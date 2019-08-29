Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



По предварительным оценкам, в августе месячная дефляция в Литве, исчисленная согласно гармонизированному с другими странами Европейского союза индексу потребительских цен составит 0,4%.



Гармонизированная предварительная инфляция в годовом выражении (в августе по сравнению с августом 2018 года) составила 2,5%, сообщает Департамент статистики Литвы со ссылкой на предварительные оценки.



В июле в Литве имела место гармонизированная в месячном выражении дефляция 0,3%, а гармонизированная в годовом выражении инфляция составила 2,5%.



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Правление Банка Литвы (Lietuvos bankas - LB) выдало лицензии на создание учреждения электронных денег двум компаниям - SumUp EU Payments и Goopal Pay.



Это позволит компаниям предоставлять своим клиентам услуги по выпуску (и выкупу) электронных денег и определённые платёжные услуги, сообщает LB. По предварительным оценкам, в августе месячная дефляция в Литве, исчисленная согласно гармонизированному с другими странами Европейского союза индексу потребительских цен составит 0,4%.Гармонизированная предварительная инфляция в годовом выражении (в августе по сравнению с августом 2018 года) составила 2,5%, сообщает Департамент статистики Литвы со ссылкой на предварительные оценки.В июле в Литве имела место гармонизированная в месячном выражении дефляция 0,3%, а гармонизированная в годовом выражении инфляция составила 2,5%.* * *Правление Банка Литвы (Lietuvos bankas - LB) выдало лицензии на создание учреждения электронных денег двум компаниям - SumUp EU Payments и Goopal Pay.Это позволит компаниям предоставлять своим клиентам услуги по выпуску (и выкупу) электронных денег и определённые платёжные услуги, сообщает LB. Получившая лицензию SumUp EU Payments намеревается предоставлять платёжные услуги, аналогичные тем, которые уже предоставляют входящее в группу предприятие SumUp Payments Limited, имеющее в Великобритании лицензию учреждения электронных денег.



Группа предлагает гаджет для мобильных платежей с кард-ридером, который позволяет использовать телефоны и планшеты в качестве терминалов платёжных карт и принимать платежи по картам клиентов с минимальными затратами, которые в противном случае были бы невыгодными.



100% акций SumUp EU Payments принадлежат люксембургской компании SumUp Holdings Luxembourg.



По словам основателей Goopal Pay, её клиентами первично должны были быть малые и средние предприятия, действующие в Европейском союзе, созданные китайскими предпринимателями или связанные с рынком этой страны. Ожидается, что учреждение будут также оказывать услуги китайским студентам, иммигрантам и туристам.



Прямым акционером Goopal Pay является China Binary Sale Technology Limited, компания по разработке платёжных решений, предлагающая свои услуги в Китае, акции которой котируются на Гонконгской фондовой бирже.



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UniCredit Leasing транспортной компании немецкого капитала Hegelmann Transporte в Литве предоставила кредит в размере 35 млн евро.



Компания планирует инвестировать эти средства на обновление транспортного парка в Литве, Латвии, Румынии и Германии.



"Наши финансисты сказали, что больше кредитовать не могут. Поэтому мы начали искать возможные пути получения финансирования на рынках, на которых мы работаем. Лизинговая сеть UniCredit Leasing в нашем случае полностью соответствует тем рынкам, на которых мы работаем. (...) Мы использовали полученные средства для финансирования необходимого оборудования - тягачей и полуприцепов", - отметил глава Hegelmann Transporte Томас Юргелявичюс в сообщении для печати.



В прошлом году Hegelmann Transporte получил доход в размере 209,539 млн евро - на 39,2% больше, чем в 2017 году (150,519 млн евро), чистая прибыль составила 9,976 млн евро - на 18,4% больше (8,425 млн евро).



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Платёжный стартап SumUp расширяется в странах Балтии, и в этом году откроет офис в Вильнюсе. Агентство по продвижению иностранных инвестиций в Литве Investuok Lietuvoje сообщает, что стартап планирует в течение трёх лет нанять 30 человек.



По словам Сигуте Кунцевичюте, директора учреждённого в Литве SumUp EU Payments, благоприятная деловая среда и поддержка со стороны государственного сектора были ключевыми факторами при выборе для развития Литвы.



Ранее в четверг Банк Литвы предоставил SumUp EU Payments лицензию учреждения электронных денег.



Группа предлагает гаджет для мобильных платежей с кард-ридером, который позволяет использовать телефоны и планшеты в качестве терминалов платёжных карт и принимать платежи по картам клиентов с минимальными затратами, которые в противном случае были бы невыгодными.



SumUp имеет 15 офисов по всему миру, её штат насчитывает более 1,5 тыс. человек. Сумма платежей по ЕС 100% Акции принадлежат люксембургской компании SumUp Holdings Luxembourg.



100% акций SumUp EU Payments принадлежат люксембургской компании SumUp Holdings Luxembourg.



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В первом полугодии этого года выручка находящегося в госуправлении оператор трех крупнейших аэропортов Литвы – компании Lietuvos oro uostai составила 23,7 млн евро – на 16% больше, чем в январе-июне прошлого года (20,4 млн евро), сообщила компания.



Выручка от обслуживания пассажиров и доставки грузов, а также сходные доходы за год выросли на 10% до 15 млн евро (в первом полугодии прошлого года – 13,6 млн евро). Доходы от коммерческих зон, ресторанов, кафе, аренды помещений и прочих дополнительных услуг в аэропортах, выросли на 29% до 8,7 млн евро (6,8 млн евро).



Прибыль компании в первом полугодии выросла на 32% до 7,4 млн евро (5,6 млн евро). Прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) за сопоставимый период выросла на 10% до 10,8 млн евро (9,8 млн евро).



Lietuvos oro uostai управляет тремя аэропортами: Вильнюсским, Каунасским и Палангским. В 2018 году они обслужили 6,3 млн пассажиров и 62 тыс. рейсов. Загрузка... инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 95 раз Комментарии