Литовские мечты разбиты: Польша будет продавать Украине американский СПГ 🔊 Воспроизвести



Поставки будут осуществляться до конца 2019 года, сообщает



"Транспорт для перевозки СПГ по контракту прибудет к терминалу СПГ имени Леха Качиньского в Свиноуйсьце в начале ноября", – отмечается в сообщении.



PGNiG планирует закачивать американский регазифицированный СПГ в польскую систему передачи. Оттуда он будет поступать на Украину через газопровод в Хермановице. Поставки будут осуществляться до конца этого года.



Каковы будут объемы прокачки, не сообщается. Поставки будут осуществляться до конца 2019 года, сообщает Sputnik Литва . Польша договорилась продавать Украине сжиженный природный газ (СПГ), который закупает США. Об этом говорится в сообщении польской нефтегазовой компании PGNiG."Транспорт для перевозки СПГ по контракту прибудет к терминалу СПГ имени Леха Качиньского в Свиноуйсьце в начале ноября", – отмечается в сообщении.PGNiG планирует закачивать американский регазифицированный СПГ в польскую систему передачи. Оттуда он будет поступать на Украину через газопровод в Хермановице. Поставки будут осуществляться до конца этого года.Каковы будут объемы прокачки, не сообщается. В прошлом году PGNiG подписала три долгосрочных контракта с США на поставку СПГ.



Первый договор был подписан с компанией Venture Global LNG. Согласно контракту, американская компания должна поставлять в Польшу в течение 20 лет два миллиона тонн сжиженного газа (примерно 2,7 миллиарда кубометров газа после регазификации) ежегодно.



Второй договор был подписан с предприятием Cheniere Marketing International. Он предусматривает поставку в Польшу около 0,52 миллиона тонн в год американского СПГ (около 0,7 миллиарда кубометров газа после регазификации), с 2019 по 2022 годы, затем по 1,45 миллиона тонн СПГ (примерно 1,95 миллиарда кубов после регазификации) ежегодно с 2023 по 2042 год. Контракт был заключен на 24 года.



Третье соглашение PGNiG заключила с Port Arthur LNG. Договор предусматривает ежегодную поставку около 2,7 миллиарда кубометров газа после регазификации в течение 20 лет. Поставки будут осуществляться по принципу Free on Board (FOB), который предполагает получение товара в порту отгрузки.



По утверждению главы PGNiG Петр Вожняка, Польша будет платить за американский СПГ на 20-30 процентов меньше, чем за российский газ.



Однако российские эксперты считают, что заявления Варшавы о выгоде от закупок американского газа преувеличены, поскольку как бы ни стремилась Польша к "энергонезависимости", объективные экономические показатели говорят о том, что российский газ все равно останется самым дешевым и, следовательно, выгодным для стран Европы.



В частности, старший аналитик инвестиционной компании "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков заявил, что доля "Газпрома" на европейском рынке все равно будет расти, несмотря на стремление некоторых стран закупать голубое топливо другого производства. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: польша, США, Украина, рынок, Европа, СПГ, поставки, Балтия — статья прочитана 176 раз Комментарии