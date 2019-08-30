TVP Info: Москва укрепляется в Калининграде — и это повод для жёсткого ответа со стороны НАТО 🔊 Воспроизвести



Россия укрепляет в военном плане Калининградскую область и проводит всё более агрессивные действия на Балтийском море, НАТО тоже не остаётся в долгу и обозначает свою территорию в этом регионе, пишет журналист Петар Петрович в статье для TVP Info. Он отмечает, что озабоченность альянса, а прежде всего Латвии, Литвы, Эстонии, Норвегии и не являющейся членом НАТО Швеции, на руку граничащей с Россией Польше, которая в плане обороны уже не может рассчитывать на Германию и Францию.



Россия укрепляет свой военный потенциал — морские, авиационные и сухопутные силы в Крыму, а также в граничащей с Польшей Калининградской области. Там базируется часть Балтийского флота — в порту в Балтийске, — который постоянно, на протяжении долгих лет укрепляется. Россия укрепляет свой военный потенциал — морские, авиационные и сухопутные силы в Крыму, а также в граничащей с Польшей Калининградской области. Там базируется часть Балтийского флота — в порту в Балтийске, — который постоянно, на протяжении долгих лет укрепляется.



Была укреплена также 244-я Бригада артиллерии, в распоряжении которой в том году появились модернизированные самоходные гаубицы 2С19. Под конец 2017 года 152-я Гвардейская ракетная бригада получила комплексы 9K720 «Искандер-М», оснащённые среди прочего баллистическими ракетами 9M723, дальность которых составляет 500—700 км. Часть систем приспособлена также для запуска ракет типа 9M729 с дальностью более 2 тыс. км, подчёркивает автор.



В прошлом году был модернизирован аэропорт Чкаловск в Калиниграде. Базирующиеся там силы 72-й авиабазы морской авиации состоят из эскадрильи истребителей Су-27 и разведывательных Су-24МР, которые в настоящий момент заменяют многозадачными самолётами Су-30СМ.



Скорее всего, в ближайшее время эти силы будут укреплены и перевооружены, что станет ответом на рост активности НАТО в этом регионе. Это связано в реализуемой с 2004 года миссией Baltic Air Policing в рамках сил быстрого реагирования НАТО, цель которой состоит в защите воздушного пространства трёх прибалтийских государств: Латвии, Литвы и Эстонии, объясняет журналист.



О том, каким большим потенциалом обладают единицы, находящиеся в Калининграде, свидетельствовали хотя бы августовские военные учения на Балтике «Океанский щит — 2019», В них принимало участие 70 единиц морской техники, а также около 60 самолётов и вертолётов и 10 тыс. солдат.



В ближайшее время можно также ожидать дальнейшего военного укрепления как Калининградской области, так и остальной части российского Западного военного округа, к которому этот регион относится, уверен автор.



На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что будут предприняты шаги в связи с ситуацией на западном стратегическом направлении с целью нейтрализации угрозы. Среди них он назвал увеличение военного присутствия НАТО в Восточной Европе, размещение системы ПРО в Польше и Румынии, а также углубление военного сотрудничества НАТО с Финляндией и Швецией.



По словам журналиста, участившиеся «провокации России» в регионе Балтийского моря приводят ко всё более частым инцидентам с самолётами НАТО. Российские истребители «постоянно нарушают» воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии, а также Швеции и Норвегии, которые жалуются на российские провокации с участием подводных лодок. Это, в свою очередь, приводит к тому, что Швеция и Норвегия укрепляют свой военный потенциал. Швеция, которая не является членом НАТО, но тесно с ним сотрудничает, осознаёт «агрессивную позицию Москвы» и считает её главной угрозой для безопасности страны.



«Провокационное поведение российских сил» в отношении Швеции — это только один из методов оказания влияния Кремля на её общество. К другим можно причислить информационные пропагандистские акции, кибератаки, а также захват стратегических компаний и технологий, перечисляет польский журналист. Понимание российской угрозы привело к тому, что власти в Стокгольме решили увеличить численность вооружённых сил и позаботиться об их вооружении, а также более интенсивно сотрудничать с НАТО, США и соседней Норвегией.



Российская угроза в отношении балтийских стран и Северной Европы приводит к тому, что аргументы Польши в пользу необходимости более жёсткой реакции на шаги Кремля находят среди их правительств понимание и поддержку. А они необходимы, принимая во внимание всё более мягкое отношение к Москве со стороны Берлина и Парижа, пишет Петрович.



