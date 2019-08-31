Загрузка... Индонезийское племя, где мужчины нужны только для размножения и работы 🔊 Воспроизвести



Ни на кого не похожий народ минангкабау проживает в Индонезии и считает себя потомком самого Александра Македонского. У них есть своя собственная религия, чем-то напоминающая ислам, сообщает



Но что интересно, минангкабау придерживаются строжайшего матриархата, о котором многие другие народности уже давно позабыли.



Главной в обществе минангкабау считается женщина, именно ей принадлежит все движимое и недвижимое имущество и только она может в случае чего, подать на развод.







Мужей женщин из народности минангкабау называют пришельцами. После вступления в брак, жены живут со своими мужчинами лишь месяц, а затем отправляют их в некое общежитие. Пришельцы имеют возможность приходить к своим женам в дом только по ночам. Ни на кого не похожий народ минангкабау проживает в Индонезии и считает себя потомком самого Александра Македонского. У них есть своя собственная религия, чем-то напоминающая ислам, сообщает HOW Но что интересно, минангкабау придерживаются строжайшего матриархата, о котором многие другие народности уже давно позабыли.Главной в обществе минангкабау считается женщина, именно ей принадлежит все движимое и недвижимое имущество и только она может в случае чего, подать на развод.Мужей женщин из народности минангкабау называют пришельцами. После вступления в брак, жены живут со своими мужчинами лишь месяц, а затем отправляют их в некое общежитие. Пришельцы имеют возможность приходить к своим женам в дом только по ночам.



Если женщина разводится со своим мужем-пришельцем, то вправе тут же найти себе другого. Мужчины , которых жены отвергли и те, кто ни разу не был женат, живут в специальных общежитиях.







Но далеко не все они смиряются со своей участью и пытаются покинуть место своего обитания.



Пришельцы из минангкабау — прекрасные повара и их, с удовольствием, берут на работу многие заведения общественного питания в Индонезии.



В результате такой дискриминации, женщины минангкабау остались почти без пришельцев и оставшихся мужчин они стараются “сберечь”. Женщины требуют от родственников строить отдельные дома, где хотят поселиться со своим пришельцем только вдвоем.







Поэтому есть надежда, что узнав о новых веяниях, некоторые пришельцы начнут возвращаться в родные селения. Если женщина разводится со своим мужем-пришельцем, то вправе тут же найти себе другого. Мужчины , которых жены отвергли и те, кто ни разу не был женат, живут в специальных общежитиях.Но далеко не все они смиряются со своей участью и пытаются покинуть место своего обитания.Пришельцы из минангкабау — прекрасные повара и их, с удовольствием, берут на работу многие заведения общественного питания в Индонезии.В результате такой дискриминации, женщины минангкабау остались почти без пришельцев и оставшихся мужчин они стараются “сберечь”. Женщины требуют от родственников строить отдельные дома, где хотят поселиться со своим пришельцем только вдвоем.Поэтому есть надежда, что узнав о новых веяниях, некоторые пришельцы начнут возвращаться в родные селения. Загрузка... howmade.ru Категории: общество, в мире, дом и быт Ключевые слова: матриархат, Индонезия, племя — статья прочитана 135 раз Комментарии