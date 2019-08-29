Главная >> Новости >> спорт >> Интриги будет больше

Интриги будет больше





Ещё один клуб пополнил ряды участников стартового сезона «Baltic Futsal League». Им стал трёхкратный чемпион Белоруссии, трёхкратный обладатель бронзовых наград, победитель Кубка и Суперкубка, участник Лиги чемпионов по футзалу МФК «Столица» (Минск).

Напомним, что команды из Санкт-Петербурга «АЖИО» и «Фруктовый мир» приняли решение об объединении для выступления в турнире.

Таким образом, финальный состав участников «Baltic Futsal League» сезона 2019/2020 выглядит так:

«Cosmos» (Эстония),

«Narva United» (Эстония),

«Vytis» (Литва),

«Gargzdu Pramogos» (Литва)

«Rezekne (Латвия),

«Petrow (Латвия),

«АЖИО-ФМ» (Россия),

«Столица» (Белоруссия).

БФЛ станет дополнительным турниром наряду с национальными первенствами и будет проходить параллельно.
С октября по апрель команды сыграют семь туров – одна игра дома, пять в гостях, а заключительный тур состоится в одном из крупных городов региона.

Исполнительный директор «Baltic Futsal League» Борис Шипунов: «Минская «Столица» - очень серьёзная команда, одна из сильнейших в Беларуси. Её участие в лиге, несомненно, повысит конкуренцию и добавит интриги в борьбу за трофей. Кроме того, мы планировали расширение географии к следующему сезону, но удалось это реализовать уже сейчас. Теперь в лиге будут играть представители пяти стран».

Генеральный менеджер МФК «Столица» Андрей Медведев: «Балтийская лига – новый международный турнир, и мы очень благодарны организаторам за предоставленное право принять в нем участие. Очень привлекает его формат. Для игроков это будет, с одной стороны, дополнительной нагрузкой, но с другой стороны – новым вызовом, так как спортивная задача одна – победа в турнире. Ну, а для болельщиков – новые впечатления, эмоции и возможность больше узнать о мини-футболе в других странах».

Фото: МФК «Столица» (Минск).
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: «Столица», футзал, «Baltic Futsal League»
статья прочитана 113 раз
добавлена сегодня, 29 августа, 15:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка