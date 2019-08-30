Совет судей Литвы разрешил увольнение двух судей 🔊 Воспроизвести



В пятницу Совет судей одобрил инициативу президента Гитанаса Науседы об отставке судей Апелляционного суда Валдимара Бавеяна и Гинтараса Чеканаускаса, но не позволил отстранить Арунаса Каминскаса, судью Вильнюсского окружного административного суда.



"Было сообщено, что судьи В.Бавеян и Г.Чеканаускас дискредитировали звание судьи, но члены Совета посчитали, что А.Каминскас звание судьи не дискредитировал", - заявил журналистам председатель Совета судей Альгимантас Валантинас.



Упомянутые судьи обвиняются в коррупции.



Глава государства в Совет судей обратился относительно всех восьми судей, которые проходят подозреваемыми в деле о коррупции.



В общей сложности в этом месяце Совет судей одобрил увольнение пятерых судей, но по троим Совет не дал "добро". В пятницу Совет судей одобрил инициативу президента Гитанаса Науседы об отставке судей Апелляционного суда Валдимара Бавеяна и Гинтараса Чеканаускаса, но не позволил отстранить Арунаса Каминскаса, судью Вильнюсского окружного административного суда."Было сообщено, что судьи В.Бавеян и Г.Чеканаускас дискредитировали звание судьи, но члены Совета посчитали, что А.Каминскас звание судьи не дискредитировал", - заявил журналистам председатель Совета судей Альгимантас Валантинас.Упомянутые судьи обвиняются в коррупции.Глава государства в Совет судей обратился относительно всех восьми судей, которые проходят подозреваемыми в деле о коррупции.В общей сложности в этом месяце Совет судей одобрил увольнение пятерых судей, но по троим Совет не дал "добро". BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: коррупция, аресты, судьи, адвокаты География: Литва — статья прочитана 170 раз Комментарии