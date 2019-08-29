На Новой волне прошел заключительный конкурсный день 🔊 Воспроизвести



28 августа на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" конкурсанты по традиции исполняли песни из собственного репертуара. Причем понятие "премьеры" распространилось в этот вечер не только на конкурсантов, но и на ныне популярных артистов, которые перед конкурсной частью вечера исполнили свои премьеры, и на ведущих. В частности, в числе тех, кто опробовал себя в роли ведущей, была певица Глюкоза.



Открыл этот вечер исполнитель из США Сандро Николас. Вскоре выступила и Илианы Санчез с Кубы, относительно которой у всех были в памяти случившиеся накануне технические неполадки, из-за которых ей аж трижды пришлось выходить на сцену. Но как и накануне, Илиана была зажигательна и обворожительна, а ведущие словно в благодарность за это сказали ей что-то по- испански Открыл этот вечер исполнитель из США Сандро Николас. Вскоре выступила и Илианы Санчез с Кубы, относительно которой у всех были в памяти случившиеся накануне технические неполадки, из-за которых ей аж трижды пришлось выходить на сцену. Но как и накануне, Илиана была зажигательна и обворожительна, а ведущие словно в благодарность за это сказали ей что-то по- испански



Представительницы Латвии "Радио трио", в свою очередь, подкинули ведущим головоломку: не то в шутку, не то всерьез написав им сообщения с просьбой забрать у них смартфоны, так как "уже на сцену выходить надо, а все от гаджетов оторваться не могут".



Представитель России Буранов, в свою очередь, выступил немного в другой тональности, и бросил в зал призыв: "Новая волна", потанцуй со мной". Некоторые из присутствовавших в зале, впрочем, на призыв откликнулись.







Самая юная участница, представительница Албании Инис Низери, в настоящее время работает над своим первым альбомом под названием "Я". Объявление об этом со стороны ведущих вызвало определенную реакцию со стороны Филиппа Киркорова, так как не так давно по бывшему СССР прокатилось его одноименное шоу.



Отличился также конкурсант из Италии, который прямо во время своего выступления сделал селфи, а дуэту из Украины "Анна Мария", выступавшему в конце, поклонники подарили разноцветные шары.



Как и в первые два дня, в лидерах по количеству набранных баллов - представительница Албании Инис Низери.



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С сарказмом встретили ведущие название песни конкурсанта из Молдавии Виктора Балана - "Аэропорты": они, в частности, заметили, что данная песня может быть "началом цикла песен о Сочи".Представительницы Латвии "Радио трио", в свою очередь, подкинули ведущим головоломку: не то в шутку, не то всерьез написав им сообщения с просьбой забрать у них смартфоны, так как "уже на сцену выходить надо, а все от гаджетов оторваться не могут".Представитель России Буранов, в свою очередь, выступил немного в другой тональности, и бросил в зал призыв: "Новая волна", потанцуй со мной". Некоторые из присутствовавших в зале, впрочем, на призыв откликнулись.Самая юная участница, представительница Албании Инис Низери, в настоящее время работает над своим первым альбомом под названием "Я". Объявление об этом со стороны ведущих вызвало определенную реакцию со стороны Филиппа Киркорова, так как не так давно по бывшему СССР прокатилось его одноименное шоу.Отличился также конкурсант из Италии, который прямо во время своего выступления сделал селфи, а дуэту из Украины "Анна Мария", выступавшему в конце, поклонники подарили разноцветные шары.Как и в первые два дня, в лидерах по количеству набранных баллов - представительница Албании Инис Низери. Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: культура, в России Ключевые слова: конкурс, Сочи, "Новая волна" — статья прочитана 95 раз Комментарии