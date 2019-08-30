В Юодкранте - выставка из коллекции историка моды Александра Васильева 🔊 Воспроизвести Александр Васильев. Фото из архива «Обзора». Автор - Виктора ГРЕЦКАСА,







В небольшом литовском курортном уголке - посёлке Юодкранте - демонстрировалась выставка из личной коллекции историка моды Александра Васильева.



Открывалась выставка «Курортная мода эпохи межвоенья» 25 июля, а завтра, 31 августа, она закрывается.



Предлагаем вниманию читателей сайта видеосюжет об открытии этой выставки. Чуть позже "Обзор" подробно расскажет об этой экспозиции.



В небольшом литовском курортном уголке - посёлке Юодкранте - демонстрировалась выставка из личной коллекции историка моды Александра Васильева.Открывалась выставка «Курортная мода эпохи межвоенья» 25 июля, а завтра, 31 августа, она закрывается.Предлагаем вниманию читателей сайта видеосюжет об открытии этой выставки. Чуть позже "Обзор" подробно расскажет об этой экспозиции. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии, история Ключевые слова: выставка, Александр Васильев, историк моды, коллекция, Юодкранте — статья прочитана 140 раз Комментарии