Загрузка... Дьяволиада по-американски. Как Сатанинский храм стал оплотом религиозной свободы в США 🔊 Воспроизвести GEMMA PURKISS Image caption Люсьен Гривз (справа) использует несколько псевдонимов, чтобы защитить семью и близких



Вам кажется, вы знаете, что такое сатанизм? А вот и нет, хотят сказать создатели нового документального фильма о "Сатанинском храме", сообщает



Несмотря на схожесть в названиях, "Сатанинский храм" не имеет ничего общего с "Церковью Сатаны", основанной в 1966 году в Сан-Франциско Антоном Шандором Ла-Вей.



Человеческие жертвоприношения? Нет. Они пьют кровь? Ничего подобного. Черная месса? Ну что-то похожее, да.



"Сатанинский храм" был основан в 2013 году с миссией "вдохновлять людей на доброжелательное отношение друг к другу и сострадание". Последователи этого движения считают, что человек должен следовать голосу совести, чтобы творить благородные дела, руководствуясь собственной свободной волей. Среди других миссий "Сатанинского храма": отказ от тиранической власти, защита здравого смысла и справедливости. Вам кажется, вы знаете, что такое сатанизм? А вот и нет, хотят сказать создатели нового документального фильма о "Сатанинском храме", сообщает ВВС Несмотря на схожесть в названиях, "Сатанинский храм" не имеет ничего общего с "Церковью Сатаны", основанной в 1966 году в Сан-Франциско Антоном Шандором Ла-Вей.Человеческие жертвоприношения? Нет. Они пьют кровь? Ничего подобного. Черная месса? Ну что-то похожее, да."Сатанинский храм" был основан в 2013 году с миссией "вдохновлять людей на доброжелательное отношение друг к другу и сострадание". Последователи этого движения считают, что человек должен следовать голосу совести, чтобы творить благородные дела, руководствуясь собственной свободной волей. Среди других миссий "Сатанинского храма": отказ от тиранической власти, защита здравого смысла и справедливости.



Как считают последователи "Сатанинского храма", о широком распространении своеобразной "теократии" в США свидетельствует появление памятника Десяти заповедям у здания Капитолия в Оклахома-сити.



Когда памятник был установлен, представители "Сатанинского храма" потребовали от властей выделить место для установки статуи, которая изображает Сатану в образе Бафомета - чтобы восстановить "космический религиозный баланс", нарушенный установкой памятника Десяти заповедям. При этом "Сатанинский храм" продолжал проповедовать учение в поддержку социальной справедливости и прав человека.



"Мы хотим, чтобы люди подумали о том, является ли США христианской страной. На самом деле, нет", - говорит один из основателей "Сатанинского храма" Люсьен Гривз, выпускник Гарвардского университета.



"Я узнала о "Сатанинском храме", когда они проводили кампанию в Оклахоме", - рассказывает режиссер, автор фильма "Да здравствует Сатана?" Пенни Лейн.



GEMMA PURKISS Image caption Члены "Сатанинского храма" главной своей миссией считают распространение доброжелательного отношения к друг другу в обществе и сострадание



"Сначала я подумала, что это просто очень смешная шутка, что они в каком-то смысле притворяются сатанистами. Потом я узнала, что у "Сатанинского храма" насчитывается 50 тысяч членов", - рассказывает режиссер.



"Чем ближе я знакомилась с ними, тем более богатой, сложной, провокационной и интересной казалась мне эта история", - признается Пенни Лейн.



Фильм рассказывает о харизматичном и умном Гривзе и его "единоверцах"-сатанистах, которые призывают людей сдавать кровь для больных, и сами так поступают, собирают носки для бездомных, убирают мусор на пляжах (используя маленькие вилы - милая деталь!) и организовывают "сатанинские клубы" для детей, где им рассказывают о догматах Храма.



О том, что человек должен относиться ко всем живым существам с состраданием, сочувствием и в соответствии со здравым смыслом. И о том, что люди склонны совершать ошибки, но если ты допустишь ошибку, то должен сделать все возможное, чтобы исправить ее и устранить любой вред, причиненный другим людям.



Хотя в фильме и есть театральная сцена ужаса, связанная с Черной мессой, во время которой последователи "Храма" призывают Сатану, но они честно признают, что никто из них не верит в Сатану как в реальное духовное существо. Они опираются на перевод с иврита, где Сатана означает "враг, противник".



"Мне не кажется это чем-то сложным для понимания, что они построили сою религию вокруг абстрактной и по сути художественной идеи", - говорит Пенни Лейн.



"Это своего рода понимание, что религия касается вещей в которые верят, не сомневаясь, хотя доказать их существование невозможно", - говорит режиссер.



