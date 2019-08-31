Загрузка... Швейцария объявит войну соли и сахару в продуктах питания 🔊 Воспроизвести Жители Швейцарии едят продукты, в которых содержится слишком много соли и сахара, отчего у них повышается риск самых разных заболеваний. (© Keystone / Christian Beutler)



Швейцария объявит войну соли и сахару в продуктах? Жители Швейцарии едят продукты, в которых содержится слишком много соли и сахара, отчего у них повышается риск самых разных заболеваний, что в целом негативно отражается на расходах на здравоохранение, сообщает Швейцария объявит войну соли и сахару в продуктах? Жители Швейцарии едят продукты, в которых содержится слишком много соли и сахара, отчего у них повышается риск самых разных заболеваний, что в целом негативно отражается на расходах на здравоохранение, сообщает SWI . Правительство намерено изменить ситуацию, запустив в сотрудничестве с бизнесом программу сокращения степени содержания сахара и соли в продуктах питания. На этой неделе во вторник 27 августа 14-ть компаний согласовали единые перспективные цели.



Об этом во вторник на пресс-конференции в Берне заявил министр внутренних дел (курирует здравоохранение и потребительский рынок) Ален Берсе (Alain Berset) и Фабрис Цумбруннен (Fabrice Zumbrunnen), президент Союза потребительских кооперативов Migros-Genossenschafts-Bund, которому принадлежит одноименная сеть популярных в Швейцарии супермаркетов. Наряду с ритейлером Migros в этом «пакте против соли и сахара» участвуют такие бренды, как Coop, Aldi, Nestlé, Emmi и Danone.



Швейцарцы едят в два раза больше соли, чем рекомендовано



Давно уже доказано, что соль повышает кровяное давление, а это ведет к увеличению числа сердечно-сосудистых заболеваний, которые в Швейцарии возглавляют печальный рейтинг самых распространённых причин смерти жителей этой страны. Каждый год 20 тыс. швейцарцев умирают от последствий инфаркта или инсульта. И тем не менее швейцарцы продолжают бодро потреблять горы соли: в среднем 9 граммов в день. Многие исследования приходят к выводу, что такое количество соли не является проблемой, тем не менее, ВОЗ рекомендует потреблять в два раза меньше соли.



В большинстве сортов йогуртов в Швейцарии содержится объем сахара, эквивалентный пяти кубикам рафинада. (© Keystone / Christian Beutler)



Швейцарские организации защиты интересов потребителей давно уже призывают пищевую промышленность страны снизить содержание соли в готовых продуктах и полуфабрикатах. И вот теперь со своим «административным ресурсом» к решению проблемы подключились и федеральные власти. Впрочем, они и раньше пытались что-то делать, в рамках, например, так называемой «солевой стратегии», нацеленной исключительно на хлеб и мясо. В итоге удалось, что касается хлеба, сократить среднее содержание в нём соли до рекомендованного уровня не выше 1,5 гр. на 100 граммов продукта. Однако по имеющейся статистике все равно в половине всей хлебобулочной продукции в Швейцарии соли все еще содержится сверх рекомендованных норм.



Что касается целей по сокращению содержания соли в еде и путей их достижения, то здесь А. Берсе выражался довольно расплывчато. По его словам, соответствующая правительственная программа рассчитана на срок до 2020 года и все цели были определены еще в 2015 году в совместном заявлении правительства с заинтересованными швейцарскими компаниями. Тогда, правда, в центре внимания находилась не соль, а сахар. Сейчас же компании и правительство свои цели по сахару заметно конкретизировали: в период до 2024 года содержание сахара в йогуртах должно быть снижено на 10% и в популярных марках хлопьев и мюсли на 15%. Еще два года эти показатели находились на уровне соответственно 2,5% и 5%.



«Маленькими шажками»



Сара Штадлер (Sara Stalder) из швейцарского Фонда защиты интересов потребителей Stiftung für KonsumentenschutzВнешняя ссылка указывает, что «всё это очень важные и правильные шаги. Но они слишком малы. Так нам потребуются буквально десятилетия для доведения йогуртов и мюсли до здорового стандарта». Сейчас в большинстве сортов йогуртов в Швейцарии содержится объем сахара, эквивалентный пяти кубикам рафинада. Потребители уже привыкли к этому и даже престают покупать продукты с ярко выраженным несладким вкусом.



