Армения из принципа отказалась ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны 🔊 Воспроизвести Зограб Мнацаканян Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости



Армения отказалась принять участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше 1 сентября, заявил министр иностранных дел республики Зограб Мнацаканян. Об этом сообщает



«Это принципиальный вопрос. Мы представляем страну, которая имела непосредственное отношение к Второй мировой войне. Наши деды воевали в советской армии против нацизма. У нас колоссальный вклад в общую победу, и тогда вместе с другими мы защищали нашу общую большую родину», — отметил глава ведомства.



Ранее на церемонию в Польшу отказался ехать президент Белоруссии Александр Лукашенко. В МИД республики отметили, что определяющий вклад в общую победу над нацизмом внесли все народы Советского Союза, напомнив, что освобождение Центральной и Восточной Европы, а также разгром нацизма на территории Германии стали возможны благодаря усилиям многонациональной Красной армии. Пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз подчеркнул, что разделять вклад союзных республик в общую победу как минимум исторически неверно. «При этом в Варшаву не были приглашены Казахстан, страны Центральной Азии, Россия», — сказал он. Армения отказалась принять участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше 1 сентября, заявил министр иностранных дел республики Зограб Мнацаканян. Об этом сообщает ЛЕНТА со ссылкой на ТАСС.«Это принципиальный вопрос. Мы представляем страну, которая имела непосредственное отношение к Второй мировой войне. Наши деды воевали в советской армии против нацизма. У нас колоссальный вклад в общую победу, и тогда вместе с другими мы защищали нашу общую большую родину», — отметил глава ведомства.Ранее на церемонию в Польшу отказался ехать президент Белоруссии Александр Лукашенко. В МИД республики отметили, что определяющий вклад в общую победу над нацизмом внесли все народы Советского Союза, напомнив, что освобождение Центральной и Восточной Европы, а также разгром нацизма на территории Германии стали возможны благодаря усилиям многонациональной Красной армии. Пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз подчеркнул, что разделять вклад союзных республик в общую победу как минимум исторически неверно. «При этом в Варшаву не были приглашены Казахстан, страны Центральной Азии, Россия», — сказал он. Вице-премьер Польши Яцек Сасин в середине июля заявлял, что Варшава не пригласила Путина на церемонию, поскольку неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии с участием политика, «который сегодня действует таким образом по отношению к соседу».



Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда в Польшу вторглись войска нацистской Германии. 17 сентября на польскую территорию вошли советские войска, по итогам этого похода к СССР были присоединены Западная Украина и Западная Белоруссия. lenta.ru Категории: политика, история Ключевые слова: память, история, война — статья прочитана 63 раза Комментарии