Интриги будет больше 🔊 Воспроизвести







Ещё один клуб пополнил ряды участников стартового сезона «Baltic Futsal League». Им стал трёхкратный чемпион Белоруссии, трёхкратный обладатель бронзовых наград, победитель Кубка и Суперкубка, участник Лиги чемпионов по футзалу МФК «Столица» (Минск).



Напомним, что команды из Санкт-Петербурга «АЖИО» и «Фруктовый мир» приняли решение об объединении для выступления в турнире.



Таким образом, финальный состав участников «Baltic Futsal League» сезона 2019/2020 выглядит так:



«Cosmos» (Эстония),



«Narva United» (Эстония),



«Vytis» (Литва),



«Gargzdu Pramogos» (Литва)



«Rezekne (Латвия),



«Petrow (Латвия),



«АЖИО-ФМ» (Россия),



«Столица» (Белоруссия).



БФЛ станет дополнительным турниром наряду с национальными первенствами и будет проходить параллельно. Напомним, что команды из Санкт-Петербурга «АЖИО» и «Фруктовый мир» приняли решение об объединении для выступления в турнире.Таким образом, финальный состав участников «Baltic Futsal League» сезона 2019/2020 выглядит так:«Cosmos» (Эстония),«Narva United» (Эстония),«Vytis» (Литва),«Gargzdu Pramogos» (Литва)«Rezekne (Латвия),«Petrow (Латвия),«АЖИО-ФМ» (Россия),«Столица» (Белоруссия).БФЛ станет дополнительным турниром наряду с национальными первенствами и будет проходить параллельно. С октября по апрель команды сыграют семь туров – одна игра дома, пять в гостях, а заключительный тур состоится в одном из крупных городов региона.



Исполнительный директор «Baltic Futsal League» Борис Шипунов: «Минская «Столица» - очень серьёзная команда, одна из сильнейших в Беларуси. Её участие в лиге, несомненно, повысит конкуренцию и добавит интриги в борьбу за трофей. Кроме того, мы планировали расширение географии к следующему сезону, но удалось это реализовать уже сейчас. Теперь в лиге будут играть представители пяти стран».



Генеральный менеджер МФК «Столица» Андрей Медведев: «Балтийская лига – новый международный турнир, и мы очень благодарны организаторам за предоставленное право принять в нем участие. Очень привлекает его формат. Для игроков это будет, с одной стороны, дополнительной нагрузкой, но с другой стороны – новым вызовом, так как спортивная задача одна – победа в турнире. Ну, а для болельщиков – новые впечатления, эмоции и возможность больше узнать о мини-футболе в других странах».



Фото: МФК «Столица» (Минск). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: «Столица», футзал, «Baltic Futsal League» — статья прочитана 113 раз Комментарии