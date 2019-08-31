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Житель США получил 5 лет тюрьмы за гибель собаки



20-летний гражданин США Яхшуа Хилл признан виновным в гибели собаки породы питбуль и приговорен к тюремному заключению сроком на пять лет без права на досрочное освобождение. Такое решение принял суд в Ричмонде (штат Вирджиния). Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции, передает ИА REGNUM.

По данным сотрудников правоохранительных органов, шокирующий случай произошел в феврале текущего года в местном парке. Обгоревшую собаку обнаружили зоозащитники, которые забрали ее в приют и попытались спасти. Однако собака умерла через несколько дней.

Хилл частично признал свою вину в гибели животного.
regnum.ru
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: суд, животные, гибель, наказание
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добавлена сегодня, 31 августа, 09:00

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