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Лидера «Слуги народа» выбрали спикером Верховной Рады
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выбрали новым спикером Верховной Рады Украины. Об этом сообщает ЛЕНТА со ссылкой на «РБК-Украина».
Его назначение поддержали 382 депутата парламента. На выборах в Верховную Раду Разумков шел в списке «Слуги народа» под первым номером.
Разумков сменил на этом посту спикера Андрея Парубия, который был назначен на должность спикера парламента 14 апреля 2016 года.
Ранее партия «Слуга народа» согласилась с кандидатом на пост премьер-министра Украины, которого предложил президент Владимир Зеленский. Кандидатом на пост главы правительства от этой политической силы стал Алексей Гончарук.
Партия «Слуга народа» после прошедших 21 июля выборов в Верховную Раду получила большинство (254 человека), которое позволяет ей единолично принимать законы, однако этого большинства недостаточно для изменения конституции.
lenta.ru
География: Украина
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