Загрузка... Немцев отучают выплевывать и приклеивать жвачку где попало 🔊 Воспроизвести



Приклей жвачку на смайлик! Идея нового проекта, стартовавшего в Бонне и других немецких городах, весьма проста: установить повсюду "веселые" панели для жвачки, сообщает



Использованная жвачка - один из самых распространенных видов мусора в Германии. Но далеко не все выбрасывают ее в специальные контейнеры. В немецких городах на жвачку можно наткнуться и на тротуарах, и на автобусных остановках, и на детских площадках. Приклеивают ее и к фонарным столбам, и снизу к пассажирским сиденьям в общественном транспорте. Приклей жвачку на смайлик! Идея нового проекта, стартовавшего в Бонне и других немецких городах, весьма проста: установить повсюду "веселые" панели для жвачки, сообщает DW Использованная жвачка - один из самых распространенных видов мусора в Германии. Но далеко не все выбрасывают ее в специальные контейнеры. В немецких городах на жвачку можно наткнуться и на тротуарах, и на автобусных остановках, и на детских площадках. Приклеивают ее и к фонарным столбам, и снизу к пассажирским сиденьям в общественном транспорте. Чтобы обратить общественное внимание на эту проблему, в Бонне решили запустить экспериментальный проект. На днях на одной из центральных улиц города с воспитательной целью была установлена панель для использованной жвачки - Gum-Wall. Что это такое?



Пепельницы из жвачки



Эту яркую панель видно издалека. Подойдя поближе, обнаруживаешь экран, сплошь разрисованный разноцветными смайликами. В центре - надпись: "Пожалуйста, прижмите жевательную резинку к одному из рисунков". То есть: пожевал жвачку, подошел к экрану, выбрал самый смешной смайлик, прилепил к нему резинку - и можешь уходить с чувством исполненного долга!



В общей сложности около 50 жвачек может вместить поверхность доски - своего рода сборочного пункта для использованной жевательной резинки. По мере заполнения панель очищается служащими. Убранную жвачку складывают в контейнер (он расположен под панелью, и если вам не хочется жвачку лепить, можно кинуть ее сразу в контейнер), а потом подвергают утилизации. Из использованной жвачки в Бонне собираются изготавливать карманные пепельницы. Презентация таких изделий намечена на сентябрь 2019 года.



Как рассказал в интервью журналистам Вальтер Шнайдер (Walter Schneider) из боннской мусороуборочной службы Bonnorange, для коммунальных служб выплюнутая на улице и прилипшая к поверхностям жевательная резинка - настоящий бич, ведь удаление ее - задача трудоемкая и дорогостоящая, требующая применения специального клинингового вакуумного оборудования. Вот в городе и решили запустить тестовый проект со смайликами. По словам Шнайдера, это - только начало эксперимента. В ближайшем будущем в центральной части Бонна должны появиться еще 20 подобных панелей. Главным образом, их планируется устанавливать на автобусных остановках, рядом с магазинами и со зданиями школ.



Кампании по борьбе и высокие штрафы



Бонн - не пионер среди немецких городов в данной области. Аналогичные проекты, позаимствованные у Дании и Нидерландов, уже осуществляются в Берлине, Франкфурте-на-Майне, Лимбурге, Штутгарте, Гельзенкирхене, Дуйсбурге, Кайзерслаутерне. Чаще всего они реализуются в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. Пять подобных "магнитов для жвачки" установили в минувшие выходные и на стадионе Opel Arena в Майнце - специально к футбольному матчу, который собрал массу болельщиков. По словам устроителей, любители пожевать жвачку использовали панели со смайликами очень активно.



Кампанию по борьбе с загрязнением улиц жвачкой провели и в городке Кесхофен в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. По призыву городских властей местные жители собственноручно и безвозмездно замостили центральную площадь новой плиткой и привели в порядок цветочные клумбы, пожертвовав на это в общей сложности примерно тысячу часов. После этого никто жвачку и прочий мусор там уже не бросает - ни на самой площади, ни вокруг нее.



Впрочем, теперь в Германии выплевывать на тротуар жвачку - дорогое "удовольствие", за которое положен штраф до 250 евро! Загрузка... dw.com Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: Германия, чистота, жвачки, поощрения — статья прочитана 76 раз Комментарии