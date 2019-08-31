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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Житель США получил 5 лет тюрьмы за гибель собаки
20-летний гражданин США Яхшуа Хилл признан виновным в гибели собаки породы питбуль и приговорен к тюремному заключению сроком на пять лет без права на досрочное освобождение. Такое решение принял суд в Ричмонде (штат Вирджиния). Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции, передает ИА REGNUM.
По данным сотрудников правоохранительных органов, шокирующий случай произошел в феврале текущего года в местном парке. Обгоревшую собаку обнаружили зоозащитники, которые забрали ее в приют и попытались спасти. Однако собака умерла через несколько дней.
Хилл частично признал свою вину в гибели животного.
regnum.ru
Категории: общество, чп и криминал
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