GEMMA PURKISS Image caption Черная месса у последователей "Сатанинского храма" больше напоминает театральное представление



"Я поняла, что не обязательно верить буквально во что-то, чтобы верить - это важно. Я считаю, что права человека - это фундаментальная ценность, и я готова умереть, защищая права других людей. Но я же не считаю, что права человека - это что-то, что можно увидеть. То, во что мы верим - это очень важные понятия, такие как любовь, права человека, свобода, справедливость, равенство", - объясняет режиссер.



Хотя фильм в основном посвящен попыткам "Сатанинского храма" установить бронзовую статую Бафомета (с торсом, как у Игги Попа) на земле, принадлежащей государству, в фильме также упоминается так называемая "сатанинская паника", охватившая Америку в 1980 - 1990- е годы, спровоцированная конспирологической теорией о существовании масштабного сатанинского заговора.



Как позже стало очевидно, никакого заговора сатанистов на самом деле не было, однако вполне реальной и жестокой оказалась развернувшаяся на фоне этой паники "охота на ведьм". Крайне правые христианские организации и власти видели следы сатанистов повсюду.







"Это был 10-15-летний период, когда люди верили в существование засекреченной, подпольной и хорошо организованной группы сатанистов, которые совершали по всему миру такие преступления как убийства, издевательство над животными, насилие в отношении детей - и все это они делали якобы во имя Сатаны", - рассказывает Лейн.



"Жизнь многих [ни в чем не виновных] людей была разрушена, в самых драматичных случаях их отправляли в тюрьму на очень долгий срок", - говорит режиссер.



"Если вы изучите эту проблему, то поймете, что сатанистов не было, не было такой подпольной группы. Как говорит Люсьен в фильме, настоящее зло творилось во время охоты на ведьм", - говорит Пенни Лейн. И, по словам режиссера, люди не должны забывать о том, что происходило в тот период, потому что общество в принципе способно на такое.



"В то время не было никаких попыток озвучить происходящее публично. А когда все закончилось, об этом как будто просто забыли. И я думаю, что члены "Сатанинского храма" на самом деле хотят, чтобы люди помнили об этой истории и узнали больше о том, что происходило в тот период времени", - отмечает Лейн.



Жизни Гривза (это не его настоящее имя, у него есть несколько псевдонимов, которые они использует, чтобы защитить свою семью и близких) постоянно угрожают - во время мероприятий он носит бронежилет. На открытие статуи Бафомета в Детройте (где в итоге в 2015 году она установлена) он также пришел в бронежилете.



"Понятно, почему он позаботился о том, чтобы обезопасить свою семью", - говорит Лейн.



GEMMA PURKISS



"Я очень переживала и переживаю за героев моего фильма. Соглашаясь участвовать в сьемках, они подвергали себя гораздо большему риску. И я это понимаю и беспокоюсь", - говорит Пенни Лейн.



Хотя Лейн и не является членом "Сатанинского храма", совершенно очевидно, что режиссер симпатизирует последователям этого религиозного сообщества и их целям.



