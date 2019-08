Загрузка... The Aviationist Италия : загадочный истребитель Су-47 стал сюрпризом на авиасалоне МАКС-2019 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Григорий Сысоев



Последний раз истребитель Су-47 был показан на авиасалоне МАКС в 2007 году. Это экспериментальная модель с обратной стреловидностью крыла и другими передовыми технологиями. Его появление вчера оказалось приятным сюрпризом для примерно 20 фотографов. Истребитель будет размещен в зоне статической экспозиции вместе с коллекцией замечательных российских экспериментальных самолетов.



На аэрокосмическом салоне МАКС-2019, проходящем на территории международного аэропорта Жуковский в пригороде Москвы, можно будет познакомиться с будущим российской авиации, а также увидеть некоторые редкие и замечательные образцы из прошлого. Один из блестящих объектов из ретроспективной статической экспозиции был продемонстрировал 26 августа. На аэрокосмическом салоне МАКС-2019, проходящем на территории международного аэропорта Жуковский в пригороде Москвы, можно будет познакомиться с будущим российской авиации, а также увидеть некоторые редкие и замечательные образцы из прошлого. Один из блестящих объектов из ретроспективной статической экспозиции был продемонстрировал 26 августа.



Во время его буксировки от стоянки к месту статической экспозиции фотографы в течение нескольких минут получили исключительно редкую возможность сфотографировать этот самолет под открытым небом и при хорошем свете, а затем Су-47 занял отведенное ему место на авиасалоне в аэропорте Жуковский.



Истребитель Су-47 «Беркут» иногда называют «Золотым орлом», а еще у него есть обозначение «С-32», «С-37», или «Бочонок» (Firkin) по кодировке НАТО. Он был изготовлен в единственном экземпляре в основном для проверки работоспособности некоторых новых систем управления полетом и общих характеристик конструкции. Наиболее впечатляющим ее элементом является необычные крылья обратной стреловидности.



Другие важные, но менее заметные технологии тоже были протестированы на борту Су-47. В этой машине фирмы «Сухой» со столь необычной конфигурацией использовалась современная цифровая система управления на основе электроприводов, а также такие композитные материалы как углеволокно. Некоторые технологии, прошедшие испытания на «Беркуте», используются сегодня для производства новейшего российского истребителя 5-го поколения Су-57.



Однако Россия не первой начала экспериментировать с крылом обратной стреловидности. В 1984 году Соединенные Штаты начали испытания истребителя X-29 фирмы «Грумман» (Grumman). У X-29 тоже были крылья обратной стреловидности и система управления полетом с помощью электроприводов.



Появление вчера истребителя Су-47 «Беркут» оказалось приятным сюрпризом для примерно 20 фотографов, находившихся вечером на смотровой площадке «Трубы» рядом с забором аэропорта Жуковский. Сначала Су-47 было трудно идентифицировать с расстояния примерно в один километр, поскольку он находился за тягачом и машиной сопровождения. Но когда он приблизился, более опытные любители «споттинга» сразу поняли, что получили возможность увидеть нечто особенное.



«Я был здесь много раз, в течение многих лет, но никогда не видел этот истребитель», — сказал один фотограф в беседе с корреспондентом веб-сайта «Эвиэйшионист». Фотографы быстро взобрались на свои лестницы, чтобы сфотографировать Су-47 поверх забора с колючей проволокой, расположенного вокруг авиабазы. Уже через несколько минут фотографии Су-47 начали передаваться по каналам связи, вызывая удивление у любителей авиации по всему миру. Всего за 30 минут видеозапись, размещенная в фейсбуке веб-сайта «Эвиэйшионист», получила более тысячи просмотров.



Истребитель С-37 "Беркут" (Су-47) в 2003 году



Истребитель Су-47 «Беркут» будет размещен в зоне статической экспозиции на авиасалоне МАКС-2019 вместе с огромной коллекцией замечательных российских экспериментальных самолетов из собрания находящегося в Жуковском Летно-исследовательского института имени Громова.



Авиасалон МАКС-2019 открыт с 27 августа по 1 сентября.



