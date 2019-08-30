Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



В январе-июле профицит сектора центральной власти в Литве составил 463,9 млн евро или 1% от прогнозируемого в этом году внутренностного валового продукта (ВВП).



Профицит в этом году был на 19,9 млн евро больше, чем за аналогичный период 2018 года (444 млн евро, 1% ВВП), сообщило Министерство финансов.



В этом году доходы центральной власти составили 8,035 млрд евро, а расходы – 7,446 млрд евро. Сделки с нефинансовым имуществом имели положительный баланс –125,3 млн евро.



Налоговые сборы в январе-июле составили 57,2% доходов сектора центральной власти, а 33,2% – социальные взносы. За семь месяцев наибольшими были расходы на социальные выплаты (58,1%), дотации (14,5%), заработную плату и социальное страхование (14,1%). В январе-июле профицит сектора центральной власти в Литве составил 463,9 млн евро или 1% от прогнозируемого в этом году внутренностного валового продукта (ВВП).Профицит в этом году был на 19,9 млн евро больше, чем за аналогичный период 2018 года (444 млн евро, 1% ВВП), сообщило Министерство финансов.В этом году доходы центральной власти составили 8,035 млрд евро, а расходы – 7,446 млрд евро. Сделки с нефинансовым имуществом имели положительный баланс –125,3 млн евро.Налоговые сборы в январе-июле составили 57,2% доходов сектора центральной власти, а 33,2% – социальные взносы. За семь месяцев наибольшими были расходы на социальные выплаты (58,1%), дотации (14,5%), заработную плату и социальное страхование (14,1%). Прогнозируемый размер ВВП в 2019 году – 47,4 млрд евро.



В сектор центральной власти входят государственный бюджет, фонды социального страхования (Sodra - Соцстрах, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд занятости), а также внебюджетные фонды: Приватизации, Гарантийный, Резервный ( Стабилизационный ), Закрытия Игналинской атомной электростанции (Ignalina), Гарантий сельскохозяйственных займов, Счет восстановления сбережений, а также Фонд госимущества и Имущественный банк (Turto bankas), средства Фонда сельскохозяйственных кредитов и гарантий, находящиеся на казначейских счетах.



* * *



Как сообщает Департамент статистики Литвы, показатель экономических оценок в августе, по сравнению с июлем, вырос на три процентных пункта до 10%.



За месяц показатели доверия к промышленности выросли на 6 процентных пунктов, сектору услуг - на 3 процентных пункта, а потребительского - на 1 процентный пункт. Индекс доверенности к строительному сектору упал на 3 процентных пункта, а к торговому сектору - не изменился.



В августе, по сравнению с августом 2018 года, показатель экономических оценок остался без изменений.



* * *



Пятрас Масюлис, глава шведской телекоммуникационной компании "Tele2" для стран Балтии, также возглавит подразделение в Германии.



Он вступит в должность 15 сентября после отставки Гийома ван Гавера, вице-президента компании по международным рынкам, говорится в сообщении компании.



"Немецкий рынок является одним из крупнейших в Европе. Этот пост и доверие компании являются огромной оценкой", - сказал П.Масюлис в своем заявлении для печати.



Он в 2003 году возглавил "Tele2" в Литве, а в 2016 году правлением группы был назначен руководителем компании для стран Балтийского региона.



* * *



Во втором квартале 2019 года валовой внутренний продукт (ВВП), по уточнённым данным, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, исключая влияние сезонных и числа рабочих дней, вырос на 3,9% и в текущих ценах составил 12,106 млрд евро.



Во втором квартале, по сравнению с первым кварталом, экономика Литвы, с поправкой на сезонность и число рабочих дней, выросла на 0,8%. Такую вторую оценку обнародовал Департамент статистики Литвы, который оценил компоненты ВВП с использованием методов производства, расходов и доходов.



Ранее было объявлено, что во втором квартале этого года, исключая влияние сезонности и числа рабочих дней, ВВП Литвы увеличился на 4%, а за квартал - на 0,9% до 12,015 млрд евро.



ВВП за шесть месяцев этого года составил 22,798 млрд евро в текущих ценах, что на 4% больше (с учётом сезонных колебаний и числа рабочих дней), чем в январе-июне 2018 года.



* * *



Ветровые турбины, крылья которых изготовлены из сотканного в Литве стекловолокна, в Северном море вырабатывают большое количество электроэнергии, пишет Lietuvos rytas.



Гибридная ткань со стеклом и карбоновым волокном, используемая для изготовления самых длинных крыльев ветряных турбин в мире, поставляется принадлежащим немецкому концерну Seartex предприятием Devold AMT, обосновавшимся в литовском городке Куршенай.



Продукцию Devold AMT покупает производитель электростанций LM Wind Power.



* * *



В 2017 году в Литве работало 4,75 тыс. контролируемых из-за границы предприятий - на 8% больше, чем в 2016 году.



4,66 тыс. предприятий, находящиеся под иностранным контролем, занимались нефинансовой деятельностью - их число за год увеличилось на 8% и составляло около 2% всех нефинансовых предприятий в стране, сообщил Департамент статистики Литвы.



