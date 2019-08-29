Учреждаемая правая партия хочет привлечь избирателей консерваторов в Литве 🔊 Воспроизвести



Учредители новой политической партии заявляют, что стремятся заполнить пробелы, оставленные политическими партиями правого крыла и нацелились на часть избирателей Союза Отечества – Литовских христианских демократов (СО-ЛХД).



К этой партии планирует присоединиться избранный в сейм по списку СО-ЛХД и ушедший из нее после конфликта с руководством парламентарий Римантас Дагис.



Среди учредителей – помощник председателя парламентского Комитета по образованию и науке, "агрария" Эугениюса Йовайши Витаутас Синица, философы Витаутас Раджвилас и Кястутис Дубникас, дирижер Пятрас Бингялис, историк Раса Чепайтене, актер Гедиминас Сторпирштис, специалист в сфере охране памятников Ромас Пакальнис, писатель Томас Вилуцкас и еще около 40 лиц. Учредители новой политической партии заявляют, что стремятся заполнить пробелы, оставленные политическими партиями правого крыла и нацелились на часть избирателей Союза Отечества – Литовских христианских демократов (СО-ЛХД).К этой партии планирует присоединиться избранный в сейм по списку СО-ЛХД и ушедший из нее после конфликта с руководством парламентарий Римантас Дагис.Среди учредителей – помощник председателя парламентского Комитета по образованию и науке, "агрария" Эугениюса Йовайши Витаутас Синица, философы Витаутас Раджвилас и Кястутис Дубникас, дирижер Пятрас Бингялис, историк Раса Чепайтене, актер Гедиминас Сторпирштис, специалист в сфере охране памятников Ромас Пакальнис, писатель Томас Вилуцкас и еще около 40 лиц. "Мы бы не считали, что нужна какая-то новая партия, если бы Союз Отечества следовал декларируемым им ценностным принципам. Но поскольку они этого не делают, скажем, уже десятилетие, появилась необходимость заполнить эту пустоту христианско-демократической партии", – сказал BNS В. Синица.



По его словам, сейчас решается, учреждать ли новую партию, или объединиться на основании одной из уже существующих партий, а ближайшей целью новой политсилы будут парламентские выборы 2020 года. Самая поздняя дата созыва учредительного съезда – январь.



В. Синица подчеркнул, что основными ценностями партии будет христианская мораль, сохранение литовской идентичности, суверенитета. Будет акцентироваться стремление к социальной справедливости, которое традиционно декларируют левые. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: консерваторы, съезд, партия, правые География: Литва — статья прочитана 120 раз Комментарии