за 80 евроцентов, и из окна простенького транспортного средства рассматривать улицы и дома.Дома – это отдельная тема, так как практически все постройки внешне выглядели обшарпанно и жалко. Многие деревянные дома стояли с облупленными стенами и дверями, хотя некоторые украсились пластиковыми белыми окнами. Как-то стало грустно от того, что, кроме нового автовокзала, который соединён со зданием железнодорожного вокзала, я пока ничего не увидела.Переехав мост через водный канал, я заметила несколько новостроек и знакомые всем магазины «RIMI» и «MAXIMA»Везде стояли указатели на латышском языке, поэтому проблем куда и как пройти, не было.И вот я иду по дороге к Приморскому пляжу. Деревьев и цветников мало, а те же неухоженные дома сопровождали меня вплоть до парка отдыха, за которым начинался пляж.А вот сам парк отдыха возле моря меня порадовал своей чистотой и красотой, где я стала замечать много интересного.Проходя через дюны к морю, я уже ощутила свежее дыхание моря, прохладный ветерок и услышала гул отдыхающих.Перед взором открылся шикарный пейзаж широкого пляжа, белый чистый песок и много отдыхающих. Чистое, мелкое и тёплое в тот день море завораживало своей красотой и спокойствием.А ещё я заметила, что временные туалетные кабинки стояли у самого моря, и их было очень много вдоль всей пляжной зоны. Недалеко были и мини-кафе у берега. Много ящиков для мусора. Может, поэтому, здесь и была такая чистота!Вдали виднелся памятник рыбакам и морякам, погибшим в море. Это смотрелось масштабно как со стороны пляжа, так и со стороны парка.По пути я увидела музыкальное дерево, вокруг которого стояли скамеечки и висели лампочки. Играли классические прекрасные музыкальные композиции, а вечером дерево ещё и светилось огоньками. «Дерево призраков» – памятник известной латвийской рок-группе Līvi.На аллее творческих знаменитостей можно увидеть отпечатки ладоней известных деятелей культуры Латвии.Идя по улице старинных домов, я вышла прямо к Музею истории и искусства. Здание сохранилось после военных действий, и, отреставрированный, он сохранял многие вещи и интерьер того времени.В Лиепае есть красивейший Православный собор Святого Николая, Собор Святой Троицы, Дом Петра I.А ещё можно осмотреть современный концертный зал «Большой янтарь», форма которого очень масштабна и причудлива. Как внутри, так и снаружи. А цвет этого здания - красно-оранжевый.Есть ещё одна историческая достопримечательность - это форты, оборонительные сооружения царской России. Уходящие под воду развалины, по которым ещё можно полазить.Город контрастов, и этим всё сказано. Татьяна СОКОЛОВА , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Лиепая География: Латвия, Лиепая — статья прочитана 87 раз Комментарии