Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу 🔊 Воспроизвести



Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан", сообщает



Ранее планировалось, что Трамп посетит Польшу 31 августа — 2 сентября и примет участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. При этом советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил в среду, что американский лидер должен был встретиться в Польше с украинским коллегой Владимиром Зеленским.



"Чтобы гарантировать, что все ресурсы федерального правительства сконцентрированы на приближающемся шторме, я решил направить нашего вице-президента Майка Пенса в Польшу на эти выходные вместо меня", - сказал Трамп журналистам.



По его словам, он только что говорил по телефону с президентом Польши Анджеем Дудой.



"Я перенесу свою поездку в Польшу в ближайшее время", - сказал он. Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан", сообщает РИА Новости Ранее планировалось, что Трамп посетит Польшу 31 августа — 2 сентября и примет участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. При этом советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил в среду, что американский лидер должен был встретиться в Польше с украинским коллегой Владимиром Зеленским."Чтобы гарантировать, что все ресурсы федерального правительства сконцентрированы на приближающемся шторме, я решил направить нашего вице-президента Майка Пенса в Польшу на эти выходные вместо меня", - сказал Трамп журналистам.По его словам, он только что говорил по телефону с президентом Польши Анджеем Дудой."Я перенесу свою поездку в Польшу в ближайшее время", - сказал он. РИА Новости Категории: политика, в мире Ключевые слова: польша, визит, Трамп, отмена — статья прочитана 193 раза Комментарии