Г.Науседа в Варшаве планирует двусторонние встречи с лидерами Украины и Люксембурга 🔊 Воспроизвести



В рамках своего визита в Польшу президент Литвы Гитанас Науседа планирует провести в воскресенье двусторонние встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, сообщает Канцелярия главы государства.



В ходе двусторонней встречи с президентом Украины планируется обсудить поствыборную ситуацию в Украине и повестку дня украинских реформ в области европейской интеграции.



На встрече с премьер-министром Люксембурга Г.Науседа собирается обсудить повестку дня ЕС, вопросы сотрудничества в сфере финансовых услуг и в области возобновляемых источников энергии.



Литовский президент вместе с лидерами более 20 стран мира в воскресенье в Варшаве будет участвовать в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.



Программа мероприятий включает официальный ужин в Королевском дворце Польши по приглашению президента Польши и концерт в Большом театре Варшавы, посвящённый 80-летию начала Второй мировой войны.



Президент США Дональд Трамп также планировал посетить Польшу, но накануне он отменил визит в связи с ураганом во Флориде. В рамках своего визита в Польшу президент Литвы Гитанас Науседа планирует провести в воскресенье двусторонние встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, сообщает Канцелярия главы государства.В ходе двусторонней встречи с президентом Украины планируется обсудить поствыборную ситуацию в Украине и повестку дня украинских реформ в области европейской интеграции.На встрече с премьер-министром Люксембурга Г.Науседа собирается обсудить повестку дня ЕС, вопросы сотрудничества в сфере финансовых услуг и в области возобновляемых источников энергии.Литовский президент вместе с лидерами более 20 стран мира в воскресенье в Варшаве будет участвовать в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.Программа мероприятий включает официальный ужин в Королевском дворце Польши по приглашению президента Польши и концерт в Большом театре Варшавы, посвящённый 80-летию начала Второй мировой войны.Президент США Дональд Трамп также планировал посетить Польшу, но накануне он отменил визит в связи с ураганом во Флориде. BNS Категории: здоровье, в Европе Ключевые слова: польша, визит, Зеленский, встречи, Науседа География: Литва — статья прочитана 148 раз Комментарии