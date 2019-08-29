Назначен новый премьер-министр Украины 🔊 Воспроизвести Алексей Гончарук Фото: РИА Новости



Верховная Рада утвердила Алексея Гончарука на пост премьер-министра Украины, передает



Назначение одобрили 290 депутатов.



В своей речи новый глава Кабмина коснулся экономических проблем страны, в частности, необходимости погасить долги государства в ближайшие годы, а также подчеркнул, что одной из главных задач нового правительства является борьба с коррупцией.



«В этом правительстве воровать не будут ... Уже через несколько недель в Украине будет миссия МВФ, мы будем договариваться о новом соглашении», — сказал он.



Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Гончарука с партией «Слуга народа» на совещании фракции перед первым пленарным заседанием новой Рады. Глава Кабмина занимал пост заместителя руководителя офиса главы государства, сопровождал главу государства в рабочих поездках и на совещаниях, посвященных экономическим вопросам. До этого возглавлял некоммерческую организацию, созданную Евросоюзом для улучшения делового климата на Украине. Верховная Рада утвердила Алексея Гончарука на пост премьер-министра Украины, передает ЛЕНТА со ссылкой на «Украинскую правду».Назначение одобрили 290 депутатов.В своей речи новый глава Кабмина коснулся экономических проблем страны, в частности, необходимости погасить долги государства в ближайшие годы, а также подчеркнул, что одной из главных задач нового правительства является борьба с коррупцией.«В этом правительстве воровать не будут ... Уже через несколько недель в Украине будет миссия МВФ, мы будем договариваться о новом соглашении», — сказал он.Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Гончарука с партией «Слуга народа» на совещании фракции перед первым пленарным заседанием новой Рады. Глава Кабмина занимал пост заместителя руководителя офиса главы государства, сопровождал главу государства в рабочих поездках и на совещаниях, посвященных экономическим вопросам. До этого возглавлял некоммерческую организацию, созданную Евросоюзом для улучшения делового климата на Украине. Политическую карьеру Гончарук начал еще при бывшем президенте Петре Порошенко, он работал советником первого вице-премьера Степана Кубива и внештатным советником министра экологии Игоря Шевченко в правительстве Арсения Яценюка. При этом во время президентской кампании он отметился критикой Зеленского. Однако уже в мае его привел в администрацию президента глава офиса Андрей Богдан.



СМИ называли Гончарука возможным премьером еще в июле. Кроме того, утверждение чиновника на пост главы Кабмина предсказал олигарх Игорь Коломойский, который также угадал с назначением Богдана и переназначением главы МВД Украины Арсена Авакова.



Кто такой Гончарук



Алексей Гончарук - юрист по образованию. Он окончил Межрегиональную академию управления персоналом. Кроме того, Гончарук отучился в Академии государственного управления при президенте Украины.



Карьеру юриста Гончарук начинал на Городнянском заводе продтоваров. В 2007 году он получил статус адвоката и основал собственную юридическую фирму Constructive Lawyers, которая стала специализироваться на оказании услуг в сфере инвестиций и строительства.



В политике Гончарук дебютировал не так удачно: в 2014 году он был среди создателей партию "Сила людей", которая на выборах в Верховную раду набрала лишь 0,1% голосов. После этого он некоторое время был советником министра экологии и природных ресурсов в правительстве Арсения Яценюка.



С 2015 года Гончарук руководил Офисом эффективного регулирования (BRDO - Better Regulation Delivery Office) - экспертного центра, созданного бывшим министром экономического развития и торговли Айварасом Абромавичусом при поддержке Евросоюза. Своей миссией BRDO называет разработку и внедрение инструментов эффективного государственного регулирования, направленных на развитие малого и среднего бизнеса.



На прошедших в июле парламентских выборах по спискам партии Зеленского "Слуга народа" в Верховную Раду прошли несколько сотрудников BRDO.



Перед президентскими выборами 2019 года Гончарук вместе с рядом известных на Украине политиков создал движение "Люди важны". Предполагалось, что весной 2019 оно будет преобразовано в партию и примет участие в парламентских выборах. Однако эти планы не осуществились, а значительная часть инициаторов движения, включая Гончарука, так или иначе оказалась в команде Зеленского.



По данным украинских СМИ, в команду президента Гончарука привел бывший адвокат олигарха Игоря Коломойского, глава администрации Зеленского Андрей Богдан.



Уже работая в офисе президента, Гончарук декларировал намерение снизить проценты по ипотечным кредитам, открыть рынок земли и легализовать на Украине игорный бизнес. Кроме того, среди первоочередных реформ Гончарук называл приватизацию государственных банков, железной дороги и "Укрпочты".



Гончарук признавался, что мечтает увидеть Украину в первой десятке рейтинга World Bank Doing Business. "Я сделаю все от меня зависящее, чтобы это произошло", - писал он в "Фейсбуке". lenta.ru bbc.com Категории: экономика, политика Ключевые слова: премьер, Рада, назначение География: Украина — статья прочитана 115 раз Комментарии