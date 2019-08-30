Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы

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Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства, сообщает



Сумма составит 54,7 миллиона евро, ее возьмут из федерального бюджета. Шаг согласован с Минфином, МЧС, Минкультуры и Минтранспорта. В МИД подтвердили эту информацию.



В Брюсселе пока никак не отреагировали на это заявление.



Ранее Москва заплатила взнос за 2019 год в размере 33 миллионов евро.



В апреле 2014-го делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма.



В июне 2017 года Россия приостановила часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права национальной делегации в ПАСЕ не будут восстановлены.



Россия — один из основных плательщиков в бюджет совета, отсутствие российских взносов привело к финансовому кризису в организации.



В июне этого года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее. Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства, сообщает РИА Новости Сумма составит 54,7 миллиона евро, ее возьмут из федерального бюджета. Шаг согласован с Минфином, МЧС, Минкультуры и Минтранспорта. В МИД подтвердили эту информацию.В Брюсселе пока никак не отреагировали на это заявление.Ранее Москва заплатила взнос за 2019 год в размере 33 миллионов евро.В апреле 2014-го делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма.В июне 2017 года Россия приостановила часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права национальной делегации в ПАСЕ не будут восстановлены.Россия — один из основных плательщиков в бюджет совета, отсутствие российских взносов привело к финансовому кризису в организации.В июне этого года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее. Загрузка... РИА Новости Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, Совет Европы, членство, взносы География: Россия — статья прочитана 105 раз Комментарии