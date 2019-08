Загрузка... Один выходной в месяц: как живут трудовые мигранты в Японии 🔊 Воспроизвести



Журналисты



Хмурое утро: тяжелые серые тучи рассеиваются, в парке группы мужчин и женщин делают утреннюю растяжку.



Они живут в приюте, который в этом плоском промышленном городе, где-то в четырех часа езды от Токио, создали для мигрантов, бежавших от своих работодателей и подавших на них в суд. Журналисты Би-би-си встретились с людьми, иммигрировавшими в Японию по государственной программе, чтобы шить одежду известных мировых брендов. Они утверждают, что им недоплачивали и заставляли работать сверх нормы. Упрощенную визовую схему для рабочих в последние годы много критикуют из-за многочисленных сообщений об эксплуатации мигрантов японскими компаниями.Хмурое утро: тяжелые серые тучи рассеиваются, в парке группы мужчин и женщин делают утреннюю растяжку.Они живут в приюте, который в этом плоском промышленном городе, где-то в четырех часа езды от Токио, создали для мигрантов, бежавших от своих работодателей и подавших на них в суд.



Чжан - опытная швея. Много лет она надеялась, что останется в Японии, заработает деньги на свадьбу сына и поможет ему купить первый дом. Когда японское правительство упростило правила миграционной программы, чтобы участвовать в ней могли и люди постарше, Чжан была в восторге.



Чжан, швея-мотористка из Китая, в комнате приюта для бежавших японских рабочих



В 2015 году она устроилась в небольшую швейную компанию. Но работа оказалась тяжелой.



"Я работала так много, что у меня начинала болеть голова и опухали ноги, - говорит Чжан. - По ночам я плакала от головной боли".



Женщина рассказывает, что чаще всего работа начиналась в 6:30 утра и продолжалась за полночь, а за первые шесть месяцев ей не дали ни одного выходного.



"[Наш работодатель] говорил. что чем больше мы пошьем, тем больше заработаем. Поэтому мы очень старались", - говорит она.



Примерно через полтора года работы Чжан поняла, что ее сверхурочные не оплачиваются. Работодатель каждый месяц забирал часть ее заработка, обещая, что потом все вернет.



О том же рассказывают еще две женщины, работавшие в той же компании примерно в тот же период: они говорят, что каждый месяц у них забирали часть зарплаты и деньги так и не вернули.



Также они рассказывают, что жили и работали в одном и том же здании, порой неделями не выходя на улицу.







В компании это отрицают. Там говорят, что Чжан исправно платили за переработки и что из ее зарплаты ничего не вычиталось. "Ситуация, когда человеку предлагают всего один выходной в месяц, невозможна", - добавили в компании.



Представитель компании утверждает, что сотрудники могли свободно покидать здание. Он прислал фотографию, на которой Чжан и другие сотрудники сидят за столиком в фудкорте торгового центра, едят мороженое и улыбаются.



В отчете 2017 года правительство Японии признало, что в рамках программы производственных стажировок (так называется упрощенная визовая схема) часто происходят серьезные нарушения. Примерно 70% компаний, взявших на работу иностранцев, нарушали трудовое законодательство, заставляя их работать сверх нормы и не оплачивая переработки.



Эти цифры шокируют. Активисты, которые работают с мигрантами, говорят, что особенно часто это происходит в швейной индустрии.



Однако в фирме, где работала Чжан говорят, что их проверяла трудовая инспекция и никаких нарушений не нашла.



Примерно через полтора года работы Чжан встретилась с юристом, который борется за права рабочих-мигрантов. Он посоветовал ей начать документировать рабочие часы.



Записи Чжан - это связка потертых школьных тетрадей, от начала до конца исписанных китайскими иероглифами.



Она утверждает, что за три года переработок ей должны около 50 тысяч долларов.



"Я дрожу от одной только мысли об этом, - говорит она. - За последние три года у меня полностью угробилось здоровье".



Ее работодатели отрицают и это, утверждая, что работают в соответствии со всеми японскими законами, включая минимальный размер оплаты труда и компенсации за переработки.



В приюте есть сад, где его жители работают, чтобы скоротать время



Чжан показывает нам фотографии с телефона. На них этикетки одежды, которую, как она говорит, она шила. Некоторые выделяются - международная сеть магазинов Barneys New York и модный дом Comme des Garcons.



Это вещи сложного пошива, говорит Чжан, но ей, одной из немногих, доверяли над ними работать.