"Надо сказать, что меня всегда смущали религиозные люди. Я всегда думала... Я понимаю, как ужасно это звучит, но я все-таки скажу. Я действительно честно думала, что религия - это по сути психическое расстройство, которое требует подходящего лечения. Я не понимала религию. Я всегда была такой - кажется, я родилась атеистом", - признается режиссер. "Да здравствует Сатана?" (в российском прокате - "Во славу тьмы?") - фильм, снятый американским режиссером Пенни Лейн, рассказывает о попытках членов "Сатанинского храма" положить конец тому, что они считают "наступлением христианства на жизнь в США" - через растущее политическое влияние религии.Как считают последователи "Сатанинского храма", о широком распространении своеобразной "теократии" в США свидетельствует появление памятника Десяти заповедям у здания Капитолия в Оклахома-сити.Когда памятник был установлен, представители "Сатанинского храма" потребовали от властей выделить место для установки статуи, которая изображает Сатану в образе Бафомета - чтобы восстановить "космический религиозный баланс", нарушенный установкой памятника Десяти заповедям. При этом "Сатанинский храм" продолжал проповедовать учение в поддержку социальной справедливости и прав человека."Мы хотим, чтобы люди подумали о том, является ли США христианской страной. На самом деле, нет", - говорит один из основателей "Сатанинского храма" Люсьен Гривз, выпускник Гарвардского университета."Я узнала о "Сатанинском храме", когда они проводили кампанию в Оклахоме", - рассказывает режиссер, автор фильма "Да здравствует Сатана?" Пенни Лейн."Сначала я подумала, что это просто очень смешная шутка, что они в каком-то смысле притворяются сатанистами. Потом я узнала, что у "Сатанинского храма" насчитывается 50 тысяч членов", - рассказывает режиссер."Чем ближе я знакомилась с ними, тем более богатой, сложной, провокационной и интересной казалась мне эта история", - признается Пенни Лейн.Фильм рассказывает о харизматичном и умном Гривзе и его "единоверцах"-сатанистах, которые призывают людей сдавать кровь для больных, и сами так поступают, собирают носки для бездомных, убирают мусор на пляжах (используя маленькие вилы - милая деталь!) и организовывают "сатанинские клубы" для детей, где им рассказывают о догматах Храма.О том, что человек должен относиться ко всем живым существам с состраданием, сочувствием и в соответствии со здравым смыслом. И о том, что люди склонны совершать ошибки, но если ты допустишь ошибку, то должен сделать все возможное, чтобы исправить ее и устранить любой вред, причиненный другим людям.Хотя в фильме и есть театральная сцена ужаса, связанная с Черной мессой, во время которой последователи "Храма" призывают Сатану, но они честно признают, что никто из них не верит в Сатану как в реальное духовное существо. Они опираются на перевод с иврита, где Сатана означает "враг, противник"."Мне не кажется это чем-то сложным для понимания, что они построили сою религию вокруг абстрактной и по сути художественной идеи", - говорит Пенни Лейн."Это своего рода понимание, что религия касается вещей в которые верят, не сомневаясь, хотя доказать их существование невозможно", - говорит режиссер."Я поняла, что не обязательно верить буквально во что-то, чтобы верить - это важно. Я считаю, что права человека - это фундаментальная ценность, и я готова умереть, защищая права других людей. Но я же не считаю, что права человека - это что-то, что можно увидеть. То, во что мы верим - это очень важные понятия, такие как любовь, права человека, свобода, справедливость, равенство", - объясняет режиссер.Хотя фильм в основном посвящен попыткам "Сатанинского храма" установить бронзовую статую Бафомета (с торсом, как у Игги Попа) на земле, принадлежащей государству, в фильме также упоминается так называемая "сатанинская паника", охватившая Америку в 1980 - 1990- е годы, спровоцированная конспирологической теорией о существовании масштабного сатанинского заговора.Как позже стало очевидно, никакого заговора сатанистов на самом деле не было, однако вполне реальной и жестокой оказалась развернувшаяся на фоне этой паники "охота на ведьм". Крайне правые христианские организации и власти видели следы сатанистов повсюду."Это был 10-15-летний период, когда люди верили в существование засекреченной, подпольной и хорошо организованной группы сатанистов, которые совершали по всему миру такие преступления как убийства, издевательство над животными, насилие в отношении детей - и все это они делали якобы во имя Сатаны", - рассказывает Лейн."Жизнь многих [ни в чем не виновных] людей была разрушена, в самых драматичных случаях их отправляли в тюрьму на очень долгий срок", - говорит режиссер."Если вы изучите эту проблему, то поймете, что сатанистов не было, не было такой подпольной группы. Как говорит Люсьен в фильме, настоящее зло творилось во время охоты на ведьм", - говорит Пенни Лейн. И, по словам режиссера, люди не должны забывать о том, что происходило в тот период, потому что общество в принципе способно на такое."В то время не было никаких попыток озвучить происходящее публично. А когда все закончилось, об этом как будто просто забыли. И я думаю, что члены "Сатанинского храма" на самом деле хотят, чтобы люди помнили об этой истории и узнали больше о том, что происходило в тот период времени", - отмечает Лейн.Жизни Гривза (это не его настоящее имя, у него есть несколько псевдонимов, которые они использует, чтобы защитить свою семью и близких) постоянно угрожают - во время мероприятий он носит бронежилет. На открытие статуи Бафомета в Детройте (где в итоге в 2015 году она установлена) он также пришел в бронежилете."Понятно, почему он позаботился о том, чтобы обезопасить свою семью", - говорит Лейн."Я очень переживала и переживаю за героев моего фильма. Соглашаясь участвовать в сьемках, они подвергали себя гораздо большему риску. И я это понимаю и беспокоюсь", - говорит Пенни Лейн.Хотя Лейн и не является членом "Сатанинского храма", совершенно очевидно, что режиссер симпатизирует последователям этого религиозного сообщества и их целям."Надо сказать, что меня всегда смущали религиозные люди. Я всегда думала... Я понимаю, как ужасно это звучит, но я все-таки скажу. Я действительно честно думала, что религия - это по сути психическое расстройство, которое требует подходящего лечения. Я не понимала религию. Я всегда была такой - кажется, я родилась атеистом", - признается режиссер. Загрузка... bbc.com Категории: общество, культура Ключевые слова: США, храм, сатанизм — статья прочитана 175 раз Комментарии