Постулируемое Варшавой укрепление восточного фланга НАТО, большее присутствие американских солдат в Польше, прогрессирующая реформа польской армии приводят к тому, что во всём регионе чувствуется большая уверенность в отношении «опасного рычания», поступающего из Кремля, резюмирует на портале TVP Info журналист Петар Петрович.



Оригинал новости ИноТВ Появляются новые ракетные корабли, укрепляющие нападающую силу флота. Недавно дело дошло также до создания самостоятельного танкового полка с 63 танками T-72Б, что в свою очередь увеличивает общее количество танков в регионе примерно до 100 единиц, пишет на портале TVP Info журналист Петар Петрович.Была укреплена также 244-я Бригада артиллерии, в распоряжении которой в том году появились модернизированные самоходные гаубицы 2С19. Под конец 2017 года 152-я Гвардейская ракетная бригада получила комплексы 9K720 «Искандер-М», оснащённые среди прочего баллистическими ракетами 9M723, дальность которых составляет 500—700 км. Часть систем приспособлена также для запуска ракет типа 9M729 с дальностью более 2 тыс. км, подчёркивает автор.В прошлом году был модернизирован аэропорт Чкаловск в Калиниграде. Базирующиеся там силы 72-й авиабазы морской авиации состоят из эскадрильи истребителей Су-27 и разведывательных Су-24МР, которые в настоящий момент заменяют многозадачными самолётами Су-30СМ.Скорее всего, в ближайшее время эти силы будут укреплены и перевооружены, что станет ответом на рост активности НАТО в этом регионе. Это связано в реализуемой с 2004 года миссией Baltic Air Policing в рамках сил быстрого реагирования НАТО, цель которой состоит в защите воздушного пространства трёх прибалтийских государств: Латвии, Литвы и Эстонии, объясняет журналист.О том, каким большим потенциалом обладают единицы, находящиеся в Калининграде, свидетельствовали хотя бы августовские военные учения на Балтике «Океанский щит — 2019», В них принимало участие 70 единиц морской техники, а также около 60 самолётов и вертолётов и 10 тыс. солдат.В ближайшее время можно также ожидать дальнейшего военного укрепления как Калининградской области, так и остальной части российского Западного военного округа, к которому этот регион относится, уверен автор.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что будут предприняты шаги в связи с ситуацией на западном стратегическом направлении с целью нейтрализации угрозы. Среди них он назвал увеличение военного присутствия НАТО в Восточной Европе, размещение системы ПРО в Польше и Румынии, а также углубление военного сотрудничества НАТО с Финляндией и Швецией.По словам журналиста, участившиеся «провокации России» в регионе Балтийского моря приводят ко всё более частым инцидентам с самолётами НАТО. Российские истребители «постоянно нарушают» воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии, а также Швеции и Норвегии, которые жалуются на российские провокации с участием подводных лодок. Это, в свою очередь, приводит к тому, что Швеция и Норвегия укрепляют свой военный потенциал. Швеция, которая не является членом НАТО, но тесно с ним сотрудничает, осознаёт «агрессивную позицию Москвы» и считает её главной угрозой для безопасности страны.«Провокационное поведение российских сил» в отношении Швеции — это только один из методов оказания влияния Кремля на её общество. К другим можно причислить информационные пропагандистские акции, кибератаки, а также захват стратегических компаний и технологий, перечисляет польский журналист. Понимание российской угрозы привело к тому, что власти в Стокгольме решили увеличить численность вооружённых сил и позаботиться об их вооружении, а также более интенсивно сотрудничать с НАТО, США и соседней Норвегией.Российская угроза в отношении балтийских стран и Северной Европы приводит к тому, что аргументы Польши в пользу необходимости более жёсткой реакции на шаги Кремля находят среди их правительств понимание и поддержку. А они необходимы, принимая во внимание всё более мягкое отношение к Москве со стороны Берлина и Парижа, пишет Петрович.Постулируемое Варшавой укрепление восточного фланга НАТО, большее присутствие американских солдат в Польше, прогрессирующая реформа польской армии приводят к тому, что во всём регионе чувствуется большая уверенность в отношении «опасного рычания», поступающего из Кремля, резюмирует на портале TVP Info журналист Петар Петрович. russian.rt.com Категории: политика, в Европе Ключевые слова: договор, Балтия, ракеты, выход, РСМД География: Россия, Калининград — статья прочитана 134 раза Комментарии