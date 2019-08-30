Раскрыта дата запуска «Северного потока-2» 🔊 Воспроизвести Фото: Aксель Шмидт / Nord Stream 2



Строительство трубопровода «Северный поток-2» ведется по плану и будет завершено в установленные сроки. Об этом заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле, его слова приводит



«Компания Nord Stream 2 четко проинформировала нас, что придерживается графика и бюджета, и у нас нет оснований пересматривать план каким-либо образом», — заключил он. Зеле добавил, что все еще ожидается ответ от Дании. «Решающим будет то, когда датские власти примут решение и каким оно будет», — заключил он. По словам Зеле, трубопровод может быть запущен в конце 2019 года или начале 2020-го. Строительство трубопровода «Северный поток-2» ведется по плану и будет завершено в установленные сроки. Об этом заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле, его слова приводит ЛЕНТА со ссылкой на Reuters.«Компания Nord Stream 2 четко проинформировала нас, что придерживается графика и бюджета, и у нас нет оснований пересматривать план каким-либо образом», — заключил он. Зеле добавил, что все еще ожидается ответ от Дании. «Решающим будет то, когда датские власти примут решение и каким оно будет», — заключил он. По словам Зеле, трубопровод может быть запущен в конце 2019 года или начале 2020-го. Ранее сообщалось, что трубопровод готов на 75 процентов от общей протяженности двух ниток — по дну Балтийского моря уложено 1855 километров. В начале августе Reuters сообщало, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов). Плановый бюджет проекта составляет 9,5 миллиарда евро (10,6 миллиарда долларов).



Газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря и свяжет Россию и Германию. Его запуск запланирован на конец 2019 года, но возможен перенос срока из-за позиции Дании. Копенгаген назвал газопровод угрозой государственности, а также заявил об опасности роста зависимости Европы от российского газа. Предполагается, что газ по нему пустят до 31 декабря. lenta.ru Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Германия, Еврокомиссия, маршрут, СП-2, сроки, эксплуатация — статья прочитана 177 раз Комментарии