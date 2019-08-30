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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Из-за засухи ЕК повысила авансы прямых выплат фермерам
В связи с тем, что Литва и другие члены Евросоюза попросили увеличить авансы прямых выплат фермерам, пострадавшим от засухи, Еврокомиссия разрешила платить в этом году повышенные выплаты.
В этом, как и в прошлом году, предел прямых выплат повышен с 50 до 70%, а мер Программы развития села – с 75 до 85%%, сообщила Еврокомиссия.
Кроме того, утверждены льготы, которые помогут фермерам обеспечить животных достаточным объемом кормов.
Авансы начнут выплачивать с 16 октября.
В прошлом году за декларированные литовскими фермерами участки было выплачено 288 млн евро авансов европейской помощи. Авансовые выплаты в рамках одной или нескольких схем получили более 124 тыс. фермеров.
Категории: экономика, чп и криминал
География: Литва
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