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Премьер Литвы: расследование должно вскрыть ситуацию, но не быть орудием политборьбы



Премьер-министр Саулюс Сквернялис говорит, что парламентское расследование взаимоотношений члена парламента Литвы Ирины Розовой и Россией должно выявить текущую ситуацию, но было бы плохо, если оно станет орудием внутриполитической борьбы.

"Возможно, было бы целесообразно, чтобы комитет не политизировал этот вопрос против кого-либо и не использовал его в качестве инструмента политической борьбы, но, возможно, систематизировал бы и показал этот реальный масштаб", - заявил премьер-министр журналистам в пятницу.

Сейм рассматривает инициативу по проведению парламентского расследования для оценки сведений о возможном вмешательстве России в литовскую политику.

Такая инициатива появилась после того, как Департамент государственной безопасности (ДГБ) предоставил подробную информацию о возможно ненадлежащих контактах И.Розовой с российскими дипломатами по вопросу поддержки.

С.Сквернялис сказал, что ДГБ получил конфиденциальную информацию о Розовой "довольно давно", но она была конфиденциальной.

По словам премьер-министра, некоторые данные могут быть более публичными.

"Мы, кто получает конфиденциальную информацию, конечно, более-менее знает об этом, но, наверное, следует, чтобы и широкая часть общества, и, прежде всего, государственные чиновники знали, с чем имеют дело", - сказал С.Сквернялис.
инф.Обзор bns.lt
Категории: политика
Ключевые слова: форум, депутат, расследование, КНБО, Розова
География: Литва
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добавлена сегодня, 30 августа, 19:00

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