Мы поделились этой информацией с Barneys New York и Comme des Garcons. В первой компании сказали, что напрямую не сотрудничают с фирмой, где работала Чжан, но проверят информацию, связавшись с поставщиками.



В Comme des Garcons тоже дистанцировались от японского швейного цеха. После собственного расследования они заявили Би-би-си, что компании нет в списке одобренных поставщиков и что контракт с ней заключил их подрядчик, без их ведома и согласия.



"У нас строгие условия [...] касательно условий труда, здоровья и безопасности", - говорят там.



Поставщик заверил их, что такого больше никогда не случится, добавили в Comme des Garcons.



С конца прошлого года японские СМИ начали обращать много внимания на программу производственных стажировок. На правительство оказывают давление, чтобы заставить его что-то сделать. Для надзора за миграцией в рамках схемы создано специальное агентство, но активисты утверждают, что все это - косметические изменения.







Иппэи Тори - представитель профсоюза, проработавший с мигрантами больше 20 лет. Он знает больше тысячи стажеров, которые столкнулись со злоупотреблениями в рамках схемы. Основные проблема, по его словам, в том, как спланирована программа, а также в особенностях японского общества.



"Правительство не рассказывает зарубежным работникам об их правах, - говорит он. - А в японской культуре очень велика разница между японцем и иностранцем".



"У стажеров нет возможности говорить о своих проблемах или бороться за свои права", - добавляет он.



Но проблемы начинаются не в Японии. Многие рабочие приезжают в страну с долгами визовым агентствам на родине.



"Если вы нанимаете местного, то у вас не получится платить ему меньше, чем МРОТ, просто не получится", - говорит адвокат из Китая Чжэнь Кай, представляющий интересы мигрантов в Японии с 1990-х годов.



"Но если вы нанимаете человека, который не знает о юридической системе, то на них можно наживаться, причем легко. Они хотят работать, чтобы заработать денег", - продолжает адвокат.



Би-би-си поговорила и с другими трудовыми мигрантами - они жалуются на оскорбления на работе. Одну молодую женщину третировали так, что она, по ее словам, совершила попытку самоубийства.



Еще один молодой человек потерял три пальца на руке после того, как ему дали работать на станке, не дав надлежащих инструкций.



В конце прошлого года премьер-министр Синдзо Абэ скрепя сердце объявил, что страна примет еще больше рабочих из-за рубежа. В течение пяти лет Япония решила впустить 345 тысяч неквалифицированных работников. Японии нужны гастарбайтеры, но хочет ли она их принять - непонятно.



