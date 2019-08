Загрузка... Свинку Пеппу оценили в 2, 5 раза дороже «Аэрофлота» 🔊 Воспроизвести



За права на героя мультсериала Hasbro заплатит $4 млрд, сообщает



Крупнейший мировой производитель игрушек, американская компания Hasbro покупает канадскую Entertainment One Ltd., главным активом которой являются права на производство мультсериала «Свинка Пеппа». Цена сделки составит невероятные $4 млрд. Она будет закрыта до конца года, говорится в сообщении Hasbro.



Сделка пройдет с премией в 31% к биржевой стоимости акций Entertainment One Ltd. Британский мультсериал «Свинка Пеппа», произведённый лондонской анимационной студией совместно с Entertainment One, телеканалами Nick Jr. и Channel 5, выходит с 2004 года. Он был показан более чем в 180 странах и переведен на 40 языков.



Сейчас Hasbro принадлежат права на игру «Монополия», героев комиксов Marvel, «Звёздных войн», диснеевских «Принцесс» и т. д.



Оценка, данная Entertainment One Ltd., превышает рыночную капитализацию многих крупнейших российских компаний, таких как «Уралкалий» ($3,5 млрд), «РусГидро» ($3 млрд), «Ростелеком» ($2,7 млрд). Это в 2,5 раза больше, чем стоимость компании «Аэрофлот-Российские авиалинии» ($1,6 млрд)