Тем не менее, защитники интересов потребителей указывают, что основным недостатком вышеупомянутого соглашения является его добровольный характер. В нем не предусмотрены санкции и инструменты, принуждающие другие фирмы и компании продовольственной отрасли присоединиться к фронту тех, кто поставил себе целью борьбу с сахаром и солью в продуктах питания. С своей стороны ведомство А. Берсе все-таки предусмотрело определенный инструмент косвенного давления: компании, которые не будут в установленные сроки добиваться поставленных целей, могут быть исключены из «пакта».



Многие также указывают, что таким «пактом» федеральные органы власти намерены взяться за «воспитание неразумных граждан», на что А. Берсе возразил, что каждый житель Швейцарии волен есть или не есть столько соли и сахара, сколько он хочет. Что касается сахара, то швейцарцы перегибают с ним палку так же, как и с солью, потребляя сахара в два раза больше норм, рекомендованных ВОЗ. В результате уже принятых мер потребление сахара в стране пошло немного на убыль, и все равно, каждый второй житель Швейцарии страдает сейчас от лишнего веса и от иных сопутствующих медицинских проблем, включая и проблемы финансовые.



Политика здесь бессильна



Как же можно было бы ускорить процесс оздоровления продуктов питания. В парламенте страны инициативы и проекты, нацеленные на изменение привычек граждан в области питания, как правило, проваливаются, не имея ни малейшего шанса. Кантон Невшатель, например, предлагал ввести налог на сахар — но его предложение было отвергнуто.



В половине всей хлебобулочной продукции в Швейцарии соли все еще содержится сверх рекомендованных норм (© Keystone / Walter Bieri)



