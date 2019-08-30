Загрузка... В Вильнюсе начинаются Дни столицы 🔊 Воспроизвести



В Вильнюсе в пятницу начинается самый большой фестиваль музыки и культуры в городе - Sostinės dienos 2019, который продлится три дня.



"Группы исполнителей на разных сценах фестиваля, выставки визуальных искусств, ярмарка особого вкуса, дизайна и изделий, захватывающие видеопроекции, мероприятия, требующие более чуткого отношения к социальным группам, развлечения для семей и любителей активного отдыха, а также множество сюрпризов - всё это будет для горожан и гостей столицы, которые приедут на Дни столицы", - говорится в сообщении муниципалитета.



На четырёх фестивальных сценах выступят более 70 исполнителей и групп.



Главная ось и сердце Дней столицы - "Жужжащий проспект" - пригласит на встречи на улице Музыки и искусств, в локации Стиклю, на Книжной аллее, Пути вкусных гостинцев и на площади В.Кудирки. В Вильнюсе в пятницу начинается самый большой фестиваль музыки и культуры в городе - Sostinės dienos 2019, который продлится три дня."Группы исполнителей на разных сценах фестиваля, выставки визуальных искусств, ярмарка особого вкуса, дизайна и изделий, захватывающие видеопроекции, мероприятия, требующие более чуткого отношения к социальным группам, развлечения для семей и любителей активного отдыха, а также множество сюрпризов - всё это будет для горожан и гостей столицы, которые приедут на Дни столицы", - говорится в сообщении муниципалитета.На четырёх фестивальных сценах выступят более 70 исполнителей и групп.Главная ось и сердце Дней столицы - "Жужжащий проспект" - пригласит на встречи на улице Музыки и искусств, в локации Стиклю, на Книжной аллее, Пути вкусных гостинцев и на площади В.Кудирки. "Это не сельская ярмарка или рынок, а место для активной культурной деятельности и различных творческих задумок, это место исполнения всевозможных потребностей, желаний и фантазий, а также место для соседства, общения и приёма гостей", - заявляет муниципалитет.



На набережной Нерис, между Зелёным мостом и мостом Короля Миндаугаса, будут расположены продовольственные вагоны Food Truck.



В сумерки можно будет увидеть новый 3D-визуальный проект "Открытие", где трёхмерная проекция будет отображаться на реке при помощи чрезвычайно мощного оборудования, образующего своего рода экран. Здесь сольются отснятые и специально созданные анимированные изображения, а также впечатляющие проекционные, лазерные и световые технологии, а также созданная специально для этого произведения музыка, часть которой будет исполняться вживую.



Акция социальной интеграции "Тебе, Вильнюс!" будет проходить на Кафедральной площади с утра воскресенья до поздней ночи.



В этом году лозунг мероприятия - "За город для тебя и меня". Планируется, что на мероприятия съедутся до 2000 участников со всей Литвы. Это любители искусства неправительственных организаций лиц с ограниченными возможностями и их единомышленники, ожидается и большое количество волонтёров: военнослужащих, школьников, студентов и др. Мероприятие начнётся с торжественного шествия участников.



На площади рядом с памятником короля Миндаугаса и Литовским национальным художественным музеем разместится "Парк игр и развлечений", а на площади Лукишкес будет царить Вильнюсский спортивный фестиваль. Загрузка... BNS Категории: общество, культура Ключевые слова: фестиваль, столица География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 174 раза Комментарии