Большинство контролируемых из-за границы предприятий занимались торговлей (34%), профессиональной, научной и технической деятельностью (12%), обрабатывающим производством (11%), операциями с недвижимостью, а также транспортировкой и складированием (по 10%). Большинство их контролировалось инвесторами из Эстонии (9%), Германии (8%), России, Беларуси, Латвии (по 7%) и Норвегии (6%).



93 контролируемых из-за границы предприятия занимались финансовой и страховой деятельностью. По сравнению с 2016 годом количество таких компаний увеличилось на 12% и составляло около 10% всех финансовых фирм, действующих в стране. В финансовом секторе доминировали шведские, эстонские, американские, латвийские и норвежские инвесторы.



Доходы контролируемых иностранцами нефинансовых корпораций увеличились на 13% в 2017 году по сравнению с 2016 годом - до 27,7 млрд евро, на их долю пришлось 32% доходов всех нефинансовых предприятий в стране. Контролируемые из Польши (17%), Германии (10%) и Швеции (8%) предприятия получали наибольший доход, в то время как по роду деятельности наибольшие доходы получили предприятия торговли (38%) и обрабатывающего производства (37%).



* * *



Растёт число контролируемых Литвой предприятий за рубежом



В 2017 году экономической деятельностью за рубежом занимались 1,08 тыс. подконтрольных Литве предприятий, заработавших 6,4 млрд евро - соответственно на 12% и 19% больше, чем в 2016 году.



В 2017 году в контролируемых Литвой предприятиях за рубежом работало более 49 тыс. человек, и за год их число увеличилось на 6%, сообщает Департамент статистики Литвы.



Крупнейшие предприятия, контролируемые из Литвы, функционировали в Латвии (359), Эстонии (170), Беларуси (104), Польше (88), России (77) и Украине (49). В 2017 году больше всего подконтрольных Литве предприятий увеличилось в Латвии и Эстонии - 66 и 45 предприятий соответственно.



Большинство контролируемых Литвой предприятий за рубежом занималось торговлей (39%), недвижимостью (14%) и обрабатывающим производством (8%) . Наибольшую долю выручки получили предприятия торговли (74%) и обрабатывающей промышленности (8%).



* * *



Птицефабрики Вильнюса и Кайшядориса, входящие в группу KG Group, занимающуюся переработкой сельхозпродукции и производством продуктов питания, планируют расширить экспорт мяса птицы в страны Персидского залива.



Такая возможность открылась благодаря получению в конце августа аккредитации предприятию Halal Control Lithuania на выдачу сертификатов Halal, необходимых для экспорта в мусульманские страны, говорится в сообщении компании.



Поскольку в прошлом году Продовольственно-ветеринариная служба Литвы сумела согласовать необходимые сертификаты с Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), компания планирует сначала найти новых клиентов именно в этой стране.



"Мы наметили поиски новых клиентов в этой стране. Надеемся, что разрешения также будут согласованы и с другими странами Персидского залива", - сказал Дарюс Гудачяускас, исполнительный директор бизнеса птицеводства KG Group, которая управляет птицефабриками в Вильнюсе и Кайшядорисе.



По его словам, ожидается, что Литва получит право на экспорт мяса птицы в Китай, Южную Корею, Южно-Африканскую Республику и Канаду.



* * *



Фонд французской инвестиционной компании Corum asset management покупает у латвийской сети торговли строительно-отделочными материалами Depo магазин в Вильнюсе, сообщила посредничавшая при сделке компания услуг в сфере недвижимости Сolliers international.



"Благодаря этой сделке наш клиент Depo смог сделать еще один шаг в стратегии развития. Сеть, как местный игрок, полностью профессионально способен выполнить потребности международного инвестора как в смысле качестве недвижимого имущества, так и управления процессом. Этот пример прекрасно иллюстрирует рост профессионализма рынка Балтийских стран, и возможности рынка привлекать дополнительный иностранный капитал", – отметила в пресс-релизе партнер Colliers international advisors Ангела Колесникова.



Этой сделкой фонд Corum Origin приобретет у компании латвийского капитала Jaunbumani за не разглашаемую сумму построенный в 2018 году магазин площадью 15,8 тыс. кв. метров, с площадкой для уличной торговли, автомобильной стоянкой на столичной улице Укмергес. Сеть розничной торговли продолжит арендовать эти помещения.



Сеть открыла этот магазин в конце 2018 года. По данным BNS, в развитие магазина было инвестировано около 15 млн евро (без НДС).



Это первая инвестиция Corum asset management в Литве. В данный момент фонду Corum Origin принадлежит производственное здание под Таллином и магазин Prisma в Нарве, а также офисное здание в Риге.



* * *



В первом полугодии этого года чистые консолидированные убытки одного из крупнейших в Литве переработчиков молока – Vilkyskiu pienine составили 0,76 млн евро, против прошлогоднего показателя за январь-июнь в 0,24 млн евро чистой прибыли.



Консолидированная выручка группы за шесть месяцев достигла 53,6 млн евро – на 12,9% больше, чем в первом полугодии 2018 года, сообщила Vilkyskiu pienine через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.



В группу входит головная компания Vilkyskiu pienine и дочерние предприятия Modest, Kelmes pienine, Pieno logistika.



Акции Vilkyskiu pienine котируются в Официальном списке биржи. Загрузка... инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 107 раз Комментарии