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Свинку Пеппу оценили в 2, 5 раза дороже «Аэрофлота»
За права на героя мультсериала Hasbro заплатит $4 млрд, сообщает ОТКРЫТЫЕ МЕДИА
Крупнейший мировой производитель игрушек, американская компания Hasbro покупает канадскую Entertainment One Ltd., главным активом которой являются права на производство мультсериала «Свинка Пеппа». Цена сделки составит невероятные $4 млрд. Она будет закрыта до конца года, говорится в сообщении Hasbro.
Сделка пройдет с премией в 31% к биржевой стоимости акций Entertainment One Ltd. Британский мультсериал «Свинка Пеппа», произведённый лондонской анимационной студией совместно с Entertainment One, телеканалами Nick Jr. и Channel 5, выходит с 2004 года. Он был показан более чем в 180 странах и переведен на 40 языков.
Сейчас Hasbro принадлежат права на игру «Монополия», героев комиксов Marvel, «Звёздных войн», диснеевских «Принцесс» и т. д.
Оценка, данная Entertainment One Ltd., превышает рыночную капитализацию многих крупнейших российских компаний, таких как «Уралкалий» ($3,5 млрд), «РусГидро» ($3 млрд), «Ростелеком» ($2,7 млрд). Это в 2,5 раза больше, чем стоимость компании «Аэрофлот-Российские авиалинии» ($1,6 млрд)
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openmedia.io
Ключевые слова: оценка, свинка Пеппа. права, мультфильм
География: Россия
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