Загрузка... Озеро Скелетов в Гималаях: еще загадочнее, чем считали раньше 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES Image caption Озеро Роопкунд - небольшое по размерам, оно находится на высоте 5029 м над уровнем моря в Гималаях, на территории индийского штата Уттаракханд. Большую часть года оно покрыто льдом



Результаты ДНК-анализа человеческих останков, найденных в гималайском озере Роопкунд, известном как Озеро Скелетов, показал, что история этого места еще таинственнее, чем считалось раньше, сообщает



Слухи о том, что на берегу этого высокогорного ледникового озера лежат сотни человеческих скелетов, ходили еще с конца XIX века. В середине XX века на берегу озера были найдены более 500 скелетов, в 1960-х годах был проведен радиоуглеродный анализ, показавший, что многие останки принадлежат людям, жившим в первом тысячелетии нашей эры, а разброс в возрасте костей составляет несколько веков. Результаты ДНК-анализа человеческих останков, найденных в гималайском озере Роопкунд, известном как Озеро Скелетов, показал, что история этого места еще таинственнее, чем считалось раньше, сообщает ВВС Слухи о том, что на берегу этого высокогорного ледникового озера лежат сотни человеческих скелетов, ходили еще с конца XIX века. В середине XX века на берегу озера были найдены более 500 скелетов, в 1960-х годах был проведен радиоуглеродный анализ, показавший, что многие останки принадлежат людям, жившим в первом тысячелетии нашей эры, а разброс в возрасте костей составляет несколько веков.



ДНК-анализ, проведенный учеными из Индии, США и Германии, должен был дать исследователям ключ к разгадке тайны озера. Однако результаты исследования поставили перед учеными еще больше вопросов и заставили отказаться от гипотез, казавшихся наиболее реалистичными.



"Благодаря биомолекулярным методам анализа - ДНК-анализу, анализу стабильных изотопов для определения диеты и радиоуглеродной датировки возраста останков, удалось понять, что история озера Роопкунд гораздо более сложная, чем мы предполагали", - говорит ученый-генетик из медицинской школы Гарвардского университета Дэвид Рейх.



SCHWIKI HUMAN SKELETONS IN ROOPKUND LAKE WIKIPEDIA Image caption Как скелеты оказались на дне озера и на его берегах?



Всего в ходе работы были изучены ДНК 23 мужчин и 15 женщин, останки которых нашли близ озера. 38 геномов сравнили с данными о 1521 древнем человеке и 7985 современных людей.



Выяснилось, что 38 человек, останки которых были изучены учеными, принадлежат к трем существующим и сейчас генетическим группам. 23 человека принадлежат к генетической группе, близкой современным народам Индии, а 14 человек, как выяснилось, по генотипу близки современным жителям Крита и Греции.



Генотип одного человека схож с тем, каким обладают народы Юго-Восточной Азии. Возраст останков - разный: останки близких по генотипу к народам Южной Азии датируются 7-10 веками нашей эры. При этом очевидно, что все они умерли в разное время. То есть, как подчеркивают ученые, одномоментно они не могли погибнуть, став, например, жертвами лавины или какого-либо еще стихийного бедствия.



Возраст останков группы, близкой по генотипу к жителям восточного Средиземноморья, тоже разнится: это 17-20 века нашей эры.



Никто из этих 23 мужчин и 15 женщин не приходился родственником другому, некоторые из них умерли молодыми, некоторых смерть настигла в пожилом возрасте.



"Присутствие останков людей, которые, вероятно, происходили из восточного Средиземноморья, говорит о том, что озеро Роопкунд было по каким-то причинам известно не только местным жителям и притягивало людей из других, далеких от этого места, регионов мира", - говорит биолог-эволюционист из Гарвардского университета Айдиин Харни.



При этом как замечает один из авторов исследования, генетик Нирадж Рай, ученые пока не смогли найти ответ на вопрос, что могло привести жителей Средиземноморья к этому озеру.



В пользу версии о том, что это были люди из разных регионов мира, свидетельствует и анализ стабильных изотопов, который используется для определения диеты. Жители Средиземноморья питались в основном пшеницей, ячменем или рисом и мясом сухопутных животных, а жители Южной Азии ели также либо просо, либо мясо животных, которых кормили просом.



Исследователи не обнаружили никаких доказательств того, что смерть людей могла быть связана с какой-либо эпидемией.



GETTY IMAGES Image caption Существует довольно популярная туристическая тропа, ведущая к озеру



"Было несколько предположений, которые должны были объяснить происхождение этих скелетов. Местный фольклор описывает паломничество к расположенному неподалеку [от озера] святилищу горной богини - Нанда Дэви. [Шествие паломников [согласно легенде] возглавили король и королева со своей многочисленной свитой - они своим неподобающим для религиозного празднества поведением вызвали гнев Нанда Дэви и были повержены", - говорится в исследовании.



Культ богини Нанда Дэви существует и по сей день. Многодневные религиозные шествия, посвященные богине, проводятся каждые 12 лет в округе Чамоли индийского штата Уттаракханд. Озеро Роопкунд находится как раз на пути этих шествий.



Однако, по словам декана факультета антропологии Гейдельбергского университета и автора книги о паломничестве последователей культа Нанда Дэви Уильяма Сакса, эта версия почти не имеет никакого смысла в свете результатов нового исследования.



Сам он посещал озеро трижды, последний раз - в 2004 году вместе с телевизионной командой National Geographic, и, по его словам, для современных паломников-индусов озеро не имеет никакого особого значения.



