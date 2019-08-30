Премьер Литвы: расследование должно вскрыть ситуацию, но не быть орудием политборьбы 🔊 Воспроизвести



Премьер-министр Саулюс Сквернялис говорит, что парламентское расследование взаимоотношений члена парламента Литвы Ирины Розовой и Россией должно выявить текущую ситуацию, но было бы плохо, если оно станет орудием внутриполитической борьбы.



"Возможно, было бы целесообразно, чтобы комитет не политизировал этот вопрос против кого-либо и не использовал его в качестве инструмента политической борьбы, но, возможно, систематизировал бы и показал этот реальный масштаб", - заявил премьер-министр журналистам в пятницу.



Сейм рассматривает инициативу по проведению парламентского расследования для оценки сведений о возможном вмешательстве России в литовскую политику.



Такая инициатива появилась после того, как Департамент государственной безопасности (ДГБ) предоставил подробную информацию о возможно ненадлежащих контактах И.Розовой с российскими дипломатами по вопросу поддержки.



С.Сквернялис сказал, что ДГБ получил конфиденциальную информацию о Розовой "довольно давно", но она была конфиденциальной.



По словам премьер-министра, некоторые данные могут быть более публичными.



"Мы, кто получает конфиденциальную информацию, конечно, более-менее знает об этом, но, наверное, следует, чтобы и широкая часть общества, и, прежде всего, государственные чиновники знали, с чем имеют дело", - сказал С.Сквернялис. Премьер-министр Саулюс Сквернялис говорит, что парламентское расследование взаимоотношений члена парламента Литвы Ирины Розовой и Россией должно выявить текущую ситуацию, но было бы плохо, если оно станет орудием внутриполитической борьбы."Возможно, было бы целесообразно, чтобы комитет не политизировал этот вопрос против кого-либо и не использовал его в качестве инструмента политической борьбы, но, возможно, систематизировал бы и показал этот реальный масштаб", - заявил премьер-министр журналистам в пятницу.Сейм рассматривает инициативу по проведению парламентского расследования для оценки сведений о возможном вмешательстве России в литовскую политику.Такая инициатива появилась после того, как Департамент государственной безопасности (ДГБ) предоставил подробную информацию о возможно ненадлежащих контактах И.Розовой с российскими дипломатами по вопросу поддержки.С.Сквернялис сказал, что ДГБ получил конфиденциальную информацию о Розовой "довольно давно", но она была конфиденциальной.По словам премьер-министра, некоторые данные могут быть более публичными."Мы, кто получает конфиденциальную информацию, конечно, более-менее знает об этом, но, наверное, следует, чтобы и широкая часть общества, и, прежде всего, государственные чиновники знали, с чем имеют дело", - сказал С.Сквернялис. инф.Обзор bns.lt Категории: политика Ключевые слова: форум, депутат, расследование, КНБО, Розова География: Литва — статья прочитана 147 раз Комментарии