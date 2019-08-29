На кума Порошенко завели дело сразу после увольнения 🔊 Воспроизвести Юрий Луценко Фото: страница Юрия Луценко На Facebook



Окружной административный суд Киева открыл дело против экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко сразу после его увольнения. Соответствующее сообщение размещено на сайте суда, сообщает



Подробности о возбужденном против Луценко деле пока неизвестны. Во время рассмотрения иска суд может запретить экс-генпрокурору выезжать за границу, чтобы предотвратить избежание им уголовной ответственности. Дело рассматривается по правилам упрощенного искового производства.



Дело открыто по иску бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, который в настоящее время проживает за пределами Украины. На родине против него возбуждено уголовное дело — экс-мэра подозревают в передаче окружению экс-президента Виктора Януковича участка земли в столице по заниженной стоимости. Сам он считает, что Луценко открыл на него дело, чтобы отомстить за его критику на должности главы МВД в 2008 году. Окружной административный суд Киева открыл дело против экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко сразу после его увольнения. Соответствующее сообщение размещено на сайте суда, сообщает ЛЕНТА Подробности о возбужденном против Луценко деле пока неизвестны. Во время рассмотрения иска суд может запретить экс-генпрокурору выезжать за границу, чтобы предотвратить избежание им уголовной ответственности. Дело рассматривается по правилам упрощенного искового производства.Дело открыто по иску бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, который в настоящее время проживает за пределами Украины. На родине против него возбуждено уголовное дело — экс-мэра подозревают в передаче окружению экс-президента Виктора Януковича участка земли в столице по заниженной стоимости. Сам он считает, что Луценко открыл на него дело, чтобы отомстить за его критику на должности главы МВД в 2008 году. Юрий Луценко написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию в день первого заседания Верховной Рады девятого созыва. Он возглавлял генпрокуратуру Украины с 2016 года. Зеленский потребовал его увольнения еще во время инаугурационной речи, а в начале июня внес соответствующее представление в Верховную Раду. Однако в парламенте отказались его увольнять, объяснив это тем, что глава государства неправильно оформил представление на увольнение.



Луценко является давним соратником Петра Порошенко. У него нет юридического образования, и эту должность он смог занять только после обновления украинского законодательства. В феврале 2012 года Луценко был признан виновным и приговорен к четырем годам лишения свободы за совершение ряда должностных преступлений. На свободу он вышел в апреле 2013-го — его помиловал тогдашний президент Виктор Янукович. Через несколько дней после освобождения Луценко стал кумом Петра Порошенко, в то время депутата Рады. lenta.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: отставка, следствие, генпрокурор, Луценко География: Украина — статья прочитана 134 раза Комментарии