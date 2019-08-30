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Совет судей Литвы разрешил увольнение двух судей



В пятницу Совет судей одобрил инициативу президента Гитанаса Науседы об отставке судей Апелляционного суда Валдимара Бавеяна и Гинтараса Чеканаускаса, но не позволил отстранить Арунаса Каминскаса, судью Вильнюсского окружного административного суда.

"Было сообщено, что судьи В.Бавеян и Г.Чеканаускас дискредитировали звание судьи, но члены Совета посчитали, что А.Каминскас звание судьи не дискредитировал", - заявил журналистам председатель Совета судей Альгимантас Валантинас.

Упомянутые судьи обвиняются в коррупции.

Глава государства в Совет судей обратился относительно всех восьми судей, которые проходят подозреваемыми в деле о коррупции.

В общей сложности в этом месяце Совет судей одобрил увольнение пятерых судей, но по троим Совет не дал "добро".
BNS
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: коррупция, аресты, судьи, адвокаты
География: Литва
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добавлена сегодня, 30 августа, 12:48

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