До новых встреч!

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В предыдущем номере «Обзор» успел рассказать, что после ответных матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов в групповой турнир пробились «Динамо» (Загреб, Хорватия), обидчица мариямпольской «Судувы» «Црвена звезда» (Сербия) и «Олимпиакос» (Греция).



Днём позже к ним добавились «Брюгге» (Бельгия), «Аякс» (Нидерланды) и «Славия» (Прага, Чехия).



После того, как стали известны имена всех участников группового этапа Лиги чемпионов, в Монако состоялась жеребьёвка.



Вот её результаты:



Группа «A»: ПСЖ (Франция), «Реал» (Испания), «Брюгге» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция).



Группа «B»: «Бавария» (Германия), «Тоттенхэм» (Англия), «Олимпиакос» (Греция), «Црвена Звезда» (Сербия).



Группа «C»: «Манчестер Сити» (Англия), «Шахтёр» (Украина), «Динамо» (Хорватия), «Аталанта» (Италия).



Группа «D»: «Ювентус» (Италия), «Атлетико» (Мадрид, Испания), «Байер» (Германия), «Локомотив» (Россия).



Группа «E»: «Ливерпуль» (Англия), «Наполи» (Италия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Генк» (Бельгия).



Группа «F»: «Барселона» (Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Интер» (Италия), «Славия» (Чехия).



Группа «G»: «Зенит» (Россия), «Бенфика» (Португалия), «Лион» (Франция), «Лейпциг» (Германия).



Группа «H»: «Челси» (Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Валенсия» (Испания), «Лилль» (Франция).



Первые игры – 17 сентября. Днём позже к ним добавились «Брюгге» (Бельгия), «Аякс» (Нидерланды) и «Славия» (Прага, Чехия).После того, как стали известны имена всех участников группового этапа Лиги чемпионов, в Монако состоялась жеребьёвка.Вот её результаты:Группа «A»: ПСЖ (Франция), «Реал» (Испания), «Брюгге» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция).Группа «B»: «Бавария» (Германия), «Тоттенхэм» (Англия), «Олимпиакос» (Греция), «Црвена Звезда» (Сербия).Группа «C»: «Манчестер Сити» (Англия), «Шахтёр» (Украина), «Динамо» (Хорватия), «Аталанта» (Италия).Группа «D»: «Ювентус» (Италия), «Атлетико» (Мадрид, Испания), «Байер» (Германия), «Локомотив» (Россия).Группа «E»: «Ливерпуль» (Англия), «Наполи» (Италия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Генк» (Бельгия).Группа «F»: «Барселона» (Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Интер» (Италия), «Славия» (Чехия).Группа «G»: «Зенит» (Россия), «Бенфика» (Португалия), «Лион» (Франция), «Лейпциг» (Германия).Группа «H»: «Челси» (Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Валенсия» (Испания), «Лилль» (Франция).Первые игры – 17 сентября. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Лига чемпионов, плей-офф — статья прочитана 36 раз Комментарии