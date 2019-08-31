Индонезийское племя, где мужчины нужны только для размножения и работы

Ни на кого не похожий народ минангкабау проживает в Индонезии и считает себя потомком самого Александра Македонского. У них есть своя собственная религия, чем-то напоминающая ислам, сообщает HOW.
Но что интересно, минангкабау придерживаются строжайшего матриархата, о котором многие другие народности уже давно позабыли.
Главной в обществе минангкабау считается женщина, именно ей принадлежит все движимое и недвижимое имущество и только она может в случае чего, подать на развод.
Мужей женщин из народности минангкабау называют пришельцами. После вступления в брак, жены живут со своими мужчинами лишь месяц, а затем отправляют их в некое общежитие. Пришельцы имеют возможность приходить к своим женам в дом только по ночам.
Если женщина разводится со своим мужем-пришельцем, то вправе тут же найти себе другого. Мужчины , которых жены отвергли и те, кто ни разу не был женат, живут в специальных общежитиях.
Но далеко не все они смиряются со своей участью и пытаются покинуть место своего обитания.
Пришельцы из минангкабау — прекрасные повара и их, с удовольствием, берут на работу многие заведения общественного питания в Индонезии.
В результате такой дискриминации, женщины минангкабау остались почти без пришельцев и оставшихся мужчин они стараются “сберечь”. Женщины требуют от родственников строить отдельные дома, где хотят поселиться со своим пришельцем только вдвоем.
Поэтому есть надежда, что узнав о новых веяниях, некоторые пришельцы начнут возвращаться в родные селения.