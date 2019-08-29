Кабмину Литвы представлен план действий по синхронизации ЛЭП с Европой 🔊 Воспроизвести



Правительству Литвы представлен план действий и мер по синхронизации литовской энергетической системы с континентальной Европой, сообщило Министерство энергетики.



Целью этих действий является дальнейшее обеспечение слаженного процесса синхронизации линий электропередачи (ЛЭП) Балтийских стран с Европой.



"Мы активно работаем над реализацией важнейших проектов синхронизации инфраструктуры, которые намечены в соглашении о синхронизации Балтийских стран с сетями континентальной Европы, подписанном Литвой, Латвией, Эстонией, Польшей и Еврокомиссией. Этот план действий охватывает и работы, призванные укрепить нашу систему электроэнергии", – отметил в сообщении министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.



В июне литовский парламент принял Закон о синхронизации с сетями континентальной Европы, в нем намечено подготовить этот конкретный план действий и мер, на основе которого будет реализовываться проект. Правительству Литвы представлен план действий и мер по синхронизации литовской энергетической системы с континентальной Европой, сообщило Министерство энергетики.Целью этих действий является дальнейшее обеспечение слаженного процесса синхронизации линий электропередачи (ЛЭП) Балтийских стран с Европой."Мы активно работаем над реализацией важнейших проектов синхронизации инфраструктуры, которые намечены в соглашении о синхронизации Балтийских стран с сетями континентальной Европы, подписанном Литвой, Латвией, Эстонией, Польшей и Еврокомиссией. Этот план действий охватывает и работы, призванные укрепить нашу систему электроэнергии", – отметил в сообщении министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.В июне литовский парламент принял Закон о синхронизации с сетями континентальной Европы, в нем намечено подготовить этот конкретный план действий и мер, на основе которого будет реализовываться проект. В плане предусматривается, какие проекты и когда должны быть завершены, чтобы подготовить литовскую систему ЛЭП и инфраструктуру к работе в синхронном режиме с континентальной Европой к 2025 году. План, по сообщению министерства, позволит обеспечить эффективную и последовательную реализацию проекта в намеченные сроки.



В план включены все необходимые технические и организационные решения, которые предусмотрены в каталоге условий, выданном в мае Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).



В начале августа этого года правительство утвердило список из 14 энергетических проектов, которые реализуются в рамках проекта синхронизации. Эти проекты получили статус государственной важности, тогда же было принято решение начать процедуры планирования нескольких из этих 14 проектов.



Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России. До 2025 года она хотят синхронизировать свои энергосети с сетями материковой Европы. BNS Категории: экономика, технологии Ключевые слова: энергетика, ЕС, синхронизация, БРЭЛЛ — статья прочитана 123 раза Комментарии