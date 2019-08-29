Лукашенко предложил США начать с чистого листа 🔊 Воспроизвести



Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хотел бы начать отношения с Вашингтоном с чистого листа. Об этом сказал во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, передает



Сам визит американского чиновника белорусский лидер назвал историческим, объяснив это тем, что «таких заметных, высокопоставленных фигур в Беларуси не было давно». По его словам, «несмотря на всю шумиху», которая сложилась вокруг этого визита, в нем есть много хорошего для Минска.



Лукашенко предложил Болтону в дружеском формате обсудить все вопросы отношений, «пусть они даже будут неприятные для Беларуси», а также пообещал честно обозначить все принципиальные вопросы для дальнейшего сотрудничества Минска и Вашингтона, даже если они «будут не очень приятны для США». Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хотел бы начать отношения с Вашингтоном с чистого листа. Об этом сказал во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, передает ЛЕНТА со ссылкой на ТАСС.Сам визит американского чиновника белорусский лидер назвал историческим, объяснив это тем, что «таких заметных, высокопоставленных фигур в Беларуси не было давно». По его словам, «несмотря на всю шумиху», которая сложилась вокруг этого визита, в нем есть много хорошего для Минска.Лукашенко предложил Болтону в дружеском формате обсудить все вопросы отношений, «пусть они даже будут неприятные для Беларуси», а также пообещал честно обозначить все принципиальные вопросы для дальнейшего сотрудничества Минска и Вашингтона, даже если они «будут не очень приятны для США». О визите Джона Болтона в Минск стало известно 27 августа. Советник Дональда Трампа стал самым высокопоставленным представителем США, посетившим страну с начала века.



Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей объяснил улучшение отношений своей страны с США тем, что в регионе появились новые геополитические конфликты, и в Вашингтоне поняли, что «Белоруссия — не придаток какой-то другой страны».



В марте в США заявили, что Вашингтон не просит Минск делать выбор между Москвой и Западом — в США понимают, что у Белоруссии и России очень тесные связи в области политики, экономики, безопасности, равно как и то, что республика уделяет значительное внимание расширению торговых связей со странами Европейского союза и другими государствами. В то же время в США удовлетворены позицией Минска относительно непризнания российского суверенитета над Крымом.



С 2008 года в Белоруссии нет американского посла. Тогда белорусское руководство приняло решение отозвать своего представителя в Вашингтоне для консультаций после введенных в отношении республики санкций. Вскоре американский посол также покинул Минск. lenta.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Беларусь, США, визит, Лукашенко, Болтон География: Белоруссия — статья прочитана 80 раз Комментарии