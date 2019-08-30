СМИ: отец умершей в Турции россиянки предположил, что у нее вырезали органы 🔊 Воспроизвести



Отец 16-летней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции, не исключил, что ее тело могли вернуть в Россию без некоторых внутренних органов. Об этом он заявил в интервью красноярскому телеканалу ТВК, сообщает



Семья Ланшаковых в начале июля 2019 года отправилась в Турцию на машине. На девятый день путешествия дочь пожаловалась на боль в животе, ее доставили в частную клинику. Оттуда ребенка, по словам родителей, перенаправили в другую больницу, где врачи диагностировали у девочки острый аппендицит. Однако лечили девушку, как утверждают Ланшаковы, лишь грелкой и капельницами. При этом у нее дважды останавливалось сердце.



Родители подчеркивают, что турецкие врачи не предоставили никаких справок и результатов анализов. Им выдали только свидетельство о смерти, в котором указано, что россиянка умерла от перитонита.



"Мы сейчас читаем про такие же ситуации, и есть подозрение, что все это сделано для трансплантации органов", — сказал отец погибшей, комментируя случившееся.



Родители, как сообщает ТВК, уже обратились в правоохранительные органы, Следственный комитет назначил судебно-медицинскую экспертизу. Отец 16-летней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции, не исключил, что ее тело могли вернуть в Россию без некоторых внутренних органов. Об этом он заявил в интервью красноярскому телеканалу ТВК, сообщает РИА Новости Семья Ланшаковых в начале июля 2019 года отправилась в Турцию на машине. На девятый день путешествия дочь пожаловалась на боль в животе, ее доставили в частную клинику. Оттуда ребенка, по словам родителей, перенаправили в другую больницу, где врачи диагностировали у девочки острый аппендицит. Однако лечили девушку, как утверждают Ланшаковы, лишь грелкой и капельницами. При этом у нее дважды останавливалось сердце.Родители подчеркивают, что турецкие врачи не предоставили никаких справок и результатов анализов. Им выдали только свидетельство о смерти, в котором указано, что россиянка умерла от перитонита."Мы сейчас читаем про такие же ситуации, и есть подозрение, что все это сделано для трансплантации органов", — сказал отец погибшей, комментируя случившееся.Родители, как сообщает ТВК, уже обратились в правоохранительные органы, Следственный комитет назначил судебно-медицинскую экспертизу. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: трансплантация, ребёнок, Турция География: Россия — статья прочитана 146 раз Комментарии