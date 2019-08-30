С сентября небо над Балтией будут патрулировать военные летчики Бельгии, Дании и Чехии 🔊 Воспроизвести



С сентября миссию воздушного патрулирования НАТО в Балтийских странах будут выполнять Бельгия, Дания и Чехия, сообщило в пятницу Министерство обороны Литвы.



Военные контингенты этих стран с ротацией приблизительно в четыре месяца сменят военных из Венгрии, Испании и Соединенного Королевства.



ВВС Бельгии и Дании дислоцируют в литовском Шяуляй по четыре истребителя F-16.



В церемонии смены контингентов, которая состоится 3 сентября, примут участие вице-министр обороны Витатутас Умбрасас, командующий вооруженными силами Литвы, генерал-майор Вальдемарас РУпшис, командующий Объединенным штабом военно-воздушных сил НАТО, генерал Джеффри Ли Харриджан, послы и прочие гости.



Завершающие миссию в Литве венгры и испанцы выполняли задачи на истребителях JAS-39 Gripen и F-18.



Чешские военные летчики будут выполнять задачи с базы ВВС в Эстонии.



Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония вступили в альянс. С сентября миссию воздушного патрулирования НАТО в Балтийских странах будут выполнять Бельгия, Дания и Чехия, сообщило в пятницу Министерство обороны Литвы.Военные контингенты этих стран с ротацией приблизительно в четыре месяца сменят военных из Венгрии, Испании и Соединенного Королевства.ВВС Бельгии и Дании дислоцируют в литовском Шяуляй по четыре истребителя F-16.В церемонии смены контингентов, которая состоится 3 сентября, примут участие вице-министр обороны Витатутас Умбрасас, командующий вооруженными силами Литвы, генерал-майор Вальдемарас РУпшис, командующий Объединенным штабом военно-воздушных сил НАТО, генерал Джеффри Ли Харриджан, послы и прочие гости.Завершающие миссию в Литве венгры и испанцы выполняли задачи на истребителях JAS-39 Gripen и F-18.Чешские военные летчики будут выполнять задачи с базы ВВС в Эстонии.Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония вступили в альянс. Категории: политика, в мире Ключевые слова: патрулирование, нато, Зокняй География: Литва — статья прочитана 130 раз Комментарии