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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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До новых встреч!
В предыдущем номере «Обзор» успел рассказать, что после ответных матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов в групповой турнир пробились «Динамо» (Загреб, Хорватия), обидчица мариямпольской «Судувы» «Црвена звезда» (Сербия) и «Олимпиакос» (Греция).
Днём позже к ним добавились «Брюгге» (Бельгия), «Аякс» (Нидерланды) и «Славия» (Прага, Чехия).
После того, как стали известны имена всех участников группового этапа Лиги чемпионов, в Монако состоялась жеребьёвка.
Вот её результаты:
Группа «A»: ПСЖ (Франция), «Реал» (Испания), «Брюгге» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция).
Группа «B»: «Бавария» (Германия), «Тоттенхэм» (Англия), «Олимпиакос» (Греция), «Црвена Звезда» (Сербия).
Группа «C»: «Манчестер Сити» (Англия), «Шахтёр» (Украина), «Динамо» (Хорватия), «Аталанта» (Италия).
Группа «D»: «Ювентус» (Италия), «Атлетико» (Мадрид, Испания), «Байер» (Германия), «Локомотив» (Россия).
Группа «E»: «Ливерпуль» (Англия), «Наполи» (Италия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Генк» (Бельгия).
Группа «F»: «Барселона» (Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Интер» (Италия), «Славия» (Чехия).
Группа «G»: «Зенит» (Россия), «Бенфика» (Португалия), «Лион» (Франция), «Лейпциг» (Германия).
Группа «H»: «Челси» (Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Валенсия» (Испания), «Лилль» (Франция).
Первые игры – 17 сентября.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: Лига чемпионов, плей-офф
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