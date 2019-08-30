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Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы



Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства, сообщает РИА Новости.

Сумма составит 54,7 миллиона евро, ее возьмут из федерального бюджета. Шаг согласован с Минфином, МЧС, Минкультуры и Минтранспорта. В МИД подтвердили эту информацию.

В Брюсселе пока никак не отреагировали на это заявление.

Ранее Москва заплатила взнос за 2019 год в размере 33 миллионов евро.

В апреле 2014-го делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма.

В июне 2017 года Россия приостановила часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права национальной делегации в ПАСЕ не будут восстановлены.

Россия — один из основных плательщиков в бюджет совета, отсутствие российских взносов привело к финансовому кризису в организации.

В июне этого года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее.
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РИА Новости
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: Россия, Совет Европы, членство, взносы
География: Россия
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добавлена сегодня, 30 августа, 11:00

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