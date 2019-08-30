|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Премьер Литвы: расследование должно вскрыть ситуацию, но не быть орудием политборьбы
Премьер-министр Саулюс Сквернялис говорит, что парламентское расследование взаимоотношений члена парламента Литвы Ирины Розовой и Россией должно выявить текущую ситуацию, но было бы плохо, если оно станет орудием внутриполитической борьбы.
"Возможно, было бы целесообразно, чтобы комитет не политизировал этот вопрос против кого-либо и не использовал его в качестве инструмента политической борьбы, но, возможно, систематизировал бы и показал этот реальный масштаб", - заявил премьер-министр журналистам в пятницу.
Сейм рассматривает инициативу по проведению парламентского расследования для оценки сведений о возможном вмешательстве России в литовскую политику.
Такая инициатива появилась после того, как Департамент государственной безопасности (ДГБ) предоставил подробную информацию о возможно ненадлежащих контактах И.Розовой с российскими дипломатами по вопросу поддержки.
С.Сквернялис сказал, что ДГБ получил конфиденциальную информацию о Розовой "довольно давно", но она была конфиденциальной.
По словам премьер-министра, некоторые данные могут быть более публичными.
"Мы, кто получает конфиденциальную информацию, конечно, более-менее знает об этом, но, наверное, следует, чтобы и широкая часть общества, и, прежде всего, государственные чиновники знали, с чем имеют дело", - сказал С.Сквернялис.
инф.Обзор bns.lt
Категории: политика
Ключевые слова: форум, депутат, расследование, КНБО, Розова
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|