Интриги будет больше

Ещё один клуб пополнил ряды участников стартового сезона «Baltic Futsal League». Им стал трёхкратный чемпион Белоруссии, трёхкратный обладатель бронзовых наград, победитель Кубка и Суперкубка, участник Лиги чемпионов по футзалу МФК «Столица» (Минск).
Напомним, что команды из Санкт-Петербурга «АЖИО» и «Фруктовый мир» приняли решение об объединении для выступления в турнире.
Таким образом, финальный состав участников «Baltic Futsal League» сезона 2019/2020 выглядит так:
«Cosmos» (Эстония),
«Narva United» (Эстония),
«Vytis» (Литва),
«Gargzdu Pramogos» (Литва)
«Rezekne (Латвия),
«Petrow (Латвия),
«АЖИО-ФМ» (Россия),
«Столица» (Белоруссия).
БФЛ станет дополнительным турниром наряду с национальными первенствами и будет проходить параллельно.
С октября по апрель команды сыграют семь туров – одна игра дома, пять в гостях, а заключительный тур состоится в одном из крупных городов региона.
Исполнительный директор «Baltic Futsal League» Борис Шипунов: «Минская «Столица» - очень серьёзная команда, одна из сильнейших в Беларуси. Её участие в лиге, несомненно, повысит конкуренцию и добавит интриги в борьбу за трофей. Кроме того, мы планировали расширение географии к следующему сезону, но удалось это реализовать уже сейчас. Теперь в лиге будут играть представители пяти стран».
Генеральный менеджер МФК «Столица» Андрей Медведев: «Балтийская лига – новый международный турнир, и мы очень благодарны организаторам за предоставленное право принять в нем участие. Очень привлекает его формат. Для игроков это будет, с одной стороны, дополнительной нагрузкой, но с другой стороны – новым вызовом, так как спортивная задача одна – победа в турнире. Ну, а для болельщиков – новые впечатления, эмоции и возможность больше узнать о мини-футболе в других странах».
Фото: МФК «Столица» (Минск).
Исполнительный директор «Baltic Futsal League» Борис Шипунов: «Минская «Столица» - очень серьёзная команда, одна из сильнейших в Беларуси. Её участие в лиге, несомненно, повысит конкуренцию и добавит интриги в борьбу за трофей. Кроме того, мы планировали расширение географии к следующему сезону, но удалось это реализовать уже сейчас. Теперь в лиге будут играть представители пяти стран».
Генеральный менеджер МФК «Столица» Андрей Медведев: «Балтийская лига – новый международный турнир, и мы очень благодарны организаторам за предоставленное право принять в нем участие. Очень привлекает его формат. Для игроков это будет, с одной стороны, дополнительной нагрузкой, но с другой стороны – новым вызовом, так как спортивная задача одна – победа в турнире. Ну, а для болельщиков – новые впечатления, эмоции и возможность больше узнать о мини-футболе в других странах».
Фото: МФК «Столица» (Минск).