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СМИ: отец умершей в Турции россиянки предположил, что у нее вырезали органы
Отец 16-летней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции, не исключил, что ее тело могли вернуть в Россию без некоторых внутренних органов. Об этом он заявил в интервью красноярскому телеканалу ТВК, сообщает РИА Новости.
Семья Ланшаковых в начале июля 2019 года отправилась в Турцию на машине. На девятый день путешествия дочь пожаловалась на боль в животе, ее доставили в частную клинику. Оттуда ребенка, по словам родителей, перенаправили в другую больницу, где врачи диагностировали у девочки острый аппендицит. Однако лечили девушку, как утверждают Ланшаковы, лишь грелкой и капельницами. При этом у нее дважды останавливалось сердце.
Родители подчеркивают, что турецкие врачи не предоставили никаких справок и результатов анализов. Им выдали только свидетельство о смерти, в котором указано, что россиянка умерла от перитонита.
"Мы сейчас читаем про такие же ситуации, и есть подозрение, что все это сделано для трансплантации органов", — сказал отец погибшей, комментируя случившееся.
Родители, как сообщает ТВК, уже обратились в правоохранительные органы, Следственный комитет назначил судебно-медицинскую экспертизу.
РИА Новости
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: трансплантация, ребёнок, Турция
География: Россия
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