Пока страна готовится принять рекордное число мигрантов за всю свою историю, ей неплохо было бы разобраться, что делать с теми, кто уже приехал. Чжан медленно поднимает руки вверх. Ее плечи задеревенели, в ключице резкая боль. Ей 51 год, и она старше большинства жителей приюта. Седеющие волосы аккуратно убраны в небольшой хвост.Чжан - опытная швея. Много лет она надеялась, что останется в Японии, заработает деньги на свадьбу сына и поможет ему купить первый дом. Когда японское правительство упростило правила миграционной программы, чтобы участвовать в ней могли и люди постарше, Чжан была в восторге.В 2015 году она устроилась в небольшую швейную компанию. Но работа оказалась тяжелой."Я работала так много, что у меня начинала болеть голова и опухали ноги, - говорит Чжан. - По ночам я плакала от головной боли".Женщина рассказывает, что чаще всего работа начиналась в 6:30 утра и продолжалась за полночь, а за первые шесть месяцев ей не дали ни одного выходного."[Наш работодатель] говорил. что чем больше мы пошьем, тем больше заработаем. Поэтому мы очень старались", - говорит она.Примерно через полтора года работы Чжан поняла, что ее сверхурочные не оплачиваются. Работодатель каждый месяц забирал часть ее заработка, обещая, что потом все вернет.О том же рассказывают еще две женщины, работавшие в той же компании примерно в тот же период: они говорят, что каждый месяц у них забирали часть зарплаты и деньги так и не вернули.Также они рассказывают, что жили и работали в одном и том же здании, порой неделями не выходя на улицу.В компании это отрицают. Там говорят, что Чжан исправно платили за переработки и что из ее зарплаты ничего не вычиталось. "Ситуация, когда человеку предлагают всего один выходной в месяц, невозможна", - добавили в компании.Представитель компании утверждает, что сотрудники могли свободно покидать здание. Он прислал фотографию, на которой Чжан и другие сотрудники сидят за столиком в фудкорте торгового центра, едят мороженое и улыбаются.В отчете 2017 года правительство Японии признало, что в рамках программы производственных стажировок (так называется упрощенная визовая схема) часто происходят серьезные нарушения. Примерно 70% компаний, взявших на работу иностранцев, нарушали трудовое законодательство, заставляя их работать сверх нормы и не оплачивая переработки.Эти цифры шокируют. Активисты, которые работают с мигрантами, говорят, что особенно часто это происходит в швейной индустрии.Однако в фирме, где работала Чжан говорят, что их проверяла трудовая инспекция и никаких нарушений не нашла.Примерно через полтора года работы Чжан встретилась с юристом, который борется за права рабочих-мигрантов. Он посоветовал ей начать документировать рабочие часы.Записи Чжан - это связка потертых школьных тетрадей, от начала до конца исписанных китайскими иероглифами.Она утверждает, что за три года переработок ей должны около 50 тысяч долларов."Я дрожу от одной только мысли об этом, - говорит она. - За последние три года у меня полностью угробилось здоровье".Ее работодатели отрицают и это, утверждая, что работают в соответствии со всеми японскими законами, включая минимальный размер оплаты труда и компенсации за переработки.Чжан показывает нам фотографии с телефона. На них этикетки одежды, которую, как она говорит, она шила. Некоторые выделяются - международная сеть магазинов Barneys New York и модный дом Comme des Garcons.Это вещи сложного пошива, говорит Чжан, но ей, одной из немногих, доверяли над ними работать.Мы поделились этой информацией с Barneys New York и Comme des Garcons. В первой компании сказали, что напрямую не сотрудничают с фирмой, где работала Чжан, но проверят информацию, связавшись с поставщиками.В Comme des Garcons тоже дистанцировались от японского швейного цеха. После собственного расследования они заявили Би-би-си, что компании нет в списке одобренных поставщиков и что контракт с ней заключил их подрядчик, без их ведома и согласия."У нас строгие условия [...] касательно условий труда, здоровья и безопасности", - говорят там.Поставщик заверил их, что такого больше никогда не случится, добавили в Comme des Garcons.С конца прошлого года японские СМИ начали обращать много внимания на программу производственных стажировок. На правительство оказывают давление, чтобы заставить его что-то сделать. Для надзора за миграцией в рамках схемы создано специальное агентство, но активисты утверждают, что все это - косметические изменения.Иппэи Тори - представитель профсоюза, проработавший с мигрантами больше 20 лет. Он знает больше тысячи стажеров, которые столкнулись со злоупотреблениями в рамках схемы. Основные проблема, по его словам, в том, как спланирована программа, а также в особенностях японского общества."Правительство не рассказывает зарубежным работникам об их правах, - говорит он. - А в японской культуре очень велика разница между японцем и иностранцем"."У стажеров нет возможности говорить о своих проблемах или бороться за свои права", - добавляет он.Но проблемы начинаются не в Японии. Многие рабочие приезжают в страну с долгами визовым агентствам на родине."Если вы нанимаете местного, то у вас не получится платить ему меньше, чем МРОТ, просто не получится", - говорит адвокат из Китая Чжэнь Кай, представляющий интересы мигрантов в Японии с 1990-х годов."Но если вы нанимаете человека, который не знает о юридической системе, то на них можно наживаться, причем легко. Они хотят работать, чтобы заработать денег", - продолжает адвокат.Би-би-си поговорила и с другими трудовыми мигрантами - они жалуются на оскорбления на работе. Одну молодую женщину третировали так, что она, по ее словам, совершила попытку самоубийства.Еще один молодой человек потерял три пальца на руке после того, как ему дали работать на станке, не дав надлежащих инструкций.В конце прошлого года премьер-министр Синдзо Абэ скрепя сердце объявил, что страна примет еще больше рабочих из-за рубежа. В течение пяти лет Япония решила впустить 345 тысяч неквалифицированных работников. Японии нужны гастарбайтеры, но хочет ли она их принять - непонятно.Пока страна готовится принять рекордное число мигрантов за всю свою историю, ей неплохо было бы разобраться, что делать с теми, кто уже приехал. Загрузка... bbc.com Категории: экономика, общество, в мире, дом и быт Ключевые слова: Япония, график, отпуск, работники — статья прочитана 157 раз Комментарии