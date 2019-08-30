На Новой волне - 2019 вручены призы победителям конкурса 🔊 Воспроизвести Инис Незири (Албания) Вечером 29 августа в рамках гала-концерта закрытия Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2019" были вручены призы и дипломы конкурсантам.



Главный приз завоевала представительница Албании Инис Незири. Албания впервые была представлена на "Новой волне" как государство. И данная конкурсантка была самой юной.



Второе место завоевала группа "Да Винчи" из России (она же получила специальный приз от телеканала МУЗ ТВ - ротацию клипа в эфире телеканала), третье место завоевала представительница Кубы Илиана Санчез.



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29 августа в рамках Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2019" состоялась церемония открытия барельефа конкурса. В церемонии приняли участие конкурсанты, принимавшие непосредственное участие в лепке барельефа, а также мэр Сочи Анатолий Пахомов, директор конкурса "Новая волна" Александр Румянцев. Главный приз завоевала представительница Албании Инис Незири. Албания впервые была представлена на "Новой волне" как государство. И данная конкурсантка была самой юной.Второе место завоевала группа "Да Винчи" из России (она же получила специальный приз от телеканала МУЗ ТВ - ротацию клипа в эфире телеканала), третье место завоевала представительница Кубы Илиана Санчез.* * *29 августа в рамках Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2019" состоялась церемония открытия барельефа конкурса. В церемонии приняли участие конкурсанты, принимавшие непосредственное участие в лепке барельефа, а также мэр Сочи Анатолий Пахомов, директор конкурса "Новая волна" Александр Румянцев.



По словам главы города Анатолия Пахомова, сказанным на церемонии, весьма важным является то, что конкурс "Новая волна" дает старт новым звездам.



"Единственная просьба, когда вы станете настоящими звездами и будете выступать, обязательно вспоминайте, что ваш звездный старт начался в Сочи", - сказал он, обращаясь к конкурсантам.



На церемонии было отмечено, что на набережной еще места хватит на барельефы на десятки лет проведения "Новой волны".



Интересно отметить, что на церемонии открытия барельефа выступил также и скульптор.



По словам главы города Анатолия Пахомова, сказанным на церемонии, весьма важным является то, что конкурс "Новая волна" дает старт новым звездам."Единственная просьба, когда вы станете настоящими звездами и будете выступать, обязательно вспоминайте, что ваш звездный старт начался в Сочи", - сказал он, обращаясь к конкурсантам.На церемонии было отмечено, что на набережной еще места хватит на барельефы на десятки лет проведения "Новой волны".Интересно отметить, что на церемонии открытия барельефа выступил также и скульптор. Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: культура, в России Ключевые слова: Сочи, "Новая волна-2019" — статья прочитана 123 раза Комментарии