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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Совет судей Литвы разрешил увольнение двух судей
В пятницу Совет судей одобрил инициативу президента Гитанаса Науседы об отставке судей Апелляционного суда Валдимара Бавеяна и Гинтараса Чеканаускаса, но не позволил отстранить Арунаса Каминскаса, судью Вильнюсского окружного административного суда.
"Было сообщено, что судьи В.Бавеян и Г.Чеканаускас дискредитировали звание судьи, но члены Совета посчитали, что А.Каминскас звание судьи не дискредитировал", - заявил журналистам председатель Совета судей Альгимантас Валантинас.
Упомянутые судьи обвиняются в коррупции.
Глава государства в Совет судей обратился относительно всех восьми судей, которые проходят подозреваемыми в деле о коррупции.
В общей сложности в этом месяце Совет судей одобрил увольнение пятерых судей, но по троим Совет не дал "добро".
Категории: общество, чп и криминал
География: Литва
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