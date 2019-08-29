Лидера «Слуги народа» выбрали спикером Верховной Рады 🔊 Воспроизвести Дмитрий Разумков на первом заседании Верховной рады Фото: РИА Новости



Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выбрали новым спикером Верховной Рады Украины. Об этом сообщает



Его назначение поддержали 382 депутата парламента. На выборах в Верховную Раду Разумков шел в списке «Слуги народа» под первым номером.



Разумков сменил на этом посту спикера Андрея Парубия, который был назначен на должность спикера парламента 14 апреля 2016 года.



Ранее партия «Слуга народа» согласилась с кандидатом на пост премьер-министра Украины, которого предложил президент Владимир Зеленский. Кандидатом на пост главы правительства от этой политической силы стал Алексей Гончарук.



Партия «Слуга народа» после прошедших 21 июля выборов в Верховную Раду получила большинство (254 человека), которое позволяет ей единолично принимать законы, однако этого большинства недостаточно для изменения конституции. Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выбрали новым спикером Верховной Рады Украины. Об этом сообщает ЛЕНТА со ссылкой на «РБК-Украина».Его назначение поддержали 382 депутата парламента. На выборах в Верховную Раду Разумков шел в списке «Слуги народа» под первым номером.Разумков сменил на этом посту спикера Андрея Парубия, который был назначен на должность спикера парламента 14 апреля 2016 года.Ранее партия «Слуга народа» согласилась с кандидатом на пост премьер-министра Украины, которого предложил президент Владимир Зеленский. Кандидатом на пост главы правительства от этой политической силы стал Алексей Гончарук.Партия «Слуга народа» после прошедших 21 июля выборов в Верховную Раду получила большинство (254 человека), которое позволяет ей единолично принимать законы, однако этого большинства недостаточно для изменения конституции. lenta.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: парламент, выборы, Рада, Спикер География: Украина — статья прочитана 162 раза Комментарии