Опрос элиты: самый влиятельный спортивный представитель - А.Сабонис 🔊 Воспроизвести



В традиционном опросе элита страны легендарного баскетболиста Арвидаса Сабониса назвала самым влиятельным представителем спорта в Литве, сообщил в пятницу новостной портал delfi.lt.



В экспертном опросе, проведённом журналом Reitingai, тренер каунасского "Жальгириса" Шарунас Ясикявичюс занял второе место, а третье место - глава Национального олимпийского комитета Литвы Дайна Гудзинявичюте.



Они набрали 650, 561 и 398 баллов соответственно.



В первую десятку входят также автогонщик Бенедиктас Ванагас, олимпийские чемпионы Виргилиюс Алякна и Рута Мейлутите, баскетболист Йонас Валанчюнас, теннисист Ричардас Беранкис, а также олимпийская чемпионка Лаура Асадаускайте-Заднепровскене и паралимпийский чемпион Миндаугас Билюс.



С 20 июня по 20 июля 2019 года журнал Reitingai по заказу новостного портала delfi.lt провёл опрос мнения элиты Литвы и опросил 1013 человек.



В проведённом Spinter tyrimai опросе общественного мнения А.Сабонис и Ш.Ясикявичюс также заняли первую и вторую строчки в списке самых влиятельных спортивных представителей Литвы, в то время как В.Алякна - третью. В традиционном опросе элита страны легендарного баскетболиста Арвидаса Сабониса назвала самым влиятельным представителем спорта в Литве, сообщил в пятницу новостной портал delfi.lt.В экспертном опросе, проведённом журналом Reitingai, тренер каунасского "Жальгириса" Шарунас Ясикявичюс занял второе место, а третье место - глава Национального олимпийского комитета Литвы Дайна Гудзинявичюте.Они набрали 650, 561 и 398 баллов соответственно.В первую десятку входят также автогонщик Бенедиктас Ванагас, олимпийские чемпионы Виргилиюс Алякна и Рута Мейлутите, баскетболист Йонас Валанчюнас, теннисист Ричардас Беранкис, а также олимпийская чемпионка Лаура Асадаускайте-Заднепровскене и паралимпийский чемпион Миндаугас Билюс.С 20 июня по 20 июля 2019 года журнал Reitingai по заказу новостного портала delfi.lt провёл опрос мнения элиты Литвы и опросил 1013 человек.В проведённом Spinter tyrimai опросе общественного мнения А.Сабонис и Ш.Ясикявичюс также заняли первую и вторую строчки в списке самых влиятельных спортивных представителей Литвы, в то время как В.Алякна - третью. BNS Категории: общество, спорт Ключевые слова: рейтинг, Арвидас Сабонис, влияние, спортсмены География: Литва — статья прочитана 136 раз Комментарии