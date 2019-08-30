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Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан", сообщает РИА Новости.
Ранее планировалось, что Трамп посетит Польшу 31 августа — 2 сентября и примет участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. При этом советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил в среду, что американский лидер должен был встретиться в Польше с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Чтобы гарантировать, что все ресурсы федерального правительства сконцентрированы на приближающемся шторме, я решил направить нашего вице-президента Майка Пенса в Польшу на эти выходные вместо меня", - сказал Трамп журналистам.
По его словам, он только что говорил по телефону с президентом Польши Анджеем Дудой.
"Я перенесу свою поездку в Польшу в ближайшее время", - сказал он.
РИА Новости
Комментарии
обыватель
30 августа, 11:31
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неужели на Трампа подествовало решение батьки?
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