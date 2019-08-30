«Судува» возвращается домой 🔊 Воспроизвести Фото: www.fradi.hu







В ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы мариямпольская «Судува» в гостях проиграла чемпиону Венгрии и закончила свой еврокубковый сезон.



Хотя «Ференцварош» был явным фаворитом этого противостояния, «Судува» смогла первой забила гол и потом ещё сделала счёт ничейным, что выводило литовскую команду в групповой этап. Однако ошибки в обороне и пенальти, который «нарисовал» судья, решили исход поединка в пользу венгров.



Теперь действующий чемпион Литвы может сосредоточиться исключительно на матчах внутреннего первенства.



Лига Европы.



Раунд плей-офф.



Ответные матчи Хотя «Ференцварош» был явным фаворитом этого противостояния, «Судува» смогла первой забила гол и потом ещё сделала счёт ничейным, что выводило литовскую команду в групповой этап. Однако ошибки в обороне и пенальти, который «нарисовал» судья, решили исход поединка в пользу венгров.Теперь действующий чемпион Литвы может сосредоточиться исключительно на матчах внутреннего первенства. «Ференцварош» (Венгрия) – «Судува» (Литва) - 4:2 (голы: Варга, 36 – с пен., 36, Боли, 45, Нген, 66, Сигневич, 90, с пенальти - Вербицкас, 11, Топчагич, 64). Первый матч - 0:0.



«Спартак» (Москва) – «Брага» (Португалия) - 1:2 (Бакаев, 89 - Рикарду Орта, 42, 45). Первый матч – 0:1.



«Карабах» (Азербайджан) – «Линфилд» (Северная Ирландия) - 2:1. Первый матч - 2:3.



«Рига» (Латвия) – «Копенгаген» (Дания) - 1:0. Первый матч - 1:3.



«Заря» (Украина) – «Эспаньол» (Испания) - 2:2. Первый матч - 1:3.



«Мёльде» (Норвегия) – «Партизан» (Сербия) - 1:1. Первый матч - 1:2.



«Аполлон» (Кипр) - ПСВ (Голландия) - 0:4. Первый матч - 0:3.



ПАОК (Греция) – «Слован» (Братислава, Словакия) - 3:2. Первый матч - 0:1.



БАТЭ (Белоруссия) – «Астана» (Казахстан) - 2:0. Первый матч - 0:3.



«Бней-Иегуда» (Израиль) – «Мальмё» (Швеция) - 0:1. Первый матч - 0:3.



АИК (Швеция) – «Селтик» (Шотландия) - 1:4. Первый матч - 0:2.



«Антверпен» (Бельгия) – «АЗ Алкмаар» (Нидерланды) - 1:4. Первый матч - 1:1.



«Трабзонспор» (Турция) - АЕК (Греция) - 0:2. Первый матч - 3:1.



«Хапоэль» (Беер-Шева, Израиль) – «Фейеноорд» (Нидерланды) - 0:3. Первый матч - 0:3.



«Дюделанж» (Люксембург) – «Арарат» (Армения) - 2:1, по пенальти - 5:4. Первый матч - 1:2.



«Риека» (Хорватия) – «Гент» (Бельгия) - 1:1. Первый матч - 1:2.



«Марибор» (Словения) – «Лудогорец» (Болгария) - 2:2. Первый матч - 0:0.



«Айнтрахт» (Германия) – «Страсбур» (Франция) - 3:0. Первый матч - 0:1.



«Рейнджерс» (Шотландия) – «Легия» (Польша) - 1:0. Первый матч - 0:0.



«Вулверхэмптон» (Англия) – «Торино» (Италия) - 2:1. Первый матч - 3:2.



«Витория Гимараэш» (Португалия) – «Стяуа» (Румыния) - 1:0. Первый матч - 0:0.



Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: "Судува", Лига Европы, результаты матчей, раунд плей-офф — статья прочитана 139 раз Комментарии