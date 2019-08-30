Правительство перенесло отбор судей в суд ЕС 🔊 Воспроизвести



В пятницу Министерство юстиции планирует отсрочить запланированный отбор кандидата из Литвы на должность судьи суда Европейского союза (ЕС).



"Запланированное на пятницу заседание комиссии отложено, поскольку не все кандидаты смогли присутствовать из-за отпуска", - сказала BNS Рита Грумадайте, советник министра юстиции.



Власти Литвы в настоящее время подыскивают уже третьего кандидатуру в Суд Европейского союза, обосновавшийся в Люксембурге.



Первоначально Литва представила судью Конституционного суда Гедиминаса Месониса, но его кандидатура была отклонена Комитетом по оценке кандидатов из Люксембурга.



Позже правительство решило предложить назначить Виргилиюса Валанчюса судьёй ещё на один срок, но президент Гитанас Науседа выступил против этого.



По словам Р.Грумадайте, на эту должность претендуют восемь кандидатов, список которых не подлежит огласке.



По закону кандидаты должны выдвигаться правительством, но необходимо также получить одобрение президента и Сейма.



Литва в Суд Европейского союза делегирует двух судей. Вскоре в нём начнёт работу Римвидас Норкус, бывший председатель Верховного суда, кандидатура которого уже утверждена.



Суд Европейского союза в основном занимается исками по правовым актам институтов ЕС, в том числе национальными исками против Европейской комиссии. В пятницу Министерство юстиции планирует отсрочить запланированный отбор кандидата из Литвы на должность судьи суда Европейского союза (ЕС)."Запланированное на пятницу заседание комиссии отложено, поскольку не все кандидаты смогли присутствовать из-за отпуска", - сказала BNS Рита Грумадайте, советник министра юстиции.Власти Литвы в настоящее время подыскивают уже третьего кандидатуру в Суд Европейского союза, обосновавшийся в Люксембурге.Первоначально Литва представила судью Конституционного суда Гедиминаса Месониса, но его кандидатура была отклонена Комитетом по оценке кандидатов из Люксембурга.Позже правительство решило предложить назначить Виргилиюса Валанчюса судьёй ещё на один срок, но президент Гитанас Науседа выступил против этого.По словам Р.Грумадайте, на эту должность претендуют восемь кандидатов, список которых не подлежит огласке.По закону кандидаты должны выдвигаться правительством, но необходимо также получить одобрение президента и Сейма.Литва в Суд Европейского союза делегирует двух судей. Вскоре в нём начнёт работу Римвидас Норкус, бывший председатель Верховного суда, кандидатура которого уже утверждена.Суд Европейского союза в основном занимается исками по правовым актам институтов ЕС, в том числе национальными исками против Европейской комиссии. Категории: общество, в Европе Ключевые слова: кандидатура, ЕС, суд География: Литва — статья прочитана 144 раза Комментарии