Как всегда в Швейцарии, власти делает ставку на сознательность, добровольность и на постепенное изменение менталитета людей, компаний и политиков. Концерны Danone и Nestlé недавно объявили, что намерены на свои продукты, продаваемые в Европе, то есть и в Швейцарии тоже, наносить своего рода «пищевой светофор», сигнализирующий, насколько «полезен» или «вреден» данный продукт. Среди крупных швейцарских ритейлеров на такую меру пока собирается пойти только сеть Aldi Suisse. Швейцарские сети Coop и Migros сохраняют скепсис, они не хотят делить продукты на «хорошие» и «плохие», да еще и не спрашивая самих покупателей. «Ибо ножом и вилкой копаем мы могилу себе», — говорил граф Калиостро в известном фильме, и был прав. Нет в Швейцарии ни одной кухни, на полках которой не стояли бы продукты или полуфабрикаты, включая соки, соусы, хлеб, выпечку и хлебобулочные изделия с чрезмерным содержанием сахара или соли. Правительство Швейцарии намерено изменить ситуациюВнешняя ссылка и в ближайшей перспективе сократить объемы соли и сахара, потребляемых в стране.Об этом во вторник на пресс-конференции в Берне заявил министр внутренних дел (курирует здравоохранение и потребительский рынок) Ален Берсе (Alain Berset) и Фабрис Цумбруннен (Fabrice Zumbrunnen), президент Союза потребительских кооперативов Migros-Genossenschafts-Bund, которому принадлежит одноименная сеть популярных в Швейцарии супермаркетов. Наряду с ритейлером Migros в этом «пакте против соли и сахара» участвуют такие бренды, как Coop, Aldi, Nestlé, Emmi и Danone.Давно уже доказано, что соль повышает кровяное давление, а это ведет к увеличению числа сердечно-сосудистых заболеваний, которые в Швейцарии возглавляют печальный рейтинг самых распространённых причин смерти жителей этой страны. Каждый год 20 тыс. швейцарцев умирают от последствий инфаркта или инсульта. И тем не менее швейцарцы продолжают бодро потреблять горы соли: в среднем 9 граммов в день. Многие исследования приходят к выводу, что такое количество соли не является проблемой, тем не менее, ВОЗ рекомендует потреблять в два раза меньше соли.Швейцарские организации защиты интересов потребителей давно уже призывают пищевую промышленность страны снизить содержание соли в готовых продуктах и полуфабрикатах. И вот теперь со своим «административным ресурсом» к решению проблемы подключились и федеральные власти. Впрочем, они и раньше пытались что-то делать, в рамках, например, так называемой «солевой стратегии», нацеленной исключительно на хлеб и мясо. В итоге удалось, что касается хлеба, сократить среднее содержание в нём соли до рекомендованного уровня не выше 1,5 гр. на 100 граммов продукта. Однако по имеющейся статистике все равно в половине всей хлебобулочной продукции в Швейцарии соли все еще содержится сверх рекомендованных норм.Что касается целей по сокращению содержания соли в еде и путей их достижения, то здесь А. Берсе выражался довольно расплывчато. По его словам, соответствующая правительственная программа рассчитана на срок до 2020 года и все цели были определены еще в 2015 году в совместном заявлении правительства с заинтересованными швейцарскими компаниями. Тогда, правда, в центре внимания находилась не соль, а сахар. Сейчас же компании и правительство свои цели по сахару заметно конкретизировали: в период до 2024 года содержание сахара в йогуртах должно быть снижено на 10% и в популярных марках хлопьев и мюсли на 15%. Еще два года эти показатели находились на уровне соответственно 2,5% и 5%.Сара Штадлер (Sara Stalder) из швейцарского Фонда защиты интересов потребителей Stiftung für KonsumentenschutzВнешняя ссылка указывает, что «всё это очень важные и правильные шаги. Но они слишком малы. Так нам потребуются буквально десятилетия для доведения йогуртов и мюсли до здорового стандарта». Сейчас в большинстве сортов йогуртов в Швейцарии содержится объем сахара, эквивалентный пяти кубикам рафинада. Потребители уже привыкли к этому и даже престают покупать продукты с ярко выраженным несладким вкусом.Тем не менее, защитники интересов потребителей указывают, что основным недостатком вышеупомянутого соглашения является его добровольный характер. В нем не предусмотрены санкции и инструменты, принуждающие другие фирмы и компании продовольственной отрасли присоединиться к фронту тех, кто поставил себе целью борьбу с сахаром и солью в продуктах питания. С своей стороны ведомство А. Берсе все-таки предусмотрело определенный инструмент косвенного давления: компании, которые не будут в установленные сроки добиваться поставленных целей, могут быть исключены из «пакта».Многие также указывают, что таким «пактом» федеральные органы власти намерены взяться за «воспитание неразумных граждан», на что А. Берсе возразил, что каждый житель Швейцарии волен есть или не есть столько соли и сахара, сколько он хочет. Что касается сахара, то швейцарцы перегибают с ним палку так же, как и с солью, потребляя сахара в два раза больше норм, рекомендованных ВОЗ. В результате уже принятых мер потребление сахара в стране пошло немного на убыль, и все равно, каждый второй житель Швейцарии страдает сейчас от лишнего веса и от иных сопутствующих медицинских проблем, включая и проблемы финансовые.Как же можно было бы ускорить процесс оздоровления продуктов питания. В парламенте страны инициативы и проекты, нацеленные на изменение привычек граждан в области питания, как правило, проваливаются, не имея ни малейшего шанса. Кантон Невшатель, например, предлагал ввести налог на сахар — но его предложение было отвергнуто.Как всегда в Швейцарии, власти делает ставку на сознательность, добровольность и на постепенное изменение менталитета людей, компаний и политиков. Концерны Danone и Nestlé недавно объявили, что намерены на свои продукты, продаваемые в Европе, то есть и в Швейцарии тоже, наносить своего рода «пищевой светофор», сигнализирующий, насколько «полезен» или «вреден» данный продукт. Среди крупных швейцарских ритейлеров на такую меру пока собирается пойти только сеть Aldi Suisse. Швейцарские сети Coop и Migros сохраняют скепсис, они не хотят делить продукты на «хорошие» и «плохие», да еще и не спрашивая самих покупателей. Загрузка... swissinfo.ch Категории: общество, здоровье, дом и быт Ключевые слова: продукты, соль, сахар, питание — статья прочитана 133 раза Комментарии