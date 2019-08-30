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В Юодкранте - выставка из коллекции историка моды Александра Васильева
В небольшом литовском курортном уголке - посёлке Юодкранте - демонстрировалась выставка из личной коллекции историка моды Александра Васильева.
Открывалась выставка «Курортная мода эпохи межвоенья» 25 июля, а завтра, 31 августа, она закрывается.
Предлагаем вниманию читателей сайта видеосюжет об открытии этой выставки. Чуть позже "Обзор" подробно расскажет об этой экспозиции.
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии, история
Ключевые слова: выставка, Александр Васильев, историк моды, коллекция, Юодкранте
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