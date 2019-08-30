Лиепая – город контрастов

Лиепая – приморский город в Латвии, в котором я была лет 25 назад. И вот появилось желание вновь туда поехать в надежде увидеть что-то новое и интересное.
Погода выдалась чудесная, дорога, несмотря на пробку возле Паланги, тоже пролетела незаметно. За окном мелькали сосновый лес, синее небо и яркие лучики летнего солнышка.
О том, что я уже переехала границу и нахожусь в Латвии, было понятно по пришедшему на мобильный телефон сообщению.
Города я совсем не знала, но меня это не смущало. На автовокзале была карта и все, к кому я обращалась, даже к молодым людям, отвечали мне на русском языке. Конечно, первым желанием было посещение пляжа, который славился своей протяжённостью. Второе желание – это познакомиться с достопримечательностями города у Балтийского моря.
Времени у меня было немного, вечером надо было возвращаться домой. Поэтому, как и предполагалось, всё осмотреть в Лиепае было бы невозможным.
К морскому пляжу мне пришлось добираться на шумном трамвае за 80 евроцентов, и из окна простенького транспортного средства рассматривать улицы и дома.
Дома – это отдельная тема, так как практически все постройки внешне выглядели обшарпанно и жалко. Многие деревянные дома стояли с облупленными стенами и дверями, хотя некоторые украсились пластиковыми белыми окнами. Как-то стало грустно от того, что, кроме нового автовокзала, который соединён со зданием железнодорожного вокзала, я пока ничего не увидела.
Переехав мост через водный канал, я заметила несколько новостроек и знакомые всем магазины «RIMI» и «MAXIMA»
Везде стояли указатели на латышском языке, поэтому проблем куда и как пройти, не было.
И вот я иду по дороге к Приморскому пляжу. Деревьев и цветников мало, а те же неухоженные дома сопровождали меня вплоть до парка отдыха, за которым начинался пляж.
А вот сам парк отдыха возле моря меня порадовал своей чистотой и красотой, где я стала замечать много интересного.
Проходя через дюны к морю, я уже ощутила свежее дыхание моря, прохладный ветерок и услышала гул отдыхающих.
Перед взором открылся шикарный пейзаж широкого пляжа, белый чистый песок и много отдыхающих. Чистое, мелкое и тёплое в тот день море завораживало своей красотой и спокойствием.
А ещё я заметила, что временные туалетные кабинки стояли у самого моря, и их было очень много вдоль всей пляжной зоны. Недалеко были и мини-кафе у берега. Много ящиков для мусора. Может, поэтому, здесь и была такая чистота!
Вдали виднелся памятник рыбакам и морякам, погибшим в море. Это смотрелось масштабно как со стороны пляжа, так и со стороны парка.
По пути я увидела музыкальное дерево, вокруг которого стояли скамеечки и висели лампочки. Играли классические прекрасные музыкальные композиции, а вечером дерево ещё и светилось огоньками. «Дерево призраков» – памятник известной латвийской рок-группе Līvi.
На аллее творческих знаменитостей можно увидеть отпечатки ладоней известных деятелей культуры Латвии.
Идя по улице старинных домов, я вышла прямо к Музею истории и искусства. Здание сохранилось после военных действий, и, отреставрированный, он сохранял многие вещи и интерьер того времени.
В Лиепае есть красивейший Православный собор Святого Николая, Собор Святой Троицы, Дом Петра I.
А ещё можно осмотреть современный концертный зал «Большой янтарь», форма которого очень масштабна и причудлива. Как внутри, так и снаружи. А цвет этого здания - красно-оранжевый.
Есть ещё одна историческая достопримечательность - это форты, оборонительные сооружения царской России. Уходящие под воду развалины, по которым ещё можно полазить.
Город контрастов, и этим всё сказано.
Фото автора
К морскому пляжу мне пришлось добираться на шумном трамвае за 80 евроцентов, и из окна простенького транспортного средства рассматривать улицы и дома.
Дома – это отдельная тема, так как практически все постройки внешне выглядели обшарпанно и жалко. Многие деревянные дома стояли с облупленными стенами и дверями, хотя некоторые украсились пластиковыми белыми окнами. Как-то стало грустно от того, что, кроме нового автовокзала, который соединён со зданием железнодорожного вокзала, я пока ничего не увидела.
Переехав мост через водный канал, я заметила несколько новостроек и знакомые всем магазины «RIMI» и «MAXIMA»
Везде стояли указатели на латышском языке, поэтому проблем куда и как пройти, не было.
И вот я иду по дороге к Приморскому пляжу. Деревьев и цветников мало, а те же неухоженные дома сопровождали меня вплоть до парка отдыха, за которым начинался пляж.
А вот сам парк отдыха возле моря меня порадовал своей чистотой и красотой, где я стала замечать много интересного.
Проходя через дюны к морю, я уже ощутила свежее дыхание моря, прохладный ветерок и услышала гул отдыхающих.
Перед взором открылся шикарный пейзаж широкого пляжа, белый чистый песок и много отдыхающих. Чистое, мелкое и тёплое в тот день море завораживало своей красотой и спокойствием.
А ещё я заметила, что временные туалетные кабинки стояли у самого моря, и их было очень много вдоль всей пляжной зоны. Недалеко были и мини-кафе у берега. Много ящиков для мусора. Может, поэтому, здесь и была такая чистота!
Вдали виднелся памятник рыбакам и морякам, погибшим в море. Это смотрелось масштабно как со стороны пляжа, так и со стороны парка.
По пути я увидела музыкальное дерево, вокруг которого стояли скамеечки и висели лампочки. Играли классические прекрасные музыкальные композиции, а вечером дерево ещё и светилось огоньками. «Дерево призраков» – памятник известной латвийской рок-группе Līvi.
На аллее творческих знаменитостей можно увидеть отпечатки ладоней известных деятелей культуры Латвии.
Идя по улице старинных домов, я вышла прямо к Музею истории и искусства. Здание сохранилось после военных действий, и, отреставрированный, он сохранял многие вещи и интерьер того времени.
В Лиепае есть красивейший Православный собор Святого Николая, Собор Святой Троицы, Дом Петра I.
А ещё можно осмотреть современный концертный зал «Большой янтарь», форма которого очень масштабна и причудлива. Как внутри, так и снаружи. А цвет этого здания - красно-оранжевый.
Есть ещё одна историческая достопримечательность - это форты, оборонительные сооружения царской России. Уходящие под воду развалины, по которым ещё можно полазить.
Город контрастов, и этим всё сказано.
Фото автора
Татьяна СОКОЛОВА, "Обзор"
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Лиепая