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Литва внесла в чёрный список депутата ГД Николая Рыжака
Депутату Госдумы РФ от фракции партии «Справедливая Россия» Николаю Рыжаку запрещён въезд в Литву, пишет ИА REGNUM со ссылкой на литовский портал Delfi.
Решение принято МИД и МВД Литвы на основании прошения группы депутатов от партии фракции «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (консерваторы), которых возмутило, что российский политик публично «отрицает и не признаёт оккупацию Литвы СССР». Об этом он говорил во время своего выступления на сессии ПА ОБСЕ, которая проходила 4−8 июля в Люксембурге.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве также принято решение провести расширенное расследование влияния России на политические процессы в Литве.
regnum.ru
География: Литва
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