Как рассказал ученый журналу National Geographic, паломники обычно делают на озере остановку, поскольку они поднялись уже высоко и им еще предстоит долгий путь



"Но [озеро] не имеет и никогда не имело очень важного значения для паломничества", - говорит Уильям Сакс, добавляя, что "это довольно темное и грязное место".



Учитывая, что ученые исследовали лишь 38 человек, вполне вероятно, что в озере есть и останки людей другого происхождения. Возможно, мы никогда не узнаем, что привело столько людей к озеру Роопкунд. Однако ученые рассчитывают, что дальнейший анализ поможет разгадать загадку Озера Скелетов.



В следующем году к озеру отправится экспедиция, которая будет изучать артефакты, найденные в озере и вокруг него. Ни одна из высказанных гипотез - от гибели большой группы людей в лавине до выпадения града огромного размера - не объясняла полностью происхождение этих останков.ДНК-анализ, проведенный учеными из Индии, США и Германии, должен был дать исследователям ключ к разгадке тайны озера. Однако результаты исследования поставили перед учеными еще больше вопросов и заставили отказаться от гипотез, казавшихся наиболее реалистичными."Благодаря биомолекулярным методам анализа - ДНК-анализу, анализу стабильных изотопов для определения диеты и радиоуглеродной датировки возраста останков, удалось понять, что история озера Роопкунд гораздо более сложная, чем мы предполагали", - говорит ученый-генетик из медицинской школы Гарвардского университета Дэвид Рейх.Всего в ходе работы были изучены ДНК 23 мужчин и 15 женщин, останки которых нашли близ озера. 38 геномов сравнили с данными о 1521 древнем человеке и 7985 современных людей.Выяснилось, что 38 человек, останки которых были изучены учеными, принадлежат к трем существующим и сейчас генетическим группам. 23 человека принадлежат к генетической группе, близкой современным народам Индии, а 14 человек, как выяснилось, по генотипу близки современным жителям Крита и Греции.Генотип одного человека схож с тем, каким обладают народы Юго-Восточной Азии. Возраст останков - разный: останки близких по генотипу к народам Южной Азии датируются 7-10 веками нашей эры. При этом очевидно, что все они умерли в разное время. То есть, как подчеркивают ученые, одномоментно они не могли погибнуть, став, например, жертвами лавины или какого-либо еще стихийного бедствия.Возраст останков группы, близкой по генотипу к жителям восточного Средиземноморья, тоже разнится: это 17-20 века нашей эры.Никто из этих 23 мужчин и 15 женщин не приходился родственником другому, некоторые из них умерли молодыми, некоторых смерть настигла в пожилом возрасте."Присутствие останков людей, которые, вероятно, происходили из восточного Средиземноморья, говорит о том, что озеро Роопкунд было по каким-то причинам известно не только местным жителям и притягивало людей из других, далеких от этого места, регионов мира", - говорит биолог-эволюционист из Гарвардского университета Айдиин Харни.При этом как замечает один из авторов исследования, генетик Нирадж Рай, ученые пока не смогли найти ответ на вопрос, что могло привести жителей Средиземноморья к этому озеру.В пользу версии о том, что это были люди из разных регионов мира, свидетельствует и анализ стабильных изотопов, который используется для определения диеты. Жители Средиземноморья питались в основном пшеницей, ячменем или рисом и мясом сухопутных животных, а жители Южной Азии ели также либо просо, либо мясо животных, которых кормили просом.Исследователи не обнаружили никаких доказательств того, что смерть людей могла быть связана с какой-либо эпидемией."Было несколько предположений, которые должны были объяснить происхождение этих скелетов. Местный фольклор описывает паломничество к расположенному неподалеку [от озера] святилищу горной богини - Нанда Дэви. [Шествие паломников [согласно легенде] возглавили король и королева со своей многочисленной свитой - они своим неподобающим для религиозного празднества поведением вызвали гнев Нанда Дэви и были повержены", - говорится в исследовании.Культ богини Нанда Дэви существует и по сей день. Многодневные религиозные шествия, посвященные богине, проводятся каждые 12 лет в округе Чамоли индийского штата Уттаракханд. Озеро Роопкунд находится как раз на пути этих шествий.Однако, по словам декана факультета антропологии Гейдельбергского университета и автора книги о паломничестве последователей культа Нанда Дэви Уильяма Сакса, эта версия почти не имеет никакого смысла в свете результатов нового исследования.Сам он посещал озеро трижды, последний раз - в 2004 году вместе с телевизионной командой National Geographic, и, по его словам, для современных паломников-индусов озеро не имеет никакого особого значения.Как рассказал ученый журналу National Geographic, паломники обычно делают на озере остановку, поскольку они поднялись уже высоко и им еще предстоит долгий путь"Но [озеро] не имеет и никогда не имело очень важного значения для паломничества", - говорит Уильям Сакс, добавляя, что "это довольно темное и грязное место".Учитывая, что ученые исследовали лишь 38 человек, вполне вероятно, что в озере есть и останки людей другого происхождения. Возможно, мы никогда не узнаем, что привело столько людей к озеру Роопкунд. Однако ученые рассчитывают, что дальнейший анализ поможет разгадать загадку Озера Скелетов.В следующем году к озеру отправится экспедиция, которая будет изучать артефакты, найденные в озере и вокруг него. Загрузка... bbc.com Категории: в мире, чп и криминал, история, образование Ключевые слова: озеро, погибшие, скелеты, Гималаи — статья прочитана 70 раз Комментарии