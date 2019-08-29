В Литве налог на грязные автомобили может стать ударом по малоимущим 🔊 Воспроизвести CC0 / pixabay



Вождение таких машин неизбежно для жителей республики, у которых недостаточно денег, чтобы купить более экологически чистое транспортное средство, считает экономист Тадас Повилаускас, сообщает



Его комментарий опубликовала пресс-служба банка.



Повилаускас отметил, что планируемый налог на загрязнение автомобилей в Литве будет не единовременным, а ежегодным. Предварительно объявлено, что владельцы новых зарегистрированных в стране машин, выделяющих более 130 граммов углекислого газа в год, должны будут ежегодно платить 20 евро. Если автомобиль загрязняет атмосферу больше нормы, будет применяться специальный коэффициент. Вождение таких машин неизбежно для жителей республики, у которых недостаточно денег, чтобы купить более экологически чистое транспортное средство, считает экономист Тадас Повилаускас, сообщает Sputnik Литва . Правительство Литвы должно очень четко объяснить общественности, почему налог на загрязнение необходим, и рассчитать его так, чтобы выбросы углекислого газа начали быстрее сокращаться в реальности. Такое мнение высказал экономист SEB Bank в Литве Тадас Повилаускас.Его комментарий опубликовала пресс-служба банка.Повилаускас отметил, что планируемый налог на загрязнение автомобилей в Литве будет не единовременным, а ежегодным. Предварительно объявлено, что владельцы новых зарегистрированных в стране машин, выделяющих более 130 граммов углекислого газа в год, должны будут ежегодно платить 20 евро. Если автомобиль загрязняет атмосферу больше нормы, будет применяться специальный коэффициент. Ожидается, что в первый год бюджет Литвы получит 12 миллионов евро, а затем доход достигнет 100 миллионов евро.



"Доход в 100 миллионов евро за автомобильный налог - это много или мало, по сравнению с другими странами ЕС? Достаточно взглянуть на Латвию, в бюджет которой уже в 2017 году поступило 60,5 миллиона евро с автомобильного налога", - сказал Повилаускас, добавив, что в соседней балтийской республике автомобилей вдвое меньше, чем в Литве.



Введение налога на загрязнение призвано подстегивать граждан выбирать автомобили, которые выбрасывают меньше углекислого газа, однако такой подход имеет несколько недостатков, заявил Повилаускас.



"Во-первых, вождение автомобиля, загрязняющего воздух, часто не является привычкой или модой. Это неизбежно для жителей, у которых недостаточно денег, чтобы купить менее загрязняющий окружающую среду автомобиль. Замена автомобиля общественным транспортом - это не то же самое, что бросить курить или меньше пить. Возможности иметь менее загрязняющий автомобиль у человека, который зарабатывает 500 евро, и у человека, который зарабатывает 1500 евро, различаются", - сказал экономист.



Кроме того, количество загрязняющих веществ, выделяемых автомобилем, также зависит от ряда факторов, в том числе от пройденного километража. В результате автомобильный налог регрессивен - наибольшее налоговое бремя ложится на владельцев автомобилей с низким доходом, которые редко водят свои машины, таких как пенсионеры или безработные, заявил эксперт.



Повилаускас подчеркнул, что налог на автомобили имеет как достоинства, так и недостатки, однако властям республики необходимо принять какое-то решение, поскольку Литва отстает от других стран ЕС.



"Нынешнее предложение облагать налогом только новые ввозимые автомобили вполне логично, но, безусловно, стоит подумать о том, действительно ли предлагаемые ставки налога помогут снизить выбросы углекислого газа и загрязнение воздуха, поскольку сейчас кажется, что ставка налога будет относительно низкой и не скажется ни на окружающей среде, ни на бюджете. Наконец, рассчитывая налог, нужно учитывать и тот факт, что дизельное топливо наносит больший вред здоровью населения, чем бензин", - заключил он.



Ранее Sputnik Литва писал, что Литва намерена последовать примеру других стран Евросоюза и, скорее всего, попытается отказаться от дизельных автомобилей.



В Национальном плане по снижению уровня загрязнения предусмотрено поощрение водителей, которые купят машину, менее вредную для окружающей среды. Между тем автомобильные эксперты отмечают, что три из четырех автомобилей в Литве — дизельные, а литовский автопарк является одним из старейших в Европе.



В интервью Sputnik Литва глава Ассоциации торговцев подержанными автомобилями Висмантас Баршис заметил, что современные дизельные автомобили могут даже очищать воздух от твердых частиц. По его словам, самые новые бензиновые моторы могут приносить вреда больше, чем дизели с фильтрами.



Баршис заявил, что Литва гонится за европейской модой, пытаясь перейти на гибридные автомобили, однако в балтийской республике нет столько электричества, чтобы пересадить всех на электротранспорт. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, авто Ключевые слова: налог, загрязнение, автомобили География: Литва — статья прочитана 69 раз Комментарии