В Неринге закрыли ресторан из-за предполагаемой вспышки кишечной инфекции 🔊 Воспроизвести



Специалисты обнаружили, что персонал не соблюдал гигиенические требования при работе на кухне, сообщает



В ходе распространения инфекции заболели шесть человек.



Предположительно возникновение заболевания связано с блюдом, которое съели посетители одного ресторана Неринги.



В четверг по решению Клайпедской государственной продовольственной и ветеринарной службы (Клайпедского филиала VMVT) работа ресторана была приостановлена. Специалисты обнаружили, что персонал не соблюдал гигиенические требования при работе на кухне, сообщает Sputnik Литва . В Неринге сообщили о предполагаемой вспышке кишечной палочки, сообщает пресс-служба Клайпедского отделения Национального центра общественного здравоохранения при Министерстве здравоохранения.В ходе распространения инфекции заболели шесть человек.Предположительно возникновение заболевания связано с блюдом, которое съели посетители одного ресторана Неринги.В четверг по решению Клайпедской государственной продовольственной и ветеринарной службы (Клайпедского филиала VMVT) работа ресторана была приостановлена. "Мы обнаружили, что в ресторане Senasis uostas не соблюдены гигиенические требования, возможна грязь из-за неправильного хранения и сушки посуды, не обеспечено требование, которое предполагает прохождение медицинского обследования работниками кухни. Владелица бизнеса проинформировала инспекторов, что, узнав о возможном отравлении еды, она сама остановила работу ресторана. Во время проверки в нем уже шла уборка", - прокомментировал начальник Клайпедского отделения ветеринарной службы Антанас Баужа.



Специалисты исследовали образцы продуктов питания, посуду, стиральные порошки, спецодежду, которые могли быть заражены инфекцией, и отправили их на проверку в лабораторию Национального института оценки пищевых и ветеринарных рисков.



Кишечная инфекция может возникнуть из-за нарушения температуры хранения продуктов, плохой гигиены поваров, неправильной дезинфекции посуды и рабочих поверхностей в кафе.



Специалисты отмечают, что только личная гигиена сотрудников и укрепление систем самоконтроля в пищевых предприятиях могут предотвратить загрязнение пищевых продуктов.



Кишечную инфекцию также называют "болезнью грязных рук". Ее возбудителем могут быть разные организмы. Один из самых распространенных возбудителей – ротавирус.



Обычно первые симптомы появляются достаточно быстро: проходит от шести до 48 часов после попадания болезнетворного микроба в организм. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: ресторан, инфекция, отравление География: Литва — статья прочитана 149 раз Комментарии