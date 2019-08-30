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И «Дюделанж» - в придачу!
В Монако состоялась жеребьёвка группового раунда Лиги Европы сезона 2019/2020. Групповой этап стартует 19 сентября.
Итоги жеребьёвки:
группа «A»: «Севилья» (Испания), АПОЭЛ (Кипр), «Карабах» (Азербайджан), «Дюделанж» (Люксембург);
группа «B»: «Динамо» (Киев, Украина), «Копенгаген» (Дания), «Мальмё» (Швеция), «Лугано» (Швейцария);
группа «C»: «Базель» (Швейцария), «Краснодар» (Россия), «Хетафе» (Испания), «Трабзонспор» (Турция);
группа «D»: «Спортинг» (Португалия), ПСВ (Голландия), «Русенборг» (Норвегия), ЛАСК (Австрия);
группа «E»: «Лацио» (Италия), «Селтик» (Шотландия), «Ренн» (Франция), «ЧФР Клуж» (Румыния);
группа «F»: «Арсенал» (Англия), «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, Германия), «Стандард» (Бельгия), «Гимарайнш» (Португалия);
группа «G»: «Порту» (Португалия), «Янг бойз» (Швейцария), «Фейеноорд» (Голландия), «Рейнджерс» (Шотландия);
группа «H»: ЦСКА (Россия), «Лудогорец» (Болгария), «Эспаньол» (Испания), «Ференцварош» (Венгрия);
группа «I»: «Вольфсбург» (Германия), «Гент» (Бельгия), «Сент-Этьен» (Франция), «Александрия» (Украина);
группа «J»: «Рома» (Италия), «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия), «Истанбул Башакшехир»(Турция), «Вольфсберг (Австрия);
группа «K»: «Бешикташ» (Турция), «Брага» (Португалия), «Вулверхэмптон» (Англия), «Слован» (Словакия);
группа «L»: «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Астана» (Казахстан), «Партизан» (Сербия), «АЗ Алкмаар» (Нидерланды).
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: сезон 2019/2020, жеребьевка, Лига Европы
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