Житель США получил 5 лет тюрьмы за гибель собаки 🔊 Воспроизвести



20-летний гражданин США Яхшуа Хилл признан виновным в гибели собаки породы питбуль и приговорен к тюремному заключению сроком на пять лет без права на досрочное освобождение. Такое решение принял суд в Ричмонде (штат Вирджиния). Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции, передает



По данным сотрудников правоохранительных органов, шокирующий случай произошел в феврале текущего года в местном парке. Обгоревшую собаку обнаружили зоозащитники, которые забрали ее в приют и попытались спасти. Однако собака умерла через несколько дней.



Хилл частично признал свою вину в гибели животного. 20-летний гражданин США Яхшуа Хилл признан виновным в гибели собаки породы питбуль и приговорен к тюремному заключению сроком на пять лет без права на досрочное освобождение. Такое решение принял суд в Ричмонде (штат Вирджиния). Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции, передает ИА REGNUM По данным сотрудников правоохранительных органов, шокирующий случай произошел в феврале текущего года в местном парке. Обгоревшую собаку обнаружили зоозащитники, которые забрали ее в приют и попытались спасти. Однако собака умерла через несколько дней.Хилл частично признал свою вину в гибели животного. regnum.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: суд, животные, гибель, наказание — статья прочитана 87 раз Комментарии