Из-за засухи ЕК повысила авансы прямых выплат фермерам 🔊 Воспроизвести



В связи с тем, что Литва и другие члены Евросоюза попросили увеличить авансы прямых выплат фермерам, пострадавшим от засухи, Еврокомиссия разрешила платить в этом году повышенные выплаты.



В этом, как и в прошлом году, предел прямых выплат повышен с 50 до 70%, а мер Программы развития села – с 75 до 85%%, сообщила Еврокомиссия.



Кроме того, утверждены льготы, которые помогут фермерам обеспечить животных достаточным объемом кормов.



Авансы начнут выплачивать с 16 октября.



В прошлом году за декларированные литовскими фермерами участки было выплачено 288 млн евро авансов европейской помощи. Авансовые выплаты в рамках одной или нескольких схем получили более 124 тыс. фермеров. В связи с тем, что Литва и другие члены Евросоюза попросили увеличить авансы прямых выплат фермерам, пострадавшим от засухи, Еврокомиссия разрешила платить в этом году повышенные выплаты.В этом, как и в прошлом году, предел прямых выплат повышен с 50 до 70%, а мер Программы развития села – с 75 до 85%%, сообщила Еврокомиссия.Кроме того, утверждены льготы, которые помогут фермерам обеспечить животных достаточным объемом кормов.Авансы начнут выплачивать с 16 октября.В прошлом году за декларированные литовскими фермерами участки было выплачено 288 млн евро авансов европейской помощи. Авансовые выплаты в рамках одной или нескольких схем получили более 124 тыс. фермеров. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: урожай, дожди, фермеры, засуха, удои География: Литва — статья прочитана 181 раз Комментарии